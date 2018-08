Palkkatoive: Miten vastaat työhaastattelussa kinkkiseen kysymykseen?

”Mikä sinun palkkatoive on?” Kannattako kysymys kiertää vai olla rehellinen? Lue vinkkejä, miten esität palkkatoiveen työhaastattelussa.

Olet työhaastattelussa ja kaikki tuntuu menevän hyvin. Lähestytte loppusuoraa ja haastattelija kysyy, paljon palkkasi on tällä hetkellä ja mikä palkkatoiveesi on. Mitä tähän kysymykseen kannattaa vastata?

Työelämän tuntija Eeva-Leena Vaahtio kertoo Ylelle, että palkkatoiveen asettaminen on taitolaji, ”Olisi hyvä, että toive osuisi kohdalleen, mutta ei sen nyt ihan jetsulleen tarvitse mennä.” Vaahtio muistuttaa, että suuri palkkatoive on parempi kuin liian pieni, sillä alhainen toive voi kertoa siitä, ettei arvosta hakemaansa työtä. ”Aina on neuvotteluvaraa.”

Palkkatoive tulisi olla sen verran, että työntekijä kokee itsensä arvostetuksi. Mistä sitten tietää, mikä summa on sopiva palkkatoiveeksi? Forbes tutki asiaa lisää.

1. Tee taustatyötä

Tutustu etukäteen mitä muut ihmiset samankaltaisissa työrooleissa tienaavat. Voit käyttää apuna PayScale, Glassdoor tai LinkedIn Salary -sivustoja, joilla voit kartoittaa tilannetta. Nämä sivustot eivät valitettavasti palvele parhaiten suomalaisia työmarkkinoita. Suomessa Palkkadata.fi on kurkkaamisen arvoinen sivusto.

Kannattaa myös kysyä apua entisiltä tai nykyisiltä kollegoilta ja tuttavilta, jotka ovat samankaltaisissa työrooleissa, jos saat sitä kautta selvitettyä palkkatasoa paremmin.

2. Tutustu ensin

Jos haastattelija kysyy palkkatoiveesta haastattelun alussa, voit kertoa että haluat tietää lisää työtehtävistä ja -vaatimuksista ennen kuin keskustelette palkkatoiveesta. Näin myös tutustutte paremmin toisiinne ja näette, tuletteko hyvin toimeen ja olisitko sopiva henkilö työrooliin.

3. Mitä haluat tienata?

Pohdi etukäteen, mitä haluat tienata ja miten paljon tarvitset rahaa kattaaksesi kuukausimenot. Duunitori vinkkaa pohtimaan ”lattia”-summan, johon sisällytetään vuokra, laskut ja muut elämiseen ja asumiseen liittyvät menot. Jos yritys tarjoaa sinulle palkkaa, joka ei kata kaikkia kuluja, työnantaja ei ehkä ole sinulle sopiva ehdokas. Ota huomioon tarjoaako yritys muita etuja, kuten lounasetuja, työsuhdeauton tai -asunnon, matkakorvauksia, koulutuksia tai vaikkapa loistavia etenemismahdollisuuksia.

4. Hintahaarukka vai yksi numero?

Tästä voidaan olla montaa mieltä; kannattaako haastattelussa antaa palkkatoive yhtenä numerona vai esittää hintahaarukka? Jos olet tehnyt aiheesta paljon tutkimusta, voit esittää haastattelussa: ”Tutkimukseni osoittavat, että samankaltaisissa työrooleissa tällä alueella palkka on X ja Y euron välillä. Mikä teidän budjetoitu summa on?”, tai ”Perustuen työtehtäviin, joista keskustelimme ja ottaen huomioon osaamiseni, taitoni ja kokemukseni palkkatoiveeni on X ja Y euron välillä.”

Johtamisen bestseller -kirjailija Suzy Welch esittää Cnbc:lle, että hintahaarukan esittäminen on väärä tapa aloittaa suhde potentiaalisen uuden työnantajan kanssa. Welchin mukaan paras tapa on olla rehellinen, esittää nykyinen palkka ja mikä palkkatoive on perustelujen kera. Tämä osoittaa hänen mukaansa vilpittömyyttä sekä suoraselkäisyyttä.

5. Käännä kysymys ympäri

Voit yrittää saada haastattelijan kertomaan sinulle, mikä heidän budjetoitu summa työroolia varten on. Duunitori ehdottaa tilanteen kääntämistä, eli yrittää saada haastattelijan kertomaan referenssi numeron. Vastaus palkkatoive kysymykseen voisi tällöin olla: ”Lopullinen palkkapyyntöni on joustava ja se riippuu myös tarjouksestanne”. Toinen mahdollinen vastaus voisi olla: ”Jos olen lopullinen ehdokas, olen varma että pääsemme yhteisymmärrykseen palkasta, sillä olen valmis joustamaan. Mikä teidän budjetoitu summa työpaikkaa varten on?”

