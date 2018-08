Metsäteollisuuden koneet käyvät kuumina

Toisen vuosineljänneksen tuotantoluvut kertovat myönteisestä suhdannetilanteesta ja hyvästä kysynnästä metsäyhtiöiden tuotteille etenkin Euroopassa ja Aasiassa, kertoo Metsäteollisuus ry.

Vaikka paperin kysyntä maailmalla on viime vuosina trendinomaisesti laskenut, nousi paperin tuotanto Suomessa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä paperia tuotettiin noin 1,7 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua viime vuoteen 3 prosenttia.

Metsäteollisuus ry:n mukaan sellun tuotanto on jatkanut kasvuaan ja vuoden ensimmäisen puoliskon tuotanto on historiadatan mukaan korkeimmillaan. Tuotanto on noussut, kun verrataan viime vuoden toiseen neljännekseen sekä verratessa ensimmäiseen puoleen vuoteen. Sellua tuotettiin kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä lähes 2 miljoonaa tonnia.

”Metsäteollisuus on tärkeä vientitulojen tuoja Suomelle ja sen monet uudet sovellusalueet mahdollistavat myös tulevaisuuden menestystuotteiden hyvät näkymät. Pöyryn tuoreen selvityksen mukaan uusilla tuotteilla on 200 miljardin euron globaali markkinapotentiaali vuoteen 2030 mennessä. Metsäteollisuuden tulevaisuuden menestymisen edellytyksenä kuitenkin on, että toimintaympäristö pysyy riittävän kilpailukykyisenä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kartonkia ei tilastojen mukaan ole koskaan tuotettu Suomessa niin paljon kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Syyt poikkeuksellisen hyvään menekkiin kumpuavat taloussuhdanteesta sekä uusiutuvaa materiaalia puoltavien pakkausten kysyntää lisäävistä tekijöistä. Vuoden toisella neljänneksellä kartonkia tuotettiin 930 000 tonnia, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Sahatavaran tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla samalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2018 toisella kvartaalilla havusahatavaraa tuotettiin noin 3,2 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

”Puun tasainen saatavuus ja kilpailukykyinen raaka-ainekustannus ovat avaintekijöitä sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden menestykseen. Suomalainen metsälaki sallii eri metsänkäsittelymenetelmien käytön. Keskeistä on, että metsiä hoidetaan ja ne pidetään hiiltä sitovina, elinvoimaisina ja hyväkasvuisina”, toteaa Jaatinen.