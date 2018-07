Inderesin analyytikko: Finnairin tuloskasvun näkymät eivät houkuta

Inderes laski kotimaisen lentoyhtiön osakkeen tavoitehintaa.

Finnair julkistaa toisen kvartaalin tuloksensa ensi tiistaina. Inderes odottaa Finnairin parantaneen tulostaan vertailukauteen nähden, mutta vauhti on viime kvartaaleja hitaampi.

Yhtiön tuloskasvunäkymä näyttää hyytyvän loppuvuodesta, arvioi Inderesin analyytikko Antti Viljakainen.

”Q2:n liikevaihtotaso on jo tiedossa Finnairin kvartaalin aikana julkistaman liikennedatan myötä. Tulosennusteemme ovat konsensuksen alapuolella, mutta konsensus ei välttämättä ole täysin ajan tasalla (ennusteita ei päivitetty Q2-liikevaihdon varmistumisen jälkeen). Arviomme mukaan Finnairin tulosparannusta on ajanut Q2:lla liikevaihdon vahva kasvu, mutta etenkin matkustajakäyttöasteen lievä lasku ja polttoaineen suojatun hinnan nousu syövät yhtiön tulosvipua”, Viljakainen kiteyttää Inderesin aamukatsauksessa.

Finnair on ohjeistanut kapasiteettinsa kasvavan tänä vuonna noin 15 prosenttia ja liikevaihdon tätä hieman hitaammin. Inderes odottaa yhtiön toistavan tämän ohjeistuksensa Q2-raportissa. Lisäksi analyysitalo uskoo yhtiön ohjeistavan koko vuodelle hieman vertailukautta parempaa tai jokseenkin samalla tasolla olevaa oikaistua liikevoittoa kuin viime vuonna.

”Osakkeen viime viikkojen kurssilaskun jäljiltä tämä voisi riittää myös markkinoille, kun taas positiivinen kurssireaktio vaatisi mielestämme selkeän tuloskasvuohjeistuksen”, Viljakainen toteaa.

Viljakaisen mukaan Finnair on yhä preemiohinnoiteltu suhteessa pääverrokkeihin etenkin parhaan vertailukelpoisuuden P/E-luvulla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lentoyhtiön arvostuskerroin on verrokkeja alhaisempi. Absoluuttisesti arvostus on Inderesin mielestä melko neutraali (2018e: oik. P/E 10x, oik. P/B 1,4x, EV oik./ EBITDAR 4,4x).

Arvostuskerroin ei vielä tee yhtiöstä houkuttelevaa sijoituskohdetta.

”Siten arvostus ei mielestämme vielä houkuttele positiiviselle puolelle ennen yhtiön viime aikoina epävarmemmiksi muuttuneita loppuvuoden tulosnäkymiä avaavaa Q2-raporttia osakekurssin viime aikojen laskusta huolimatta.”

Inderes laski Finnairin osakkeen tavoitehinnan 10,25 eurosta 9,2 euroon ja toistaa vähennä-suosituksen.