Automaattivaihteistojen ja katumaasturien kysyntä on edelleen kasvussa

Automaattivaihteiston suosio on viime vuosina kasvanut tasaisesti.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan heinäkuussa rekisteröitiin 9 579 uutta henkilöautoa, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Uusia henkilöautoja on tammi-heinäkuussa rekisteröity 79 186, joka on 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ensirekisteröidyistä henkilöautoista enää kolmannes oli manuaalivaihteisia, kun niiden osuus vielä viisi vuotta sitten oli 55 prosenttia. Automaattisten ja portaattomien vaihteistojen suosio alkaa tasaantua, mutta on edelleen maltillisessa kasvussa.

Automaattivaihteistot yleistyvät myös uusissa pakettiautoissa, sillä lähes kolmannes alkuvuonna ensirekisteröidyistä pakettiautoista oli automaattivaihteisia. Vielä viisi vuotta sitten automaattivaihteistojen osuus uusissa pakettiautoissa oli noin viidennes.

Katumaasturien osuus ensirekisteröinneistä on edelleen kasvussa. Lähes 30 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ensirekisteröidyistä autoista oli katumaastureita. Erityisesti keskikokoisten katumaasturien osuus on ollut kasvussa.

Alkuvuoden ensirekisteröinneissä näkyy selvästi myös romutuspalkkion vaikutus, sillä romutuspalkkiolla on hankittu eniten pienikokoisia B-segmentin ja keskikokoisia C-segmentin autoja. Romutuspalkkio on nostanut B-segmentin osuuden ensirekisteröinneistä lähes 20 prosenttiin, sillä romutuspalkkiolla hankituista autoista lähes 70 prosenttia edustaa B-segmenttiä.