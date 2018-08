4 voittajan tapaa ratkaista yritysten välisen integraation ongelma

Sopeutuminen yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön erottaa voittajan häviäjistä.

Miten tunnistat hyvän yrityksen? Perinteinen tapa on tutkia itse yritystä, yrityksen brändiä ja yrityksen sisäisten prosessien tehokkuuta.

Digitalisaatio on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa säännöt ovat muuttuneet. Se kuinka loppuun ajettuja yrityksen prosessit ovat ei olekaan yhtä tärkeää. Se kuinka hyvin yritys pystyy sopeutumaan muuttuvaan ympäristöönsä on yhä tärkeämpää.

Katsotaan siis minkälaisia keinoja neljä eri huippuyritystä käyttää ratkaistessaan yritysten välisen integraation ongelmaa ja digitalisuuden seuraavaa haastetta.

1) Shopify

Shopify on suomalaisittain hiukan vähemmän tunnettu yritys, mutta kurssikehityksestä näkee että yritys on pärjännyt keskimääräistä suomalaisyritystä paremmin.

Shopify tarjoaa kaiken mitä nettikaupan perustamiseen tarvitaan. Ideana on tarjota alusta, jonka kautta verkkokaupan perustaminen on mahdollisimman helppoa.

Shopifyn strategiana on pyrkiä yhteistyöhön kilpailijoidensa kanssa.

Esimerkiksi Alibaban voisi nähdä merkittävänä kilpailijana Shopifyn tuotteelle. Mitä tekee Shopify? Kirjoittaa blogiinsa yksilöidyt ohjeet siitä kuinka Alibaban AliExpress palvelua käytetään. Osta kiinasta kengät, myy ne USA:ssa, pyydä valmistajaa lähettämään tuote suoraan loppuasiakkaalle. Pidätä itselläsi marginaali.

Summaten Shopify näkee oman tuotteensa osana laajempaa kokonaisuutta ja kilpailun sijaan pyrkii yhdistämään kilpailijoiden tuotteet osaksi toimivaa kokonaisuutta.

2) Booking.com

Matkailuun liittyviä digitaalisia palveluja tarjoava Booking.com eli entinen Priceline on menestynyt vähintäänkin hyvin viimeisen 15 vuoden aikana.

Vajaat kaksi miljoonaa majoituspaikkaa ja vajaat 30 miljoonaa varattavaa huonetta kertoo tietysti omaa kieltään yrityksen kyvystä yhdistää eri palvelujen tarjoajat toimivaksi kokonaisuudeksi.

Otetaan tänän kuitenkin esimerkki markkinoinnin puolelta. Yrityksen kumppanuusmarkkinointi toimii täysin digitaalisesti. Eri yritysten välistä integrointia on helpotettu muokkautuvuudella ja laajalla valikoimalla tuotteita.

Lisäksi järjestelmä toimii. Digitaalisen julkaisijan on suhteellisen helppoa tarjota lukijalleen digitaalinen polku matkanvaraukseen.

Näin ollen SalkunRakentajakin pystyy helposti suoraan omilta sivuiltaan tarjoamaan kilpailukykyisiä ja houkuttelevia tarjouksia lomamatkoista.

Kyseessä ei tietenkään ole SalkunRakentajan tuote, mutta lukija pääsee nyt kuitenkin tuosta alhaalta klikkaamalla suoraan valitsemaan matkaa itselleen, jos niin haluaa.





Booking.com





3) Amazon

Amazon on yritys, jolla on todistettua uudistumiskykyä. Yksi Amazonin tämänhetkisistä tavoitteista on mahdollistaa ”Alexa”-nimisen puheentunnistuspalvelun käyttäminen kuluttajille missä ikinä he liikkuvatkin.

Amazonin perustaja Jeff Bezoksen mukaan kymmenettuhannet kehittäjät yli 150 maasta rakentavat uusia Alexan puheentunnistuspalvelun sisältämiä laitteita, kuten kuulokkeita, älykotilaitteita, tietokoneita ja autoja. Yhteistyökumppaneihin kuuluu isoja tunnettuja nimiä, kuten, Acer, HP, Lenovo, BMW, Ford ja Toyota.

4) Netflix

Netflix on teknologian ja kulttuurin muutoksen menestystarina.

Ennen Netflix käytti omia konesalejaan, jotka olivat haavoittuvia ongelmille ja vaikeasti laajennettavissa. Laajentuminen kertaheitolla 130 maahan ei olisi tuolla järjestelmällä ollut käytännössä mahdollista toteuttaa. Niinpä Netflix hajautti kaikki tietojärjestelmänsä Amazonin AWS-pilveen.

Netflixin ja Amazonin järjestelmien yhteensopivuus ei ollut optimaalinen. Netflixin ratkaisu oli uusia oma järjestelmänsä. Yhdestä isosta järjestelmästä siirryttiin moduuleihin. Netflixissä ei siis tyydytty pelkästään luopumaan omista servereistä, vaan samalla siirryttiin skaalautuvaan ratkaisuun.

Netflixin ekosysteemissä sisältää satoja itsenäisesti toimivia mikropalveluja. Yksi muistaa mitä elokuvia olet katsonut. Toinen veloittaa kuukausimaksun luottokortiltasi. Kolmas ehdottaa juuri sinulle sopivia elokuvia ja niin edelleen.

Summaten Netflix a) tunnisti että sillä on ongelma jota ei kannata ratkaista itse b) turvautui kilpailijansa tarjoamaan ratkaisuun c) otti kilpailijan tarjoamasta ratkaisusta kaiken irti uusimalla järjestelmänsä kutakuinkin täysin.

Lue myös: API-talous, mikä se on

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkin, jonka perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.