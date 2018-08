Mikä on paras bensakortti? 6 kortin vertailu

Kulutatko paljon bensaa? Ajatko paljon autolla? Bensakortti voisi olla sinun juttusi. Bensakortilla nimittäin ansaitaan tankkausetua jokaista ostettua bensalitraa kohden. Voit siis huristella menemään moottoritiellä ja samalla säästää rahaa. Kuulostaa hyvältä, eikö?

Seuraavaksi selitämme mitä bensakortti tarkoittaa, esittelemme markkinoiden yleisimmät kortit, ja lopuksi vertailemme bensakorttien tankkausetuja.

Voit halutessasi vertailla bensakortteja ja muitakin luottokortteja kattavassa luottokorttivertailussamme:

Bensakorteista lyhyesti

Kaikessa yksinkertaisuudessaan bensakortti tarkoittaa maksu- tai kanta-asiakaskorttia, jolla saa alennusta tai etuja jokaista tankattua bensalitraa kohden. Tämä tankkausetu on yleensä joko prosentuaalinen (esim. 2%/litra) tai kiinteä (esim. 2 senttiä/litra). Tankkausedun lisäksi bensakorttiin kuuluu usein myös muitakin etuja, kuten vaihtelevia kuukausittaisia tarjouksia tai tietty määrä alennusta kaikista ostoksista.

Maksu-ominaisuuden omaavilla bensakorteilla voi maksaa tankkauksen bensa-asemilla, ja tällöin mahdollinen etu tai alennus veloitetaan automaattisesti maksun yhteydessä. Tällaiset bensakortit ovat siis yleensä joko luotto- tai pankkikortteja. Tässä kirjoituksessa keskitymme juuri näihin kortteihin.

Bensakortti voi olla myös bensa-asemaketjun kanta-asiakaskortti, jolloin sillä ei voi maksaa tankkausta, vaan se täytyy erikseen käyttää maksuautomaatissa maksukortilla maksamisen yhteydessä. Tällöin täytyy siis muistaa näyttää bensakorttiaan joka kerta kun tankkaa autonsa.

Neste Yksityiskortti

Nesteen Yksityiskortilla saa 1,5 senttiä tankkausalennusta jokaista polttonestelitraa kohden, eli alennusta saa riippumatta onko tankattava neste sitten dieseliä, bensaa tai jotain muuta. Bensakortti toimii maksuvälineenä Nesteen palvelu- ja automaattiasemilla niin Suomessa, Virossa, Latviassa, kuin Venäjälläkin, sekä myös Ruotsissa Preem ja Statoilin -asemilla.

Kortilla ei kuitenkaan saa tankkausetua Neste Express -automaattiasemilta. Lisäksi muiden kanta-asiakaskorttien edut eivät ole käytössä sillä maksaessa.

Jos kortin lasku maksetaan e-laskuna, ei kuukausittaisia tilinhoitokuluja veloita. Kuitenkin e-laskuun siirtyessä ensimmäinen lasku toimitetaan perille paperisena. Muissa tapauksissa kortin käytöstä peritään 2,5 euron kuukausittainen tilinhoitomaksu.

ABC bensakortti (S-Etukortti)

ABC bensakortti tarkoittaa käytännössä S-Etukorttia, joka on S-Ryhmän kanta-asiakaskortti. S-Etukortilla saa tankkausetua kaikilta ABC-asemilta perustuen asiakasomistajan kalenterikuukauden bonsuprosenttiin. Esimerkiksi jos kuukauden aikana tehdyistä ostoksista on oikeutettu 3 % asiakasomistajabonukseen, niin tankkausetua saa 3 senttiä/litra. Voit halutessasi myös laskea oman asiakasomistajabonuksesi S-Ryhmän bonuslaskurilla. Lisäksi S-Etukorttiin kuuluu myös paljon muitakin kanta-asiakasetuja.

Kortin tilinhoitomaksu on 2 € jos kortilla on korollista luottoa.

Teboil Maksuaikakortti

Teboilin bensakortilla saa bensiinistä ja dieselistä tankkausetua 2 senttiä/litra Teboilin huoltoasemilla sekä automaattiasemilla. Tämä etu ei kuitenkaan ole voimassa nettopohjaisilla Teboil Express -automaattiasemilla. Lisäksi korttiin kuuluu kuukausittaisia kanta-asiakasetuja, joka voi tarkoittaa esimerkiksi alennusta voileivästä tai pullakahvista.

Tilinhoitomaksu on 1,35 €/lasku, joka veloitetaan vain silloin kun kortilla on laskutettavaaa.

St1 Mastercard

St1 Mastercard -bensakortilla saa maksutapaetua tankattaessa St1:n ja Shellin asemilla. Tällä hetkellä kortilla on voimassa seuraavat tankkausbonukset:

5 senttiä/litra tankattaessa St1:n RE85-korkeaseosetanolia sekä Shellin V-Power bensiiniä. (Etu voimassa 31.8. asti)

3 senttiä/litra muita polttonesteitä tankattaessa (etu voimassa 31.7. asti)

Kuukausittaista tilinhoitomaksua ei veloiteta, kun korttia käyttää vähintään kerran kuukaudessa sovelluksessa tai St1:n tai Shellin asemilla. Muussa tapauksessa tilinhoitokulu on 3 euroa kuukaudessa. Lisäksi tilinhoitomaksua ei veloiteta jos korttia ei käytetä ollenkaan kuukauden aikana.

St1 Visa

St1 Visa -bensakortilla saa maksutapaetua tankattaessa St1- ja Shell-asemilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tankkausetu on tällöin aina 2 %/litra. Lisäksi kortilla saa muista ostoksista 0,5 % maksutapaetua (esim. ruoka ja ulkomaanmatkat), sekä lisä-alennusta joiltakin yhteistyökumppaneilta: Euromaster ja Viking Line.

Kun tilillä on tapahtumia, kortin tilinhoitomaksu on 2,5 € laskulla, ja 3,5 € jos tilillä on korollista luottoa.

Shell Card -yksityiskortti

Shellin bensakortilla saa tankkausbonusta kaikilta suomalaisilta Shell- ja St1-asemilta. Tankkausetu on aina 1,1 senttiä/litra kaikista polttoaineista. Tämä alennus koskee siis vain Suomen miehitettyjä bensa-asemia, joten etua ei saa esimerkiksi Shell Express- tai St1-automaattiasemilta.

E-laskulla kortilta ei veloiteta tilinhoitomaksua. Paperilaskulla tilinhoitokulut ovat 2,5 €/lasku.

Bensakorttien tankkausedun vertailu Etu Neste Yksityiskortti S-Etukortti Teboil Maksuaikakortti St1 Mastercard St1 Visa Shell Card Tankkausetu (senttiä/litra) 1,5 snt/l Riippuu S-bonuksesta 2 snt/l 3 snt/l* 2 %/l 1,1 snt/l *(31.7. asti)

Vertailun perusteella St1:n Mastercard sekä Visa tarjoavat parhainta tankkausetua, jos lasketaan St1:n senttimääräinen etu nykyisellä bensan noin 1,5 € hinnalla. St1:n Mastercardia kannattaa kuitenkin suosia Visan sijasta erityisesti silloin, jos tankkaa autoonsa St1:n RE85-korkeaseosetanolia tai Shellin V-Power bensiiniä, sillä tällöin tankkausbonus on 5 snt/litra (31.8. asti). Toisaalta jos bensan hinta olisi reippaasti nykyistä 1,5 € korkeampi, St1 Visa:lla olisi kaikista paras tankkausetu prosenttimääräisen laskutavan ansiosta.

Lisäksi ahkeran shoppailijan, joka käy usein S-Ryhmän liikkeissä kannattaa valita itselleen S-Etukortti, koska kortin tankkausetu riippuu asiakasomistajabonuksen määrästä. Esimerkiksi 50 € ostoilla saa prosentin bonuksen ja 200 € ostoilla 1,5 % bonusta.

Lähteet: Neste, S-kanava, Teboil, St1, Shell

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.