Tesla vetäytyy pörssistä

Tiistain jenkkimarkkinassa riitti mielenkiintoa, kun Teslan toimitusjohtaja vihjaisi twitterissä vetävänsä Teslan pois pörssistä 420 dollarin osakekohtaiseen kappalehintaan.

Twiitti sai aikaan kurssinousun, hurjan keskustelun ja kaupankäynnin keskeytyksen. Teslan osakekurssi nousi eilen 11 prosenttia.

Yahoo Finance alkoi jo spekuloimaan oikeudenkäynneillä. Teslan osake on ollut varsin suosittu kohde lyhyeksi myyvien parissa ja toisaalta lyhyeksi myyjät eivät ole olleet toimitusjohtaja Elon Muskin suosiossa.

Jo pelkkä vihjaus yrityksen vetämisestä pörssistä aiheuttaa voimakkaan pörssireaktion ja valtavat tappiot osaketta lyhyeksi myyneille. MIkäli kauppa ei pörssistä veätytyminen ei onnistuisi voisi Elon Muskia odottaa massiiviset oikeudenkäynnit.

Muskin mukaan pörssistä vetäytymisen esteenä on ainoastaan osakkeenomistajien äänestys. Historiallisen suuren operaation rahoitus ja muu ovat detaljit ovat siis ilmeisesti kunnossa.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018