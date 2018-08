6 passiivista tulonlähdettä joilla ansaita rahaa

Passiivinen tulo on rahaa, jota ansaitaan ilman aktiivista työntekoa. Voit siis periaatteessa olla matkustelemassa toisella puolella maailmaa samalla kun rahaa tippuu tilillesi.

Passiiviset tulonlähteet eivät kuitenkaan ilmaannu tyhjästä, vaan aluksi niiden eteen joutuu tekemään usein paljon töitä. Pienellä ajan sijoittamisella alussa voi kuitenkin ansaita moninkertaisesti tuottoja myöhemmin.

Kannattaa kuitenkin pitää säästötilillä nopeasti nostettavissa oleva pesämuna yllättävien tilanteiden varalle, oli passiivisia tuloja tai ei. Säästötilillä rahasi ovat turvassa markkinoiden heilahteluilta, ja saat taattua joskin vaatimatonta tuottoa rahoillesi joka vuosi.

Ennen säästötilin lopullista hankintaa kannattaa myös vertailla eri tilivaihtoehtoja, jotta löytää parhaimman tuoton omille säästöille, sillä tuottoa voi saada jopa lähemmäs kaksi prosenttia.

Passiiviset tulonlähteet – 6 tapaa ansaita rahaa

On olemassa useita passiivisia tulonlähteitä, joista seuraavaksi käymme läpi 6. Nämä tulonlähteet vaihtelevat niin niiden tuoman riskin kuin tuotto-odotuksenkin mukaan.

1. Digitaaliset tuotteet

Yksi kätevimmistä tavoista tienata passiivista tuloa on myydä ja jakaa omaa osaamistaan netissä.

Tämä toimii etenkin silloin, kun on saavuttanut asiantuntijatason jollakin alalla, ja on itse näin hyvässä asemassa opettamaan ja valistamaan muita asioiden piiriin. Käytännössä tämä usein tarkoittaa sitä, että vain alussa tarvitsee panostaa paljon sisällön tuottamiseen: kun sisältö on valmis, voi periaatteessa huokaista helpotuksesta ja jäädä kärsivällisesti odottamaan myyntiä.

Nykyään tuotetaan kasvavassa määrin erilaisia maksullisia verkkokursseja ja webinaareja, joiden kautta on mahdollista oppia uusia asioita, tai vieläpä tehdä kokonaisen tutkinnon etänä.

Esimerkiksi Koulutus.fi-sivustolta voi bongailla erityyppisiä suomenkielisiä verkokursseja ja Webinars OnAir -sivulla voi järjestää omia maksullisia webinaareja. Tämän lisäksi on myös olemassa erityyppisiä jäsenyyssivustoja, joissa pääsee maksullisena jäsenenä käsiksi erilaisiin sisältöihin ja ryhmiin.

Tästä huolimatta ehkä kaikkein tunnetuimpina tapoina myydä omaa osaamistaan netissä ovat säilyneet e-kirjat ja -oppaat.

2. Kirjat

Ehkäpä kaikkein tunnetuin passiivisten tulojen lähde ovat kirjat.

Kirjan tekeminen on periaatteessa helppoa, koska sinun ei tarvitse kuin kirjoittaa. Kirjan kirjoittamiseen ei myöskään tarvitse olla ammattikirjailija, sillä jokaisella meistä on yksilölliset kokemukset ja näkökulmat elämään. Siksi periaatteessa helpointa onkin kirjoittaa kirja omista elämänkokemuksistaan.

Vaikka omiin elämänkokemuksiin perustuva kirja voi olla helppoa kirjoittaa, ei se välttämättä kuitenkaan kiinnosta muita ihmisiä yhtä paljon. Tämän vuoksi kannattaa ottaa hyöty irti myös mahdollisesta omasta osaamisesta ja kirjoittaa jostakin, josta ihmiset voivat oppia jotain uutta.

Jos muita kiinnostavaa osaamista ei ole, voi myös yrittää kirjoittaa täysin erilaisesta näkökulmasta, sillä usein juuri erilaisuus tai uniikkius saavat ihmiset ostamaan jonkin kirjan.

3. Nettimainonta

Jos verkkosivusi on sisällöltään laadukas ja jossain määrin suosittu, toiset yritykset voivat haluta mainostaa siinä tuotteitaan. Nettimainonnan avulla voi siis mainostaa toisten firmojen tarjontaa omilla verkkosivuillaan ja tienata näin rahaa. Tällaisia mainoksilla tienaamisen muotoja on useita.

Googlen kautta hoituu esimerkiksi pay-per-click ja pay per sale mainonta: Pay-per-clickissä ansaitset rahaa kun joku klikkaa toisen yrityksen mainosta verkkosivullasi, ja pay per salen avulla tienaat rahaa joka kerta kun asiakas, jonka johdatit sivultasi mainostajan sivustolle päätyy sieltä ostamaan tuotteen tai palvelun. Tällöin käyttäjä siis klikkaa nettisivullasi olevan toisen yrityksen mainosta, mutta et saa tästä klikkausesta rahaa, vaan sen sijaan komission lopullisesta myynnistä.

Jos nämä järjestelyt eivät kuitenkaan miellytä, voit aina yrittää sopia firmojen kanssa yksilöllisemmät mainossopimukset.

4. Verkkokauppa

Kun oman sisällön tai tuotteen luominen ei innosta ja erityistä asiantuntijuutta ei miltäkään alalta liiemmin löydy, niin vaihtoehtona passiivisen tulon hankkimiseksi on oman verkkokaupan perustaminen.

Yksinkertaisesti siis toimisit välikätenä toisille yrityksille, auttaen heitä myymään tuotteitaan asiakkaille. Tältä osin et tarvitsisi niinkään luovuutta ja kokemusta sisällön tekemiseen, vaan sinun tulisi ennemminkin hallita elektroninen kaupankäynti ja panostaa kauppasi helppoon käytettävyyteen.

Mitä sitten myisit omassa verkkokaupassasi? Onko kenties jokin maa, johon usein päädyt viettämään lomaa, koska olet tykästynyt paikalliseen kulttuuriin? Tällöin vaihtoehtona voisi olla vaikkapa erikoistuminen myymään jonkin tietyn maan tavaroita.

Lisäksi kannattaa myös miettiä onko olemassa joitakin erikoistuotteita, joihin on Suomessa vaikea päästä käsiksi, ja joiden saantia voisi helpottaa perustamalla verkkokauppa.

5. Sijoittaminen

Kaikista passiivisista tulonlähteistä vanhin on ehkäpä juuri sijoittaminen, jolla tarkoitamme lähinnä asunto-, osake- ja rahastosijoittamista.

Sijoittaminen eroaa olennaisesti edellämainituista neljästä passivisen tulon tienaamistavasta siten, että se vaatii jo valmiiksi jonkinlaista pääomaa, sekä usein myös tietämystä taloudesta ja vallitsevasta markkinatilanteesta. Tämän takia ei ehkä ole suositeltavaa sukeltaa suin päin sijoittamiseen selvittämättä ensin sen erityispiirteitä.

6. Patentit ja lisenssit

Jos on keksijätyyppi ja pää on alinomaan pullollaan hyviä ideoita, voi passiivisen tulon hankkiminen patenteilla ja lisenseillä olla mahdollista. Tämä ei kuitenkaan ole se helpoin tapa hankkia rahaa, sillä patentoitavan tuotteen tai keksinnön löytäminen voi olla kovan tutkimustyön takana.

Patenttiprosessi voi viedä kauan ja verottaa suhteellisen paljon myös yksityisihmisen kukkaroa. Tämän vuoksi usein vain isommilla yrityksillä on aikaa ja rahaa patenttien tekemiseen. Kannattaakin varmistua siitä, että haettavalla patentilla tulee olemaan jonkinlaista rahallista arvoa, ennen kuin aloittaa patentinhakuprosessin. Jos kaikesta huolimatta onnistuu patentoimaan rahanarvoisen keksinnön, voi parhaimmassa tapauksessa jäädä eläkkeelle loppuelämäksi.

Näin voi käydä varsinkin jos joku suurempi yritys pitää patenttiasi kullanarvoisena ratkaisuna johonkin ongelmaan, ja he haluavat siirtyä käyttämään patenttiasi useassa omassa tuotteessaan. Tämän nojalla he voivat tehdä kanssasi joko lisenssidiilin, jossa maksavat sinulle tietyn summan esimerkiksi vuodessa keksintösi käytöstä, tai he voivat vaihtoehtoisesti tarjota ostamaan patenttiasi itselleen. Jos näin käy, kannattaa valmistautua patenttineuvotteluihin miettimällä sopiva hinnoittelumalli, jotta ei myy omaa keksintöään halvalla.

Vinkit passiivisen tulonlähteen valintaan

Kaiken edellämainitun kuultuasi olet ehkä jo vähän enemmän kiinnostunut rahan tienaamisesta passiivisesti. Seuraavaksi mieleen voi tulla kysymys, että miten kannattaa käytännössä aloittaa liiketoiminta, joka nojaa passiiviseen tulonsaantiin?

Lähtökohtana mielekäs tekeminen

Kuten lähes kaikessa työnteossa ja rahan ansaitsemisessa, myös passiivisten tulonlähteiden kohdalla on tärkeää tekemisen mielekkyys. Ei siis kannata aloittaa tekemään mitään pitkällä tähtäimellä, jos tekemistä ei koe mielekkääksi, koska ennen pitkää tällaiseen työntekoon usein väsyy ja se alkaa kovasti tympimään.

Lisäksi on totta, että tämä ajatuksen parsi ei välttämättä päde kaikilta osin rahan ansaitsemiseen passiivisesti, idean ollessa rahan tienaaminen mahdollisimman vähällä työllä. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että edellisestä huolimatta tällainenkin tulo vaatii pakolla ajoittaista hallintaa ja huoltoa, etenkin jos kyseessä on jonkuntyyppinen sijoitustoiminta.

Valitse jokin asia josta jo tiedät

Passiivisen tulon lähdettä tai hankintatapaa valitessa kannattaa miettiä sitä, mistä jutuista jo valmiiksi tietää paljon tai missä asioissa on saavuttanut asiantuntijatason tietämyksen. Tämä tekee tienaamisen aloituksesta selvästi nopeampaa, kun ei tarvitse käyttää kallista aikaa uusien asioiden opetteluun ja kokemuksen hankkimiseen.

Näin varmistat myös sen, että sinulla on jotain arvokasta annettavaa sisällön ja tietotaidon suhteen, jos esimerkiksi suunnittelet blogin tai nettisivun tekoa, jossa voit esittää omia ajatuksiasi sekä myydä omaa osaamistasi muille.

Helppous ja vähäinen rahallinen panostus

Jos on kovin kokematon passiivisten tulojen suhteen, on syytä aloittaa niiden tavoittelu vain pienellä rahallisella panostuksella. Lisäksi kannattaa varmistaa mahdollisuudet hankkeesta poisvetäytymiseen, jos kaikki ei menekään nappiin.

Esimerkiksi asunto- tai osakesijoittamisen aloittaminen ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta on kovin riskialtista, koska kyseessä ovat yleensä suuremmat rahamäärät. Lisäksi kumpikin näistä sijoitustavoista on vahvasti riippuvainen ympärillä olevista markkinatekijöistä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä hallitsevat myös sinusta täysin riippumattomat voimat.

Tämän vuoksi sijoitusten menestykselliseen hallinnointiin on usein välttämätöntä jonkunlainen kokemus tai tietämys alasta. Näissä tapauksissa passiivinen tulonhankinta on helpompi aloittaa vaikka digitaalisesti netistä, esimerkiksi perustamalla oma nettisivu tai blogi jonka välityksellä voi esittellä ja jakaa osaamistaan muille.

Omassa taloudenhoidossa voi joskus tulla vastaan ennakoimaton menoerä, johon ei passiivinenkaan tulo anna apua. Siksi säästötilille kannattaa kerätä pesämuna puskuriksi.

