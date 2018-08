”Tee työsi viisaammin, älä kovemmin” – 10 vinkkiä tuottavaan työhön

Tuottavuus ei ole kiinni nopeudesta. Poimi 10 vinkkiä älykkäämpään työntekoon.

Työpaikkojen tuottavuusongelmat ovat usein lähtöisin työntekijöiden henkisistä valmiuksista. Useimmat yritykset mittaavat ja ajattelevat tuottavuutta väärällä tavalla. Kiitämme ihmisiä, jotka työskentelevät nopeimmin, sen sijaan, että kiittäisimme ihmisiä, jotka työskentelevät älykkäästi.

Forbes listaa kymmenen tapaa, joilla olet tuottavampi töissä.

1. Aseta mikro-tavoitteita

Tunnista ja aseta itsellesi pieniä mikro-tavoitteita pitkin päivää ja onnittele itseäsi, kun olet saavuttanut tavoitteet. Niiden saavuttaminen motivoi ja vahvistaa aikaansaamisen tunnetta.

2. Kysy itseltäsi ”Miten voisin tehdä tämän järkevämmin?”

Joka kerta, kun turhaudut johonkin prosessiin töissä tai kotona, kirjoita se ylös muistiin. Meillä on jatkuvasti mahdollisuuksia muuttaa huonoja tapoja.

Älä pelkää muuttaa asioita ja pysy avoimena uusille prosesseille. Kun puurrat sadannen to do -listan parissa, lopeta sen tekeminen hetkeksi ja kysy itseltäsi; onko nämä kaikki tehtävät tarpeellisia ja voisinko tehdä jonkun niistä järkevämmin?

3. Kyseenalaista

Jos olet johtoasemassa, älä koskaan sano työntekijöillesi: ”Älä kysy minulta”, vaan kerro heille ”Kysy minulta lisää.”

4. Tarkastele energian virtauksia tehtävien ja datapisteiden sijaan. Kehosi on osa luontoa; kuuntele sitä.

5. Ota taukoja niin usein kuin tarvitset

Älä jatka työntekoa vain sen vuoksi, että pelkäät jonkun tuomitsevan sinua tauon takia. Jos sinua paheksutaan tauon vuoksi, työskentelet väärille ihmisille.

6. Kertaa päivän tapahtumia

Toista keskusteluja, kokouksia, sähköpostikeskusteluja ja tunteita päivän päätteeksi. Keskity kehoosi. Mitkä ihmiset, keskustelut, tapahtumat ja teemat antoivat sinulle energiaa ja motivoivat sinua? Mitkä laskivat energiatasojasi? Kehosi voi kertoa sinulle arvokkaita vihjeitä, jos vain kuuntelet sitä.

7. Pidä visiosi mielessä

Antaako työpaikkasi sinulle niin paljon takaisin kuin panostat siihen? Pidä mielessäsi visiosi ja mieti minkälaiseen työrooliin haluat edetä tulevaisuudessa vai oletko kenties jo unelmatyössäsi.

8. Huomaa kerrat, jolloin tiesit täsmälleen mitä halusit sanoa, mutta et sanonut sitä, sillä pelkäsit joutuvasi vaikeuksiin.

Kehosi ei unohda näitä kertoja, jolloin jouduit tekemään kompromissin Saatat päätyä tilanteeseen, että teet pelkkiä kompromisseja ja olet vaarassa unohtaa kuka sinä olet.

Anna mielelle tilaa unelmoida; mikä on ihanteellinen urasi tai mikä on ihanteellinen elämäsi? Jos sinulla on rohkeutta nähdä unelmasi todellisuutena, visiosi toteutuu todennäköisemmin.

9. Mitkä to do -listan tehtävät teet iloiten ja mitä välttelet?

Kaikissa työrooleissa on varmasti tehtäviä, jotka miellyttävät enemmän kuin toiset. Pohdi, miksi jotkut työtehtävät tuntuvat mieluisalta ja toiset ovat silkkaa kidutusta. Katso tilannetta objektiivisesti, sillä saatat löytääkin urapolun, jossa on enemmän sinulle mieluisia tehtäviä.

10. Anna itsellesi tunnustusta työstä ja oppimisesta

Älä koskaan ota kovaa työtä itsestäänselvyytenä, äläkä tuomitse itseäsi jos et saa aikaan tarpeeksi asioita.

Teet jo paljon.

Kukaan muu ei tiedä, miten kovaa työskentelet tai miten paljon välität työstäsi. Anna itsellesi tunnustusta saavutuksistasi.