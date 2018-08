Näin bloggaaja Veera Bianca tienaa matkablogin avulla

Ammattibloggaajan työ vaatii paksua nahkaa, autenttisuutta sekä pitkiä työtunteja. Bloggaaja Veera Bianca ei pidä oikeastaan koskaan lomaa työstään, jota hän rakastaa täysillä.

Veera Bianca eli Veera Papinoja, 30, tekee unelmatyötään. Hän kirjoittaa viestintäyritys Cisionin vuonna 2017 ykkössijalle rankkaamaa matkablogia Veera Bianca, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Blogi tavoittaa kuukausittain 15-20 000 uniikkia lukijaa.

Veera tienasi viime vuona bruttona lähes 100 000 euroa bloggaajana sekä sosiaalisen median konsulttina. Miten Papinoja tienaa blogin avulla ja onko ammatilla varjopuolia?

Lomareissutkin ovat työmatkoja

Ammattibloggaajan työ ei ole pelkkää juhlimista, vaikka sellainen kuva voi syntyä helposti monelle sosiaalisen median kiillotetuista kuvista. ”Teen töitä monesti aamusta iltaan. Matkustaessa saatan esimerkiksi herätä aamulla 5 valokuvaamaan, jotta saan juuri sopivan valon kuville”, kuvailee Papinoja.

Vaikka Veera matkustelee paljon, lomareissut ovat myös työmatkoja. ”Lähden pian Roomaan lomamatkalle, mutta samalla odotan, että voin valokuvata kaupunkia ja mahdollisesti myydä niitä valokuvia.” Veera aloitti blogin kirjoittamisen harrastuksena, mutta siitä on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana osa ammattia.

Bloggaajan työssä Papinojaa kiehtoo se, että voi olla oman itsensä pomo ja tehdä töitä missä ja milloin haluaa. ”Olen aina halunnut olla tarinankertoja ja valokuvaaja ja joskus ajattelin, että se epärealistista.” Nyt Veera elää unelmaansa ja toivoo, että saa tehdä samaa työtä myös tulevaisuudessakin.

Veera paljastaa olleensa jossain vaiheessa burnoutin partaalla – liika työnteko vaati veronsa. Muita bloggaamisen varjopuolia Papinojan mukaan ovat ihmissuhteet, jotka voivat kärsiä kun työ vaatii niin paljon matkustelua sekä oman nimen päätyminen ikäville juorupalstoille. Matkabloggaaja on myös altis onnettomuuksille; Papinoja mursi selkärankansa Australiassa ja ollut sairaalassa eri maissa monta kertaa kovien ruokamyrkytysten seurauksena.

Miten bloggaaja tienaa elantonsa?

Ammattibloggaajan työ vaatii kärsivällisyyttä ja pitkiä työtunteja, vaikka se tuo mukanaan ainutlaatuisia kokemuksia ja matkoja. Veera viettää blogimatkoilla noin kolmasosan vuodesta ja lopun vuodesta hän työskentelee Helsingissä. Työpäivät ovat vaihtelevia; yhtenä päivänä Papinoja saattaa valokuvata koko päivän ja toisena päivänä istutaan koneen äärellä aamusta iltaan. Bloggaaminen koostuu pääasiallisesti kirjoittamisesta, valokuvaamisesta ja kuvien editoinnista sekä sosiaalisen median tilien päivityksestä.

”Uskon, että suurin osa bloggaajista tekee isoimmat tulot kaupallisilla yhteistöillä”, paljastaa Papinoja. Veera Bianca -matkablogin kautta suurin osa tuloista tuleekin kaupallisten yhteistöiden kautta eri yritysten kanssa.

Yhteistyö matkakohteen kanssa, jolloin Papinoja menee matkalle johonkin kohteeseen ja tuottaa sovitut sisällöt ja saa siitä palkkion. Tähän voi liittyä Instagram-postauksia tai blogipostauksia. Tuote-esittely yrityksen kanssa esimerkiksi matkalaukusta, jolloin kirjoitetaan sponsoroitu blogipostaus, jolle on tietty hinta. Brand ambassador -yhteistyö yrityksen kanssa, jotka ovat pitkäkestoisempia projekteja. Pitkäaikaiset yhteistyöt tuottavat eniten tulosta Papinojan mukaan.

Näistä viimeisin on Veeralle mieluisin, sillä tämä tietää varmaa tuloa pidemmäksi aikaa ja bloggaaja on uskollisempi brändille. Papinojalla on Olympus-kameran kanssa brand ambassador -sopimus ja uskookin, että alalla suositaan tämän tyyppisiä yhteistöitä tulevaisuudessa enemmän. Sen sijaan, että Veera tekisi yhden postauksen kamerasta blogiin, seuraajat näkevät vuoden mittaan millaisia valokuvia hän tuottaa ja ”moni ollut sen kautta, että hei mähän haluan tämän kameran kanssa sulla on aina niin kivoja kuvia.”

Muita keinoja tienata blogin avulla

Affiliate-markkinoinnin avulla, jolloin blogipostauksissa on linkkejä esimerkiksi yrityksen verkkokauppaan ja klikatuista linkeistä tienataan pieni summa. Tämä keino on Papinojan mukaan pidempiaikainen passiivisempi tulo.

Mainosten avulla, jota Veera ei itse halua blogiinsa, sillä ne rikkovat blogin visuaalista ilmettä.

Sosiaalisen median tilien kautta. Veeralla on Instagramissa yli 25 000 seuraajaa ja jotkut yhteistyöt saattavat olla pelkkiä Instagram-postauksia.

Rehellisiä suosituksia vai väkinäistä rahastusta?

Bloggaajien autenttisuudesta on ollut keskustelua; miten suositukset voidaan ottaa tosissaan, jos niistä saa rahallista korvausta?

Papinoja arvostaa rehellisyyttä ja hän yrittää olla mahdollisimman autenttinen kaikissa projekteissa, mihin lähtee mukaan. ”Pitää olla tarkkana ettei tee mitään sellaista kaupallista yhteistyötä, minkä takana ei voi täysin seistä. Ei lähde siihen mukaan vain siksi, että tarviit rahaa”, tarkentaa Papinoja, vaikka myöntää tehneensä itsekin virhearvioita menneisyydessä. Veera hämmästelee kuitenkin oletusta, että kaikki hänen suositukset ovat sponsoroituja, vaikka näin ei ole. ”Haluan tuoda esille asioita, paikkoja ja palveluita, mitkä ei millään tavalla ole yhteistöitä.” Kaupallisten yhteistöiden merkintä blogeissa onkin nykyään vakiintunut käytäntö.

Veera Bianca on hetkessä eläjä, eikä jaksa välittää rahasta muuten kuin että sitä on sen verran, että pärjää. ”Kun tekee just sitä mitä haluaa niin ei enää samalla tavalla suunnittele tulevaisuutta, vaan elää elämää välillä radikaalistikin tässä hetkessä. Vaikka onkin pieni jännitys siitä, että mitä jos tää kaikki viedään multa pois huomenna.”