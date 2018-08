Helsinki arpoo 100 000 euron tulonsiirtoja – ”poikkeuksellisen epäoikeudenmukainen”

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen pitää Helsingin kaupungin Hitas-järjestelmän asumistukia epäoikeudenmukaisina, koska kaupunki myy asuntoja alle markkinahinnan.

Hitas on Helsingin kaupungin kehittämä Järjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille kohtuuhintaisia omistusasuntoja. Asunnoille määritetään jo tontinluovutusvaiheessa korkein mahdollinen myyntihinta, jota asuntoa myöhemminkään myytäessä ei saa ylittää. Hitas-säännöstellyt asunnot ovat vapaasti hinnoiteltavia asuntoja edullisempia.

Yksi järjestelmän kummallisuus on, että edunsaajat valikoidaan pääsääntöisesti arvonnan kautta. Arvontaan on päädytty koska alihintaisissa Hitas-asunnoissa on ylikysyntätilanne. Halukkaita ostajia on tarjontaa enemmän.

Tällaista järjestelmää olisi mahdotonta hyväksyä, koska se olisi poikkeuksellisen epäoikeudenmukainen”, Kiesiläinen lataa Liberan artikkelissaan.

Liberan toiminnanjohtaja vertaa Hitas-järjestelmää kaupungin järjestämään vuosittaiseen arvontaan, jossa 100 onnekkaille annettaisiin 100 000 euroa rahaa kaupungin varoista.

Hitas-asuntojen alennus markkinahintaan verrattuna voi olla ällistyttävän suuri. Kiesiläinen laskee, että esimerkiksi kolmen Helsingin Kalasatamaan valmistuneen hitas-asunnon neliöhinnat olivat peräti 27 prosenttia alle markkinahinnan. Tällöin 74 neliön asunnoissa oli tulosiirtoa hitas-asuntojen saajille noin 125 000 euroa.

Järjestelmä on Kiesiläisen mukaan myös epäoikeudenmukainen, koska järjestelmän ulkopuolelle rajataan ne, jotka julkista asumistukea aidosti tarvitsevat. Hitas-asunnon ostajan täytyy kuitenkin kauppahinnan maksamiseksi saada pankista asuntolaina tai maksaa kauppahinta omasta pussista.

Asukkaiden valinta arvalla on Kiesiläisen mielestä myös väärä tapa valita asukkaat.

”Jo lähtökohtaisesti arvonta on huono tapa jakaa mitään tukea, sillä julkisen sektorin pitäisi kohdella kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Kahden samanlaisen tuen hakija pitäisi saada siis sama kohtelu, joko molemmille sama tuki tai ei tukea kummallekaan. Arvonta johtaa väistämättä tilanteisiin, joissa samankaltaisia tuenhakijoita kohdellaan eri tavoin. Vielä käsittämättömämpää on että tuki arvotaan niiden kesken, jotka sitä vähiten tarvitsevat.”

Hitas-järjestelmän tarkoituksena on tarjota arvokkaillekin alueille kohtuuhintaisia asuntoja, jotta kaupunkiin ei muodostuisi hyväosaisten eliittialueita. Kalliille alueille rakennettavat hitas-asunnot ovat markkinahintoja alhaisemmista hinnoistakin huolimatta niin kalliita, että asukkaiksi valikoituvat hyvin toimeentulevat kotitaloudet.

Lisäksi järjestelmä on kaupungin veronmaksajille kallis. Pelkästään Kalasatamaan kolmessa vuodessa valmistuneet 118 asuntoa maksavat Helsingin kaupungille lähes 15 miljoonaa euroa.

Jos asuntojen korkea hintataso Helsingissä koetaan ongelmaksi, on paras tapa vaikuttaa hintatasoon asuntotarjonnan lisääminen, Kiesiläinen toteaa.