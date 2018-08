Haasteet omat taloudessa voivat johtua vääristyneestä rahatarinasta. Omat rikkoutuneet rahatarinat ajoivat Mikko Sjögrenin pohtimaan, kuinka paljon tunteet vaikuttavat rahankäyttöön.

Talousvalmentaja Mikko Sjögrenin mukaan ”sijoittamisesta, vaurastumisesta ja oman talouden hoidosta 80 % noin karkeasti on kiinni psykologiasta, siitä omasta pääkopasta. Vaikka talousongelmat ja haasteet omassa taloudessa eivät varsinaisesti ole meidän oma vika, olemme vastuussa siitä, että se ajattelu saadaan oikealle tasolle.”

Tunteet vaikuttavat siihen, mitä saamme omista resursseista ja voimavaroista käyttöön; ollaanko jostain aiheesta todella innostuneita ja motivoituneita vai lakaistaanko asioita jatkuvasti maton alle ja suljetaan silmät realiteeteilta.

Useimmiten omaa rahankäyttöä jarruttaa Sjögrenin mukaan vääristyneet rahatarinat. Rahatarina™ on konsepti, joka määrittää mitä raha tarkoittaa meille ja miten sen kanssa toimitaan. Siihen vaikuttavat oma perhetausta, miten rahaa on käsitelty ja onko se esimerkiksi iloinen asia vai jatkuva riidan aihe. Rahatarinat pyörivät meidän alitajunnassa automaattiohjauksella ja niistä ei pääse eroon ennen kuin niitä alkaa pohtimaan tietoisesti.

”Oma rahatarina on mennyt rikki isomminkin pari kertaa”, pohtii Sjögren ja kertoo tällöin oivaltaneensa, että henkilökohtaisen talouden hoitaminen on enemmän tunne kuin järkipeli. Omia tunteita ei varsinaisesti voi muuttaa, mutta voimme puuttua siihen, ”mitä ajatuksia me huomataan ja mihin ajatuksiin kiinnitetään huomiota.”

Oravakin ymmärtää kerätä käpyjä talvea varten jemmaan

Nordean Taloustutkimus esittää, että 26 prosenttia suomalaisista eivät säästä tai sijoita lainkaan. Samaisen tutkimuksen mukaan yli 80 000 euroa vuodessa tienaavista 62 prosenttia niistä, jotka eivät säästä, kertoivat syyksi ettei rahaa jää sijoitettavaksi.

Tässä on Sjögrenin mielestä tärkeä esimerkki siitä, että ihmisten rahatarinassa on reikä tai vääristymä. Mikko painottaa, että säästämisessä on kyse prioriteeteista. Homman pointti on se, että ”ne, jotka vaurastuu sijoittaa ensin ja elää sillä lopulla mitä jää”, kun taas suurin osa ihmisistä koittaa elää ensin ja säästää tai sijoittaa sitten jos rahaa jää.

Ihmiset käyttävät rahansa ”vähän samalla tavalla, kun he syö karkkia; ne avaa sen karkkipussin ja syö niitä niin kauan kun niitä on. Rahaa käytetään niin kauan kun sitä on.”

Jos kuun lopussa tilillä on 200 euroa niin paljon mielummin mennään teatteriin tai ostetaan uuden rullaluistimet, kuin säästetään se raha. ”Jos joku tuntuu hyvältä heti niin se voittaa sen vertailun siinä kohtaa 999 kertaa tuhannesta. Sijoittaminen tai säästäminen ei varsinaisesti tunnu miltään ja saatetaan ajatella, että raha vain häviää jonnekin. ”Nyt se pankki sai sen satasen – vaikka me siirrettiin vaan se housuntaskusta toiseen itselle myöhempää käyttöä varten.”

Mietitäänpä toisenlainen tilanne. Palkka tulee tilille ja siitä lähtee saman tien säästöön parisataa euroa. Tällöin rahalle tulee erilainen tunnehinta, eikä säästäminen yhtäkkiä tunnukaan niin pahalta.

Miten omaa rahatarinaa voi muuttaa?

Vuonna 2008 kun osakekurssit tulivat alas jäi Saksan rikkaimmalla miehelle, Adolf Mercklelle, 13 miljardin omaisuudesta 9,2 miljardia jäljelle. Kun hän menetti Saksan rikkaimman miehen tittelin, hän käveli rautatiekiskoille ja tappoi itsensä. ”Siinä on ollut jotain hassua rahatarinassa ja siihen on liittynyt jonkunlainen häpeä, ettei ole pystynyt pitämään ykkössijaa. Aika monella matka olisi jatkunut vielä 9,2 miljardin omaisuudella”, Sjögren pohtii.

Ensimmäinen askel oman rahatarinan muuttamiseksi on se, että tutustuu minkälainen oma rahatarina on ja mitkä syyt ja taustat rahankäyttöä ajavat. Voi ilmetä, että ”ahaa isä tekee tälläin ja mä teen samalla tavalla tai äiti on just tehnyt päinvastoin, että ahaa mä oon oppinut tän mallin sitä kautta.”

Kun oma rahatarina alkaa hahmottumaan ja jos sitä haluaa alkaa parantamaan tai muuttamaan Mikon mielestä kannattaa miettiä minkälaisia tuloksia haluaa tavoitella ja mitä toimenpiteitä se vaatisi, jotta tuloksia saataisiin aikaiseksi. Kannattaa kysyä itseltään erilaisia kysymyksiä:

Tarvitaanko jotain uusia voimavaroja?

Pitääkö päästä jonkun ihmisen juttusille?

Puuttuuko itseltä joku resurssi, työkalu tai osaamista?

Sitten kääritään hihat ylös, ettei nämä ajatukset jää vain aikomukseksi. Moni on saattanut saada ristiriitaista tietoa siitä, miten rahan kanssa tulisi tai kannattaa toimia. Ristiriitaiset tiedot, uskomukset ja mielipiteet voivat estää omaa tekemistä. “Kaikki muutos alkaa siitä, että tosiasiat tunnistetaan.” Tekemisen kautta syntyy tulokset.

Lue myös: Talousvalmentaja, joka osti 21 sijoitusasuntoa 18 kuukauden aikana.