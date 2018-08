Yksinkertainen ja halpa ratkaisu sote-järjestelmän ongelmiin – tuhat lääkäriä lisää

Vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaaran yllättävä ehdotus maksaisi vain murto-osan soteuudistukseen suunnitelluista rahoista.

Soininvaaran mukaan suomen terveydenhoitojärjestelmästä on vaikeaa tehdä nykyistä tehokkaampaa siitä yksinkertaisesta syystä, että se on jo nyt yksi maaliman kustannustehokkaimmista.

Soininvaaran mielestä järjestelmässä on vain yksi ongelma. Terveyskeskuksista puuttuu tuhat lääkäriä.

”Siksi jonot ovat pitkiä, hoidon taso on inhimillisistä syistä joskus (tosin harvoin) puutteellinen ja terveydenhoito on yksi OECD-maiden eriarvoisimpia”, Soininvaara kirjoittaa blogissaan

Vihreiden ex-kansanedustaja arvioi, että nuo tuhat lääkäriä lisäisivät perusterveydenhuollon kuluja sadalla miljoonalla eurolla. Suhteessa terveydenhoidon kokonaiskustannuksiin ja soteuudistuksen kustannuksiin se on pieni lisäkustannus.

”Tuo sata miljoonaa on aika pieni summa verrattuna sen vuosittaisin 20 miljardin kustannuksiin. Soteuudistusta on suunniteltu tähän nähden moninkertaisilla rahoilla, ja pelkästään järjestelmään tulossa oleva tehottomuus transaktiokustannuksineen, väärin kannustavine hinnoitteluineen ja jatkuvina oikeudenkäynteineen markkinatuomioistuimessa maksaa enemmän.”

Miksi terveydenhoidon lääkäripulaa ei sitten ole korjattu, jos kerta suurimmat ongelmat voitaisiin poistaa kohtuullisen pienin kustannuksin? Soininvaaran mielestä se johtuu virheellisistä taloudellisista pelisäännöistä.

”Kunnalla on yleensä terveydenhuoltoon kokonaisbudjetti, jolla on tultava toimeen. Erikoissairaanhoito saa lähettää kuntaan niin paljon laskuja kuin hyväksi näkee. Kun kunnan rahat loppuvat, ikä se voi säästää erikoissairaanhoidosta, sen on säästettävä terveyskeskuksista. Tyhmää, sillä se vain lisää erikoissairaanhoidon menoja, mutta niin ne tekevät.”