Saako maksukortit meidät kuluttamaan enemmän?

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset käyttävät enemmän rahaa kun heillä on käytössään maksukortti eikä käteistä rahaa. Mistä on kyse?

Kun olit lapsi, eikö ensimmäisen kirjastokortin saaminen ollut maaginen tunne? Tuo muovin palanen kädessä toi tunteen vallasta ja näennäisesti rajattoman pääsyn kirjaston iloihin. Monelle aikuiselle, luottokortti voi tuoda samoja tunteita.

Lompakossa ei ole järkevä kuljettaa suuria summia käteistä, mutta myös maksukorttien käytössä on haittansa. Entä jos tyhjän lompakon pitäminen tyhjentää pankkitilisi? Curiosity sivusto tutkii asiaa tarkemmin.

Luottokortti sai opiskelijat maksamaan enemmän

Toki, maksukorttien käyttäminen helpottaa elämää. Ei tarvitse kuljettaa käteistä mukanaan, kulujen seuraaminen on helpompaa ja kortit saattavat auttaa jopa säästämään rahaa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että maksukorttien käyttäminen saattaa johtaa ihmisiä kuluttamaan rahaa enemmän.

Vuonna 2001 MIT-yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa opiskelijoille annettiin mahdollisuus ostaa lippuja jalkapallo-otteluun. Vaihtoehtona oli kolme eri ottelua ja opiskelijoita pyydettiin merkitsemään ylös, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan eri lipuista. Joillekin opiskelijoista kerrottiin, että maksu olisi suoritettava käteisellä ja toisille, että maksu oli tehtävä luottokortilla.

Kävi ilmi, että opiskelijat olivat halukkaita maksamaan keskimäärin 83 prosenttia enemmän rahaa luottokortilla, kuin maksettaessa käteisellä – joissakin tapauksissa jopa kaksi kertaa enemmän. Toisessa tutkimuksessa opiskelijoille vilautettiin luottokortin logoa, joka sai heidät kuluttamaan enemmän.

Miksi maksukortit saavat ihmiset kuluttamaan enemmän?

Markkinoinnin professorit Promothesh Chatterjee ja Randall Rose pohtivat, onko syy siinä, että maksukortilla maksaminen muuttaa tapaa, millä havaitsemme tuotteet. He esittivät hypoteesin, että maksukortit saavat ihmisen keskittymään tuotteen etuihin, kuin taas käteinen saa ihmisen keskittymään sen kustannuksiin. Heidän tekemä tutkimus aiheeseen vuonna 2011 vahvisti heidän olettamukset.

Kun maksat käteisellä, joudut fyysisesti luopumaan rahasta, joten ajattelet luonnollisesti summaa josta luovut. Kortin pyyhkäisy kassalla on vain numero ja pahimmassa tapauksessa et edes pysähdy ajattelemaan, kuinka paljon tuo summa todellisuudessa on.

Tietenkin lisääntyneet menot ovat hyvä asia, erityisesti jos olet yhtälön toisella puolella, kuten tarjoilija ravintolassa. Tutkimukset osoittavat, että luottokorttimallin tai logon läsnäolo laskua maksettaessa saa asiakkaat maksamaan enemmän tippiä, vaikka he maksaisivat käteisellä.

Kuinka välttää liiallista kuluttamista?

Jotta voisit vähentää liiallisia menoja, sinun ei tarvitse alkaa kantamaan käteistä mukanasi. Yritä muuttaa tapaasi ajatella, kun maksat korttimaksun. Jos olet käyttämässä suuren summan rahaa,

tarkista ensin miltä sinusta tuntuu; oletko nälkäinen, turhautunut, ahdistunut tai väsynyt?

mieti, monta tuntia sinun tulisi tehdä töitä, jotta voit kattaa ostamasi tuotteen tai palvelun kulut.

kuvittele, että käytät kassalla käteistä maksukortin sijaan.

Tee vastuullisesta kuluttamisesta päivittäinen tapa, eikä vain pitkän aikavälin tavoite. Huolehdi ensin itsestäsi ja osta vasta sitten ne kalliit konserttiliput, jos todella haluat ne.

