Kryptovaluutta Litecoin on ketterä käyttövaluutta

Toimivaa virtuaalivaluuttaa on yritetty eri tahojen toimesta kehittää jo 1990-luvulta lähtien.

Bitcoin oli ensimmäinen järjestelmä, joka onnistui taklaamaan aiempia kehittäjiä vaivanneet haasteet. Aiemmissa projekteissa suurimpina ongelmina olivat varojen kaksoiskulutuksen ehkäisy sekä järjestelmän riippuvaisuus jostain siirtoja käsittelevästä toimijasta.

Bitcoinin onnistuminen avasi latua myös muille virtuaalivaluuttahankkeille. Bitcoinin luomista seuraavan viiden vuoden aikana luoduista kryptovaluutoista kaikki vähänkin menestyneet luotiin bitcoinin lähdekoodin pohjalta. Näistä projekteista ainoa tähän päivään asti arvoa ja käyttäjäkuntaa vuosi toisensa jälkeen kasvattanut on Googlella työskennelleen Charlie Leen johdolla vuonna 2011 kehitetty litecoin. Lee kehitti litecoinin tavoitteenaan kehittää kevyemmin toimiva virtuaalivaluutta, joka toimisi ketterämmin pienissä maksutapahtumissa.

Litecoinin arvo nousi vuoden 2017 aikana vielä enemmän kuin yli 1000% nousseen bitcoinin. Vuoden alussa yhden litecoinin arvo oli noin 4 dollaria ja vuoden lopussa yli 200 dollaria. Arvonnousua oli vuoden aikana siis yli 5000 prosenttia.

Kuvassa vuonna 2013 valmistettu hopeinen litecoin-kolikkolompakko, johon on ladattu 25 litecoinia. Valmistusvuonna mitättömän arvoisen kolikon arvo on tuhansia euroja vuonna 2018. Litecoinien arvon lisäksi ensimmäisillä kolikkolompakoilla on myös jo keräilyarvoa.

Kuinka Litecoin eroaa bitcoinista?

Litecoin toimii järjestelmänä samaan tapaan kuin bitcoin. Siirrot käsitellään ja varmistetaan samaan tapaan kuin bitcoin-siirrot ja uusien litecoinien synty perustuu bitcoinin tavoin proof-of-work-louhintaan. Käyttäjät ovat piilossa lompakoiden takana samaan aikaan, kun siirrot kirjataan julkiseen, kenen tahansa tarkistettavissa olevaan lohkoketjuun. Litecoin on näin yhteensopivampi AML-lainsäädännön kanssa, kuin jotkin sen heikosti jäljitettävät kilpailijat kuten dash, monero ja zcash.

Litecoin nopeus verrattuna bitcoiniin perustuu sen lyhyempään aikaväliin uusien lohkojen synnyssä. Litecoinissa uusia lohkoja syntyy noin 2,5 minuutin välein, kun bitcoinin kohdalla väli on noin 10 minuuttia. Litecoinia myös lasketaan liikkeelle nelinkertainen määrä suhteessa bitcoiniin.

Litecoin perustuu Scrypt-konsensusalgoritmiin, kun taas bitcoin SHA-256 -algoritmiin. Scrypt-algoritmia käyttävän virtuaalivaluutan louhimiseen erikoistuneiden ASIC-louhintalaitteiden kehittäminen on haastavampaa eikä yhtä kannattavaa. Tämän ansiosta litecoin-louhinta on pysynyt kannattavana myös tavallisilla näytönohjaimilla toteutettuna, mikä on auttanut pitämään verkkoa hajautetumpana kuin bitcoinin kohdalla. Litecoinin louhinta on siis pitkälti tavallisten käyttäjien varassa eikä keskittynyttä teollista toimintaa, kuten se nykyisin pääosin on bitcoinin kohdalla.

Myös skaalautuvuus on litecoinin kohdalla tällä hetkellä parempi. Litecoin siirtojen enimmäismäärä on noin 56 siirtoa sekunnissa, kun bitcoinin vertailuluku on seitsemän siirtoa sekunnissa. Litecoin-siirtoja voidaan siis toteuttaa noin kahdeksan samassa ajassa kuin yksi bitcoin-siirto. Tämä ilmentää hyvin litecoinin asemaa maksuvälineenä ja bitcoinin asemaa arvonsäilyttäjänä.

Käyttäjän näkökulmasta erot eivät tällä hetkellä ole kovin merkittäviä. Molemmilla valuutoilla maksujen maksaminen ja vastaanottaminen tapahtuu samaan tapaan ja käytettävät lompakot poikkeavat hyvin vähän toisistaan.

Nopeammat lohkot voivat aiheuttaa kuitenkin myös haasteita. Koska litecoin-lohkoja luodaan nopeammin kuin bitcoin-lohkoja, voi Litecoinin lohkoketju kasvaa käyttömäärien noustessa helpommin kookkaammaksi ja siten raskaammaksi ylläpitää, kuin Bitcoinin lohkoketju. Tällä hetkellä Bitcoinin lohkoketju on vielä huomattavasti suurempi kuin Litecoinin lohkoketju. Bitcoinin lohkoketjun koko on yli 170 gigatavua, kun se Litecoinin kohdalla on alle 40 gigatavua. Tämä voi muuttua lyhyessäkin ajassa litecoinin käyttöasteen noustessa.

Sekä Bitcoinissa että Litecoinissa ollaan kuitenkin ottamassa käyttöön lohkoketjun kasvua hillitsevää salamaverkkoa. Sen avulla yhden lohkoketjussa tapahtuvan siirron sisällä voi tapahtua tuhansia nimensä mukaisesti salamannopeaa siirtoa. Salamaverkon hyötynä on lohkoketjun kasvun hillitsemisen ja siirtojen nopeuden lisäksi siirtojen alhaiset kustannukset.

Salamaverkkojen avulla Bitcoin- ja Litecoin-asiakasohjelmat voivat luoda erillisiä maksukanavia, joiden kautta ne voivat siirtää bitcoineja toisille samassa maksukanavassa ilman, että tästä joudutaan tekemään erillinen merkintä lohkoketjuun.

Siirtojen nopeus on yksi litecoinin keskeisiä vahvuuksia.

Litecoin kehittyy järjestelmänä bitcoinia nopeammin

Bitcoinin kehittäminen etenee verkkaisesti. Bitcoin-yhteisö on ollut varsin konservatiivinen järjestelmän kehittämisessä. Litecoinin kehittäjäyhteisö on hyödyntänyt tehokkaasti bitcoinin kehittäjien tekemää pohjatyötä järjestelmän uudistamisessa ja ottanut kehitysaskeleissa suuremman riskin koekäyttäen uusia tekniikoita.

Järjestelmän samankaltaisuuksien ansiosta litecoinin ja bitcoinin kehitys tukevat toisiaan. Litecoin on toiminut testialustana bitcoiniin suunnitelluille uudistuksille. Uudistuksia on testattu ensin litecoinissa ja onnistuneiden kokemusten jälkeen bitcoinin kehittäjät ovat saaneet lisävahvistusta sille, että suunnitellut muutokset toimivat myös käytännössä. Litecoinia kutsutaankin välillä bitcoinin testiverkoksi. Bitcoin ja litecoin hyötyvät siis toistensa olemassaolosta ja kilpailemisen sijaan kehittyvät yhdessä.

Mutta kannattaako bitcoin-sijoittajan silti hajauttaa Litecoiniin? Kyllä, Litecoin on hyvä hajautuskohde bitcoinin rinnalle, sillä sen kurssikehitys elää usein eri tahtia tarjoten hyviä kaupantekopaikkoja. Lisäksi voi olla kannattavaa pitää muutamaa potentiaalista altcoinia pitkäaikaisina sijoituksina siltä varalta, että bitcoinin asema virtuaalivaluuttojen markkinajohtajana horjuu.

Vuosi 2018 tarjoaa kehitysaskeleita

Litecoinille tullaan näkemään tänäkin vuonna merkittäviä kehitysaskeleita. SegWit- ja Lightning Network -päivitysten edetessä kiinnostus litecoinia kohtaan varteenotattavana arkisena maksuvälineenä saattaa hyvinkin kasvaa samalla, kun bitcoin säilyttänee asemansa välivaluuttana ja arvonsäilyttäjänä.

Litecoinin pääkehittäjä Charlie Lee on kertonut myös suuresta odottamattomasta uutisesta vuodelle 2018. Uutisen sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa, mutta sen voi odottaa aiheuttavan markkinoilla jälleen spekulointia julkaisun alla.

Kryptovaluuttojen ollessa parhaimmillaan erilaisissa käyttötilanteissa, litecoinilla on selkeä käyttötarkoitus ketteränä maksuvälineenä ja se soveltuu siihen hienosti. Vaikka sen tekniikka on lähellä bitcoinia, niiden käyttötarkoitukset eroavat merkittävästi.

Kryptovaluuttojen tulevaisuus ei todennäköisesti tule keskittymään yhden “parhaan” kryptovaluutan ympärille. Markkinoilla menestynee kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat valuutat, ja tärkeässä käyttövaluuttojen kategoriassa litecoin on vahvoilla.

Perustiedot Litecoinista:

Kehittäjä Litecoin Core Development Team

Liikkeellelaskettava enimmäismäärä 84,000,000 LTC

Liikkeellelaskettu määrä ~56,000,000 LTC

Konsensusalgoritmi Scrypt Proof-of-Work

Lohkoaika 2,5 min

Avoin lähdekoodi, MIT-lisenssi

Esilouhittujen kolikoiden määrä 250 kpl

Kurssiennätys 360$ 12/2017

Litecoinin kurssikehitys viimeisen vuoden ajalta:

