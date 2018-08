Ekonomisti: Hyvinvointivaltiossa keskiluokka tuhlaa toisten rahoja ja köyhtyy

Ekonomisti Heikki Pursiaisen mukaan hyvinvointivaltion tarkoitus on vakuuttaa ihmiset huono-osaisuutta, sairautta ja muita elämän kolhuja vastaan, ei vapauttaa hyväosaisia käyttämään toistensa rahoja.

Heikki Pursiainen on entinen ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja. Nykyään hän vaikuttaa MustRead-sivuston ekonomistina ja sisältöjohtajana. Pursiainen on tullut tunnetuksi muun muassa markkinatalouden puolustustajana.

EVA Pamfletissa Vaikea vapaus, Pursiainen kirjoittaa kriittisesti hyvinvointivaltiosta sekä pohtii hyvinvointivaltion ja vapauden suhdetta.

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVA:n haastattelussa Pursiainen kertoo ehkä ymmärtävänsä hyvinvointivaltion kapeammin kuin monet muut. Hänen mielestään siinä on kyse eräänlaisesta vakuutusjärjestelmästä.

”Taloustieteilijänä ajattelen sitä keskinäisenä vakuutusjärjestelmänä. Hyvinvointivaltio vakuuttaa ihmiset huono-osaisuutta, sairautta ja muita elämän kolhuja vastaan. Näkökulmassani on muun muassa se hyöty, että sitä voi käyttää ajattelun apuvälineenä, kun pohdistaan mitkä olemassaolevan hyvinvointivaltion ominaisuuksista ovat perusteltavissa vakuutusjärjestelmän kannalta”, Pursiainen kertoo.

Pursiaisen mukaan Suomen nykyisessä järjestelmässä on olemassa runsaasti tulonsiirtoja ja julkisia palveluja, esimerkiksi työttömyyspäiväraha, toimeentulotuki ja julkinen terveydenhuolto, jotka ovat perusteltavissa vakuutusnäkökulmasta. Ansiosidonnaiset vanhempainetuudet ja maksuton yliopisto eivät kuitenkaan sovi istu vakuutusnäkökulmaan.

Hyvinvointiyhteiskunnan vakuutukset tuovat turvaa, mutta myös ongelmia.

”Vakuutuksesta seuraa aina kannustinongelma ja sosiaaliturvan vapautta rajoittava vaikutus liittyy yrityksiin ratkaista sen tuottamat kannustinongelmat. Esimerkiksi kun ihminen vakuutetaan työttömyyttä vastaan, työllistyminen on epätodennäköisempää”, Pursiainen pohtii.

Hyvinvointivaltio on myös luonut järjestelmän, jossa sen kansalaisille on luotu oikeus käyttää toisten kansalaisten varoja. Se synnyttää kannustinongelman.

”Se että meillä on oikeus maksuttomaan koulutukseen, ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan ja opintotukeen, tarkoittaa, että meillä on oikeus toistemme rahoihin. Miksi ihmeessä luomme oikeuden toisten rahoihin? Se tuo vain näennäistä valinnanvapautta. Tulonsiirrot ovat ihan ok, jos on kyse huonosti toimeentulevista. Toisin kuin huono-osaisille suunnatuilla tulonsiirroilla, hyväosaisiin kohdistuville tulonsiirroille ei ole mitään järjellistä perustaa.”

Hyvinvointiyhteiskunnan tulonsiirrot johtavat Pursiaisen mielestä varojen tuhlailuun ja hyvinvointitappioihin.

”On selvää, että oikeus muiden rahoihin johtaa vääriin kannustimiin ja sitä kautta tuhlaukseen. Kukaan ei käytä toisten rahoja samalla tavalla kuin omiaan.”

Pursiainen kertoo esimerkin Norjasta. Siellä tutkittiin palkallisen vanhempainvapaan vaikutuksia esimerkiksi lasten syntymiin, avioeroihin, lasten koulumenestykseen, perheen tuloihin ja naisten ja miesten välisiin tuloeroihin.

”Tutkijat päätyivät siihen, että vanhempainvapaan pidennys oli valtion hyväosaisille tarjoama loma”, Pursiainen toteaa.