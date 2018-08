Tässä OP:n tuoreet osakesuosikit

Pankki suosii nyt kolmea Helsingin pörssin rakennusyhtiötä.

OPn Parhaat on kerran viikossa päivittyvä kotimaisten pörssiosakkeiden suosituslista. Suosituksessa pankki arvioi osakkeen tuottoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Jos osakkeen odotetaan tuottavan yli 15 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana, osakkeen suositus on osta. Jos osakkeen odotetaan tuottavan 5–15 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana, suositus on lisää.

OPn suosikkiosakkeita on viisi. Tällä hetkellä ne ovat Lehto Group, YIT, Uponor, Nokia ja Stora Enso. Kaikki yhtiöt saavat pankilta myös ostosuosituksen.

Lehto Group



Rakennusliike Lehto Groupin kasvu on ollut vakuuttavaa. Liikevaihto on kasvanut jo neljä vuotta keskimäärin 50 prosentin vauhtia. OPn mukaan vahva tilauskanta ja suuret aluehankkeet antavat näkyvyyttä vuosille 2018 – 2020. Lehdon oma teollinen esivalmistus antaa pankin mukaan kilpailuetua ja tekee nopean kasvun mahdolliseksi. Myös osakkeen hinta on houkutteleva. Lehdon arvostuskertoimet ovat pudonneet OP:n mukaan matalalle tasolle, kun osakemarkkinat ovat hinnoitelleet rakennussuhdanteen heikkenemistä.

YIT



Rakennusyhtiöiden YIT:n ja Lemminkäisen hallitukset päättivät viime tammikuussa panna täytäntöön Lemminkäisen sulautumisen YIT:hen. YIT:n tulos on OPn mukaan jäänyt odotettua heikommaksi fuusion alkutaipaleella.

”Loppuvuodelle on ajoittumassa enemmän tulosta, minkä seurauksena odotamme YIT:n palaavan nousujohteiseen tuloskehitykseen. Kuluttaja-asuntomyynti on kuitenkin hidastunut viime vuoden kiivaasta tahdista. Arviomme mukaan muilla liiketoiminnoilla on kykyä parantaa tulostaan. Tulosveturina toimii toimitilarakentaminen”, OP toteaa.

Uponor



Rakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittaja Uponor on pettänyt tulosodotukset jo useammalla vuosineljänneksellä. Tästä johtuen osakkeen arvostustaso on painunut alle oman historiansa ja verrokkien, OP toteaa.

Uponor on kuitenkin ennustanut kuluvalle vuodelle paranevaa liikevoittoa ilman valuuttojen vaikutusta. OPn arvion mukaan mukaan Uponorilla on hyvät edellytykset jatkaa tuloskasvua edelleen vuonna 2019. ”Merkittävin tulosajuri on Pohjois-Amerikan kaupallinen rakentaminen, jossa muovi voittaa markkinoita metallisilta putkijärjestelmiltä.”

Nokia



Nokia petti analyytikoiden ja markkinoiden odotukset toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön liikevoitto oli toisella kvartaalilla 334 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 373 miljoonaa. Liikevaihto ylsi tosin 5318 miljoonaan euroon, kun konsensusodotus oli 5147 miljoonaa.

Markkinoiden mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän 5G:n käyttöönoton edistymiseen. Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kertoo tulosraportissa, että Nokian näkemys 5G:n käyttöönoton nopeutumisesta ei ole muuttunut, ja yhtiö uskoo edelleen, että Nokia on hyvässä asemassa tulevaa teknologiasykliä varten kattavan tuote- ja palveluvalikoiman vahvuuden ansiosta.

OPn mukaan huomio Nokian arvostuksessa kohdistuu yhä selkeämmin vuoden 2019 näkymiin.

”Tulosparannuksen painottuminen Q4:lle heikentää näkyvyyttä koko verkkoliiketoiminnan vuoden 2018 ohjaukseen, mikä mielestämme rajaa nousupotentiaalia lyhyellä tähtäyksellä, mutta pitkän aikavälin näkymät ovat parantuneet.”

Stora Enso

Metsäyhtiön päätuotteiden markkinatilanne on vahvan myönteinen ja OP arvioi papereiden ja pakkausmateriaalien hinnat nousevat edelleen loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Lisäksi nykyinen arvostustaso hinnoittelee poikkeuksellisen houkuttelevasti vahvat pitkän aikavälin fundamentit. OP ennustaa lähivuosien nousevan tulosuran ja vahvan, nousevaa osinkomaksua tukevan kassavirran.