Raute petrasi tulosta rajusti ja ylitti odotukset

Puutuotetoimialaa palveleva teknologiayritys Raute julkaisi vahvan osavuosikatsauksen.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 10 prosenttia vajaaseen 79 miljoonaan euroon. Uusia tilauksia Raute sai 96 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella tilauksia tuli 52 miljoonaa euroa. Tosin uusien tilaustemme määrä oli toisella vuosineljänneksellä alhaisempi kuin ensimmäisellä. Liiketulos kasvoi peräti 48 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon.

”Kysyntä teknologiallemme ja palveluillemme jatkuu edelleen vahvana. Kysyntä on edelleen painottunut perinteisille teollistuneille markkinoille ja erityisesti Eurooppaan. Kehittyvillä markkinoilla kysyntä on hieman piristynyt, mutta painottuu vieläkin voimakkaasti yksinkertaiseen ja edulliseen teknologiaan”, toteaa Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Yhtiön mukaan hyvästä talous- ja markkinatilanteesta johtuen Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on pysynyt korkealla tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden ja isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti on jatkunut vilkkaana. Erityisen vahvaa kysyntä on teollistuneilla markkina-alueilla, Euroopassa, Pohjois–Amerikassa ja Venäjällä. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, ja Etelä–Amerikassa on kysyntä vähäisempää ja suuntautunut jopa entistä enemmän yksinkertaisen ja edullisen teknologian tuotteisiin.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan hyvällä käyttöasteella.

Yhtiö pitää lähiajan näkymät ennallaan. Tilauskannan ajoituksen perusteella Raute arvioi liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2018 arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Analyysitalo Inderesin mukaan Raute ylitti selvästi toisella vuosineljänneksellä odotukset korkeamman projektiliikevaihdon vuoksi. Inderes odotti huhti-kesäkuulta 0,44 euron osakekohtaista oikaistua tulosta, kun toteuma oli 0,56 euroa.

Raute ylitti ennusteet melko selvästi Q2:lla odotuksiamme korkeamman projektiliikevaihdon takia. Uusia tilauksia yhtiö sai Q2:lla 28 MEUR, mikä on pienistä puroista kerrytettynä vahva taso Rautelle. pic.twitter.com/fQpfIeCwlv — Inderes (@Inderes) 31. heinäkuuta 2018

Sijoittajat palkitsivat Rauten tulosyllätyksen vajaan 4,5 prosentin osakkeen kurssinousulla Helsingin pörssissä.