Autokauppias: Käytetty auto kannattaa hankkia nyt Ruotsista

Kruunun alhaisen kurssin vuoksi käytettyjen autojen tuonti länsinaapurista on lisääntynyt vauhdikkaasti, kertoo Ilta-Sanomat.

Autokauppiaalla ja yrittäjällä on rahanarvoinen vinkki käytetyn auton ostajalle. Jos autonostaja on valmis näkemään vaivaa, niin käytetyn auton hankkimisessa Ruotsista on järkeä, toteaa tuusulalainen Matti Flinkkilä Ilta-Sanomissa.

Flinkkilän mukaan yleensä Ruotsin autot ovat myös paremmin pidettyjä kuin suomalaiset autot. Ruotsissa on myös enemmän autoja, jotka on käytetty merkkihuollossa.

Lisäksi autojen varustelutaso on myös selvästi parempi. Flinkkilän mukaan Ruotsissa ei edes myydä sellaisia karvalakkimalleja, joita Suomessa on myynnissä.

Autot ovat Ruotsissa nyt myös edullisia.

Syynä on alhainen kruunun vaihtosuhde euroon verrattuna. Vielä viisi vuotta sitten yhdellä eurolla sai noin 8,7 kruunua, nyt kurssi on jo 10,6 euroa. Euro on siis vahvistunut kruunuun nähden yli 20 prosenttia.

Ilta-Sanomat vertaili joidenkin automerkkien hintoja Suomessa ja Ruotsissa. Kun huomioidaan Ruotsista maahantuodun auton autovero, ovat esimerkkiautot Ruotsista tuotuna autoveron jälkeenkin selvästi Suomen tyypillisiä pyyntihintoja alhaisemmat.

Esimerkiksi Volvo V70 D3 163 hv Momentum vuosimallia 2012 maksaa esimerkkilaskelmassa Ruotsista tuotuna ja verotettuna noin 27 000 euroa, kun tyypillinen pyyntihinta vastaavilla kilometreillä on noin 33 000 – 34 000 euroa.

Ruotsin tuontiauto voi tulla siis jopa 20 prosenttia halvemmaksi. Tosin hinnan päälle pitää laskea hakukulut, kuten matkat, rekisteröinti ja katsastus.

Flinkkilä ei suosittele hakemaan Ruotsista muutaman vuoden ikäistä premium-autoa, koska ne ovat hänen mukaan Saksassa selvästi parempia ja niihin saa merkkiliikkeissä hyvät takuut. Sen sijaan kun mennään vanhempiin autoihin, niin Ruotsi on vahvoilla.

Ruotsin kruunun alhainen kurssi vaikuttaa Flinkkilän laskelmien mukaan Ruotsin hintoihin karkeasti noin pari tonnia 20 000 euron hintaisessa autossa. Edun voi kuitenkin hukata nopeasti, jos vaihtaa rahaa väärässä paikassa. Järkevintä on maksaa tilisiirtona tai kortilla.

Kaikkein edullisimmat kaupat tekee Flinkkilän mukaan yksityisen myyjän kanssa. Tosin kaikki yksityiset eivät kuitenkaan suostu myymään autoa ulkomaalaisille eivätkä välttämättä edes suomalaisille.

Jotkut ruotsalaiset myyjät pelkäävät, ettei autoa saa pois kilvistä ulkomaalaiselle myytäessä. Suomalaisten osalta tämä pelko on kuitenkin turha, koska Suomesta lähtee aina tieto Ruotsiin kun auto on poistettu Ruotsin kilvistä ja rekisteröity Suomeen.