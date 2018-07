Rikkaiden 6 salaisuutta vaurastumiseen

Varakkaita yhdistää nämä kuusi salaisuutta. Opi kuinka kasvatat varallisuutta rikkaiden tavoin.

Varakkaiden ihmisten salaisuudet kiinnostavat monia. Jos haet tuloksia amazon.comista sanalla ”wealth”, eli varallisuus, saat noin 43 050 tulosta. Rikkauteen ei valitettavasti ole olemassa mitään oikotietä ja tämänkään artikkelin myötä sinusta ei tule heti seuraavaa Warren Buffettia tai Jeff Bezosta.

On kuitenkin olemassa salaisuuksia, jotka yhdistävät maailman varakkaimpia ihmisiä. Business Insider listaa kuusi salaisuutta, jotka kannattaa pistää korvan taakse jemmaan.

1. Pysy säästeliäänä

Warren Buffett on oman varallisuutensa luonut miljardööri ja häntä kutsutaan usein maailman menestyneimmäksi sijoittajaksi. Vaikka hänellä on yli 80 miljardin dollarin nettovarallisuus, hän on myös uskomattoman säästäväinen ihminen.

Warren asuu edelleen samassa talossa, jonka hän osti vuonna 1958 ja hän ei halua omistaa montaa eri taloa tai autoa. Hänet tunnetaan nauttivan elämän pienistä iloista ja hänen kerrotaan rakastavan jäätelöä ja Coca-colaa.

Buffett pystyy jatkuvasti säästämään rahaa, jotka hän investoi. Kannattaa ottaa mallia Warrenista ja vastustaa houkutusta kuluttaa liikaa. Hemmottele itseäsi pienillä palkkioilla, jotta pystyt säästämään tulevaisuutta varten.

2. Indeksointi

Monet sijoittajat palkkaavat ammattilaisia, jotta he voisivat päihittää markkinat. Kuitenkin kaikkien aikojen merkittävimmistä ja suurimmista sijoittajista, kuten Buffett, Vanguardin perustaja John Bogle ja entinen Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja Janet Yellen uskovat markkinatilanteen indeksointiin.

Indeksiä voi ostaa kolmella tavalla:

Indeksointi: Indeksiä muistuttava monipuolisista arvopapereista koostuva salkku. Voi olla kallista ja aikaavievää puuhaa.

Pörssinoteerattu rahasto (ETF): ETF:t seuraavat markkinoiden indeksiä ja ne edustavat joukkoa osakkeita. Edullinen ja helposti saatavilla oleva vaihtoehto.

Indeksirahasto: Rahasto, joka ETF:n mukaan seuraa indeksiä. Samoin tavoin edullinen ja helposti saatavilla oleva vaihtoehto.

Indeksointi voi auttaa rakentamaan vaurautta, sillä ETF:t ja indeksirahastot ovat edullisia sijoituskohteita. Näin sijoittaja voi säästää kustannuksissa ja voi allokoida rahaa muihin sijoituskohteisiin.

3. Opi virheistä

Me kaikki teemme virheitä. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoo tehneensä monia virheitä aloittaessaan Facebookin, sillä hän ei tiennyt mitään yrityksen perustamisesta. Yksi munaus varhaisina vuosina maksoi luultavasti miljardeja dollareita. Zuckerbergin mukaan tärkeintä on oppia virheistä, eikä luovuttaa.

Rakentaessasi vaurautta tulet varmasti tekemään virheitä. Maailma ei kuitenkaan kaadu virheisiin; huomioi mitä teit väärin ja yritä olla tekemättä sitä uudelleen.

4. Sijoita siihen, mihin uskot

Jeff Bezos, Amazon.comin toimitusjohtaja, osti vuonna 2013 The Washington Post -lehden 250 miljoonalla dollarilla. Ihmiset olivat skeptisiä tästä ostosta, sillä Bezoksella ei ollut aiempaa kokemusta kustannusalalta. Jeff kuitenkin uskoi tähän ”tärkeään instutuuttiin” ja hän oli luottavainen voidakseen kasvattaa lehden menekkiä ja vaikutusvaltaisuutta. Hän onnistui tavoitteessaan.

Sijoita siihen, mihin itse uskot. Löydä yritys jolla on samankaltaisia arvoja, jolloin tiedät että rahasi ovat menossa kohti jotain alaa tai yritystä, jota haluat henkilökohtaisesti tukea.

5. Kassavirran tärkeys

Li Ka-shing on yksi Kiinan rikkaimmista miehistä. Hänet tunnetaan Amerikassa yhtenä varhaisista Facebookiin sijoittaneista herroista.

Hänen mukaansa vaurautta rakentaessa on tärkeää säilyttää kassavirtaa muiden investointimahdollisuuksien tai hätätilanteiden varalta, ettet käänny heti salkun puoleen.

6. Ymmärrä veroseuraamukset

Useimmissa investoinneissa sinun on maksettava veroa. Buffett kirjoitti aiheesta New York Timesissa; hänen tekemät investoinnit riippuvat voiton verokannasta. Ennen kuin päätät investoida johonkin, varmista, että tiedät mitkä sen veroseuraamukset ovat.