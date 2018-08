Keskuspankki on paljon vartijana – sijoitusstrategi suosii isoja käteispainoja

Taloussyklin jatkuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti Yhdysvaltojen keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa, arvioi Taalerin päästrategi.

Osakemarkkinoiden ”härkämarkkina” on ollut Yhdysvalloissa ennätyksellisen pitkä finanssikriisin jälkeen. Löysä rahapolitiikka, maailmantalouden noususuhdanne, veroalennukset ja ennen kaikkea yritysten vahva tuloskehitys ovat kiidättäneet jenkkiosakkeita nousuun.

Sijoitusympäristö kuitenkin muuttui alkuvuodesta, väittää Taalerin päästrategi Tuomas Komulainen markkinakatsauksessaan.

Tuolloin Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kertoi markkinoille jatkavansa korkojensa nostoja. Komulaisen mukaan tämä tarkoitti sitä, että sijoittajilla on nyt tuottava ja riskitön dollarimääräinen sijoituskohde. Fedin ilmoitus sai osakemarkkinoilla volatiilisuuden nousuun ja tuotot maltillistuvat. Vähitellen myös korkokustannukset nousevat ylivelkaisille yrityksille, sijoittajille ja valtioille.

Fed:n viitekorko on noussut 2,0 prosenttiin ja vuoden lopussa viitekorko tullee olemaan noin 2,5 prosenttia, Komulainen uskoo. Samalla USA:n kahden vuoden korko on noussut jo lähes 2,7 prosenttiin ja 10 vuoden korko lähes kolmeen prosenttiin.

Maailmantalous ja Yhdysvaltojen talous on nyt taloussyklin nousuvaiheessa. Noususyklin jatkuminen riippuu Komulaisen mukaan Fedistä.

”Hyvä talous- ja tuloskehitys tukevat osakkeita vielä 2018, mutta vuosina 2019 – 2021 velkaiset yritykset voivat joutua vaikeuksiin ja hienoinen taantuma voisi kohdata maailmantalouden mahdollisesti vuosien 2020 – 2021 aikana. Mikäli inflaatio kiihtyy USA:ssa, Fed voi joutua kiristämään enemmän ja taantuma tapahtuisi tällöin aiemmin. Nyt ei näytä siltä ja Fed voinee nostaa maltillisesti, minkä Yhdysvaltojen oma talous on toistaiseksi hyvin kestämässä”, päästrategi toteaa.

Pitemmällä aikavälillä Taaleri ei odota tästä vuosien 2020 – 2021 taantumasta tulevan länsimaissa syvää talouskriisiä vaan mieto taantuma tai vain talouskasvun hidastuminen.

”Varsinkin Yhdysvalloissa kuluttajat ja pankkisektori ovat hyvässä kunnossa, eivät ole ylivelkaisia ja näin syvää talouskriisiä on vaikea kuvitella varsinkaan Yhdysvalloissa. Monilla sijoittajilla vain on liiallisesti muistissa edellinen 2007/2008 talouskriisi. Tämä on hyvä huomioida myös sijoittamisessa. Liiallisesti taantumaa ja varsinkaan talouskriisiä ei pidä länsimaissa pelätä. Ehkä vain Italian kohdalla voisi pelätä vaikeamman tilanteen kehkeytyvän.”

Globaaleissa allokaatiosalkuissa Taaleri suosii nyt laajaa globaalia hajautusta, ei liiallisia riskikeskittymiä yksittäisiin maihin tai mantereisiin. Lisäksi sijoituspalveluyhtiö suosii riittävää likviditeettiä eli isoja käteispainoja ja riittävän isoja yhtiöitä.

Taalerin allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut alkuvuoden strategisesti neutraalissa.

”Olemme säilyttäneet isot osakepainot Yhdysvalloissa, eli yli 50 % osakesijoituksistamme on Yhdysvalloissa ja dollareissa. Kesän aikana olemme lisänneet teknologiayhtiötä Euroopassa ja vähentäneet kehittyvää Aasiaa”, Komulainen kiteyttää.