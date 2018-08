Turkin valuutan romahdus teki maasta houkuttelevan edullisen lomakohteen, kertoo Kaleva.

Turkin nopeasti kärjistyneiden talousvaikeuksien maan valuutan liiran vaihtokurssi suhteessa euroihin ja dollareihin on romahtanut lyhyessä ajassa. Vuoden alussa euron arvo oli 3,71 liiraa, mutta nyt se on jo 6,87 liiraa. Euro on siis vahvistunut vuoden aikana peräti 85 prosenttia.

Eurosta on tullut siis arvokasta valuuttaa Turkissa. Käytännössä siis Turkin hintataso on huimasti halventunut euromaiden kansalaisille. Suomalaisturistit ovat muutoksen huomanneet, sillä suomalaisten Turkin-matkailu on ollut tänä vuonna reippaassa kasvussa, kertoo Tjäreborgin Suomen-johtaja Anu Niemelä Kalevan haastattelussa.

”Matkoja on tänä vuonna myyty tuplasti viime kesään verrattuna”, Niemelä paljastaa.

Hän ei osaa kuitenkaan arvioida, kuinka suuri osa kasvusta johtuu liiran halpenemisesta.

Turkin-matkoihin erikoistuneen Deturin toimitusjohtaja Mehmet Ahishali puolestaan kertoo, että suomalaisten Turkin-matkailu on kasvanut useita vuosia peräjälkeen. Hänen mukaan liiran alamäki voi lisätä entisestään kiinnostusta lomailla Turkissa.

Niemelän ja Ahishalin mukaan Turkki on hinta–laatu-suhteeltaan tällä hetkellä lomakohteiden kärjessä. Turkki on suomalaisten toiseksi suosituin matkakohde Kreikan jälkeen.

Turkin talouden ongelmat ovat tulleet päivänvaloon lyhyessä ajassa. Liiran poikkeuksellisen raju romahdus alkoi Turkin ajauduttua kriisin Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on asettanut pakotteet kahdelle turkkilaisministerille johtuen yhdysvaltalaispastori Andrew Brunsonin vangitsemisesta Turkissa.

Maan ongelmien taustalla on myös syvällisempiä rakenneongelmia.

Turkin talouskasvu on ollut viime vuosina vauhdikasta. Turkin bruttokansantuote kasvoi peräti 7,4 prosenttia vuonna 2017. Maan presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallitus on lisäksi kiihdyttänyt kasvua hyvin elvyttävällä talouspolitiikalla. Kasvu on ollut sikäli hallitsematonta, että maan inflaatio on laukannut jopa 16 prosentissa ja vaihtotase on ollut vahvasti alijäämäinen. Turkki on myös velkaantunut ulkomaille.

Turkin olisi pitänyt hillitä hallitsematon kasvua rahapolitiikan kiristämisellä, mutta maan keskuspankki ei ole tarpeeksi itsenäinen ja presidentti on voinut vaatia korkojen pitämistä alhaalla. Lisäksi turkkilaiset yritykset ovat velkaantuneet hyvin nopeasti erityisesti ulkomaille.