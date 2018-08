Viisi tapaa kommunikoida paremmin

”Olipa kerran suomalainen, joka rakasti vaimoaan niin paljon, että hän melkein paljasti hänelle että rakastaa häntä.” Lue viisi tapaa, miten kommunikoida paremmin.

Työpaikan hyvä ilmapiiri lisää työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa samalla yrityksen tulosta, kertoo Duunitori. Kun yhteishenki on kohdillaan, ongelmat saadaan ratkottua yhdessä, eikä ketään jätetä yksin. Hyvä työilmapiiri rakennetaan muun muassa viettämällä aikaa yhdessä, huomioimalla työkaverit sekä hyvällä kommunikoinnilla.

The Guardian tarkasteli, miten kehittää omia keskustelutaitoja ja vuorovaikutusta muihin. Tässä viisi tapaa, miten voit kommunikoida paremmin.

1. Miten saan enemmän ystäviä?

Älä aloita keskusteluja aiheilla, jotka kiinnostavat sinua. Kiinnitä huomiota siihen, mitä toisella on sanottavaa ja mistä hän on kiinnostunut. Pidä mielessä Bill Nyen esittämä sääntö: ”Jokainen ihminen, jonka tapaat, tietää jotain, mitä sinä et tiedä.” Psykologia tämän taustalla: ihmiset unohtavat mitä he keskustelivat kanssasi, mutta eivät miltä heistä tuntui sinun seurassa.

2. Miten muihin ihmisiin voi vaikuttaa?

Kysy neuvoa. Ihmiset rakastavat antaa neuvoja. Aloita keskustelu esimerkiksi kysymällä: ”Haluan ostaa puhelimen (tai mihin tarvitset neuvoa), mutta en osaa päättää minkä puhelimen ostaisin.” Useimmat ihmiset auttavat mielellään. Kun pyydät neuvoa luot läheisyyttä toiseen ihmiseen ja läheisyys vaikeuttaa hylkäämistä. Jos siis haluat vaikuttaa toiseen ihmiseen, on hyvä aloittaa keskustelu kysymällä neuvoa.

3. Kuinka puhua ulkomaalaisille?

”Olipa kerran suomalainen, joka rakasti vaimoaan niin paljon, että hän melkein paljasti hänelle että rakastaa häntä.” Meillä suomalaisilla on tapana olla vähäpuheisia tai melkeinpä introvertteja. Kulttuurienvälisen kommunikoinnin paras neuvo: Ole tietoinen omasta kulttuuristasi, mutta älä käytä liian paljon aikaa ajattelemalla keskustelukumppaniasi. Sen sijaan, istu alas ja mieti tapaa, jolla kommunikoit.

4. Miten päästä sopimukseen?

Roger Fisher ja William L Ury keksi yhden tunnetuimmista neuvottelumenetelmistä. Kuvittele monimutkainen tilanne, jossa neuvottelet lunnasvaatimuksista tai lapsesi kanssa viikkorahasta. Yritä noudattaa seuraavia periaatteita:

Keskitä huomiosi aiheeseen, älä henkilöön

Älä anna huomiosi herpaantua piditkö henkilöstä tai et

Ajattele etuja, älä asemaasi (oletko heikommassa tai vahvemmassa neuvotteluasemassa)

Kysy itseltäsi, mitä toinen henkilö tarvitsee sinulta, onko teillä yhteisiä etuja tai kiinnostuksenkohteita?

5. Kuinka olla sanavalmis?

Harmitteletko usein kokouksen tai työhaastattelun jälkeen, mitä sinun olisi pitänyt sanoa? Psykologit suosittelevat tätä yksinkertaista temppua: Odota viisi sekuntia ennen kuin vastaat mitään. Ura-asiantuntija Jeff Black kertoo CNBC:lle, että tauon ottaminen saa sinut näyttämään myös helposti lähestyttävämmältä. Vaikka vastauksesi ei ehkä olisi yhtään sen älykkäämpi, sinulla on enemmän aikaa miettiä vastausta ja annat sille enemmän painoarvoa. Pidä myös mielessä, että vaikka sanavalmius on hyvä ominaisuus työhaastattelussa, sitä vaaditaan harvemmissa työpaikoissa.

Nopeatempoisessa yhteiskunnassa ja työilmapiirissä, jossa puhutaan herkästi toisten päälle, annat itsestäsi rauhallisen ja itsevarman kuvan, kun hidastat puhetahtia.