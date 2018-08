Mitä asuntosijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon?

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Asuntosijoittamisesta on tullut viimeisten viiden vuoden aikana kuuma trendi ja sijoittajien määrä sen kun kasvaa. Mistä hyviä sijoituskohteita löytyy, mitä asuntosijoittamisessa tulee huomioida ja kannattaako valmistautua käsirysyyn?

Asuntosijoittaminen tuntuu olevan kaikkien huulilla ja keskiverto sijoittaja on yhä useammin tavallinen kansalainen. Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja, asuntosijoittaja ja yrittäjä Henri Neuvonen toteaa, että ”sijoittajat ovat lähtökohtaisesti aika samanlaisia ja he haluavat ostaa pieniä asuntoja hyviltä paikoilta.” Pienet asunnot käyvät kuumille kiville ja niihin kohdistuu koko ajan enemmän kysyntää.

Kun asuntojen hinnat nousee ja kysyntä kasvaa, julkisilta markkinoilta voi olla vaikea löytää hyviä sijoitusasuntoja. Neuvosen mukaan yleisillä markkinoilla ei ole tarjolla kovinkaan montaa hyvää sijoitusasuntoa ja helmet löytyvät kokemuksen ja vaivan avulla.

”Jos siellä on joku kohde pitkään myynnissä, niin aloitteleva sijoittaja ei välttämättä näe kohteesta asioita, mitkä siinä yhtälössä tökkii ja menee sen takia ostamaan asunnon. Kokeneet sijoittajat pyörittävät päätään, eivätkä ole valmiita maksamaan hintaa, millä se on myynnissä”, Neuvonen tuo ilmi.

Jos hyvä kohde tulee myyntiin, se menee nopeasti kaupaksi. Mistä niitä valioyksilöitä sitten löytää ja miten sijoittaminen kannattaa aloittaa?

Hirvittääkö ajatus vuokralaisen tuhoista?

Neuvonen on laskenut, että hän saa asunnoista parempaa tuottoa, kuin saisi todennäköisesti mistään muusta sijoitusinstrumentista. Asuntosijoittaminen ei kuitenkaan välttämättä sovi kaikille, sillä se ei ole mitään passiivista sijoitustoimintaa tai tuottoa. Ennen kuin asuntosijoittamisen aloittaa, kannattaa miettiä, onko valmis näkemään sijoituskohteen eteen vaivaa.

Kannattaa kysyä itseltään; hirvittääkö ajatus vuokralaisen valitsemisesta tai mitä tuhoja vuokralainen voi tehdä asunnolle, tietääkö mitään asuntojen remontoinnista tai taloyhtiöremonteista? Takapakkiin ja virheisiin kannattaa myös valmistua, sillä ”asiat ei mene aina niin kun sinä olet ne luvut Exceliin laittanut”, Neuvonen muistuttaa.

Ota huomioon nämä asiat ennen kuin lähdet sijoittamaan asuntoihin

Opiskele alaa, jotta tiedät mihin olet ryhtymässä.

Kysy neuvoa henkilöiltä, joilla on vankka kokemus asuntosijoittamisesta (kaverit tai myyjät eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia neuvonantajia).

Oma ylijäämäinen talous; joka kuukausi saa laitettua tuloista tietyn siivun sivuun, jonka käyttää sijoittamiseen.

Pääoman kerääminen; yleensä käytetään pankkia, omaa pääomaa ja tarvitaan vakuuksia.

Tärkeää, että onnistuu ensimmäisen asunnon ja kohteen ostamisessa.

Pitää hyväksyä ettei kaikissa tarjouskisoissa pärjää

Asuntosijoittamisessa kannattaa Henrin mukaan olla hyvin kriittinen siitä, mitä on ostamassa. Ensin tehdään selkeät kriteerit, minkä mukaan toimitaan ja niistä pidetään kiinni. ”Mielummin hylkää pari kohtalaisen hyvää diiliä, että saa yhden hyvän, kuin että sijoittaa moneen kohtuullisen hyvään kauppaan”, selventää Neuvonen. Hyvän kohteen löytäminen voi olla hyvinkin työlästä; montaa kohdetta kannattaa tutkia etukäteen ja tehdä tarjouksia asunnoista, jotka sopivat omiin kriteereihin.

”Meidänkin pitää vaan hyväksyä se, että jos lähdetään kymmeneen tarjouskilpailuun mukaan niin pärjätään ehkä yhdessä tai kahdessa. Nähdään paljon vaivaa sen eteen, että käydään kohteita läpi, kierretään niitä, tehdään tarjouksia ja suurin osa niistä ei johda mihinkään. ”

Kestääkö pää riskejä?

Päätä haetko helppoa riskittömämpää sijoituskohdetta vai haluatko maksimoida tuoton. ”Jos haluaa vähän hajauttaa salkkua, vaikka tuntuisikin vähän epämiellyttävältä kaikki asiat mitä asunnoissa joutuu hoitamaan itse, niin sitten kannattaa ottaa suht turvallinen ja helppo sijoituskohde.”

Jos haluaa tehdä turvallisuushakuisen pitkän tähtäimen sijoituksen, joka onnistuu todennäköisesti vähintään kohtuullisesti, niin kannattaa mennä massavirran mukana ja ostaa mielellään alle 30 neliöinen yksiö. Neuvonen kertoo turvallisen sijoituskohteen löytyvän kasvukeskuksesta, mihin on tulossa paljon vuokralaisia ja jossa on uudehko taloyhtiö. ”Niissä riskit ovat pieniä ja pääsee valkkailemaan vuokralaisia aika vapaasti. Tuotot jäävät kuitenkin maltillisiksi, joka on hyväksyttävä.”

Jos taas tuottojen maksimointi kiinnostaa, niin Henrin mukaan kannattaa siirtyä kaupungin laitamille. Mikäli riskejä lähtee ottamaan, niin on todella tärkeää ymmärtää markkinaa, tuntea kaupungin alueet, ymmärtää vanhojen taloyhtiöiden remonttitarpeista sekä osata lukea niiden tilinpäätöstietoja. ”Sen tyyppinen sijoittaminen vaatii enemmän osaamista, mutta osaaminen tuo mukanaa paremmat tuotot.”

Tärkeimmät asiat, mitä asuntosijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon

Asunnon koko ja sijainti.

Vuokratuottolaskelma; ymmärtää paljon asunnosta saa tuottoa.

Kassavirtalaskelma; mm. jos käytät velkavipua onko kassavirta positiivinen vai negatiivinen?

Taloyhtiön kunto; mitä remontteja on mahdollisesti tulossa?

Asunnon kunto; tarvitseeko investoida remonttiin?

Alueen vuokralaiskysyntä.

Alueen kehitys ja taantuma; onko alueelle tulossa investointeja, kouluja, päiväkoteja, työpaikkoja, liikenneyhteyksiä ja kauppoja?

Alueen hintataso sekä hintatieto markkinasta.

Sijoitusasunnot.com eli JHS-Kiinteistöt Oy:n tavoite on löytää asiakkailleen parempia sijoitusasuntoja, kuin mitä julkisilta markkinoilta löytyy. Yritys on perustettu vuonna 2011 ja siinä ovat omistajina Henri Neuvosen lisäksi hänen isänsä Jouko Neuvonen sekä rakennusalan yrittäjä Santtu Pesonen. Heidän lähtökohtana on myydä asuntoja alle markkinahinnan ja löytää sijoittajan tarpeisiin juuri sopivia asuntoja, parempia mitä julkisesta markkinasta pystyy löytämään.

Jyväskylässä sijaitseva yritys ostaa pääasiallisesti vanhoja kerrostaloja, jotka tarpeen tullen remontoidaan ja myydään eteenpäin piensijoittajille. JHS-Kiinteistöt Oy:n myymien kohteiden arvo on noin 46 500 000 euroa ja parhaimmillaan Sijoitusasunnot.comin kautta on myyty kerrostaloja jopa yhdessä päivässä. Sivustolta löytyy ilmaisia työkaluja, blogista löytyy arvokasta tietoa ja näkemyksiä asuntosijoittamiseen.