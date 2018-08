Turkki ajautui nopeasti syviin talousvaikeuksiin – valuutta syöksykierteessä

Turkin talouden ongelmat ovat tulleet päivänvaloon lyhyessä ajassa. Ongelmat ovat muhineet taustalla kuitenkin jo pitempään.

Turkin liira on tullut viime päivinä roimasti alas. Se on menettänyt muutamien päivien aikana arvostaan jo parikymmentä prosenttia. Vuoden alusta lähtien arvosta on kuihtunut 40 prosenttia euroa vastaan. Dollaria vastaan luisu on ollut vieläkin rajumpaa, ja dollarin vaihtosuhde liiraan kävi eilen jo yli seitsemässä liirassa. Vuoden alussa kurssi oli vain 3,75 liiraa.

Osakemarkkinoilla erityisesti kehittyvien talouksien kurssit olivat laajasti eilen laskussa. Turkissa osakeindeksit laskivat yli kaksi prosenttia.

Pelkona kriisin leviäminen pankkisektorille

Turkin liiran arvon syöksy on ollut niin raju, että sillä tulee olemaan vaikutuksia myös Eurooppaan ja Suomeen eniten rahoitussektorin kautta, sanoo Nordean ekonomisti Tuuli Koivu Taloussanomille. Koivun mukaan rahoitussektorin sektorin luottamus talouskehitykseen on jo vähentynyt.

Suurimmat haasteet ovat espanjalaisilla, ranskalaisilla ja italialaisilla pankeilla, joilla on omistuksia turkkilaisissa pankeissa yhteensä noin 150 miljardin euron edestä. Turkin epävarma tilanne aiheutti pelkoja näiden omistusten tulevaisuudesta.

Turkin kriisin vaikutukset näkyvät myös korkomarkkinoilla.

Italian 10 vuoden velkakirjan korko on noussut vajaassa kuukaudessa noin 2,5 prosentista vajaaseen 3,1 prosenttiin. Sijoittajat siirtävät sijoituksiaan nyt perinteisiin turvasatamasijoituksiin, kuten Saksan valtion velkakirjoihin, Yhdysvaltojen dollareihin ja Sveitsin frangeihin.

Taustalla rakenneongelmia

Miten Turkki on tähän vaikeaan tilanteeseen ajautunut?

Turkin talouskasvu on ollut viime vuosina vauhdikasta. Turkin bruttokansantuote kasvoi peräti 7,4 prosenttia vuonna 2017. Maan presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallitus on lisäksi kiihdyttänyt kasvua hyvin elvyttävällä talouspolitiikalla. Kasvu on ollut sikäli hallitsematonta, että maan inflaatio on laukannut jopa 16 prosentissa ja vaihtotase on ollut vahvasti alijäämäinen. Turkki on myös velkaantunut ulkomaille.

Turkin olisi pitänyt hillitä hallitsematon kasvua rahapolitiikan kiristämisellä, mutta maan keskuspankki ei ole tarpeeksi itsenäinen ja presidentti on voinut vaatia korkojen pitämistä alhaalla. Lisäksi turkkilaiset yritykset ovat velkaantuneet hyvin nopeasti erityisesti ulkomaille.

Ongelmia on aiheuttanut myös presidentin harjoittama ulkopolitiikka. Turkin ja Yhdysvaltain suhteet ovat lukossa. USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto tahtoo, että Turkki vapauttaa amerikkalaisen pastorin Andrew Brunsonin. Turkki ei ole tähän kuitenkaan taipunut, minkä vuoksi Trump on uhannut nostaa Turkin metallien tuontitullit kaksinkertaisiksi.

Miten syöksykierre saadaan pysäytettyä?

Turkin vaikean tilanteen pysyvämpi korjaaminen edellyttäisi perustavanlaatuisia muutoksi Turkin ja presidentin toimintatavoissa, arvioi Taalerin salkunhoitaja Visa Manninen blogissaan. Mannisen mukaan todennäköisesti tilanteen pysyvämpi korjaaminen vaatisi selvästi yhteistyöhaluisempaa ja sovittelevampaa politiikkaa niin Turkin sisällä kuin Turkin kumppaneidenkin kanssa.

Toistaiseksi presidentti Erdoğanin reaktiot ovat olleet kaikkea muuta kuin tilannetta rauhoittavia.

Erdoğan syytti talousongelmista ulkomaailmaa ja vetosi kansaan, jotta se hankkiutuisi eroon vieraista valuutoista ja vahvistaisi siten omaa liiraa. Lisäksi presidentti vetosi jopa uskontoon, väittäen Allahin olevan Turkin talouden takaajana.

Lisäksi Erdoğan ja hänen vävynsä, valtiovarainministeri Berat Albayrak ovat haluttomia vastaanottamaan apua Kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:ltä.

Turkki kertoi maanantaina ottavansa käyttöön taloussuunnitelman talouden syöksykierteen pysäyttämiseksi. Maan keskuspankki ilmoitti jo ottavansa käyttöön kaikki vaadittavat toimet, jotta liiran vakaus saadaan palautettua. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa ulkomaisten valuuttatalletuksien rajojen nostaminen ja liiran ”alennushinnat”, joita myönnetään pankeille.

Ulkomaan valuuttatalletusten rajat nostetaan myös 20 miljardiin euroon aiemmasta 7,2 miljardista eurosta. Lisäksi keskuspankki aikoo tarvittaessa pitää perinteisten viikon takaisinostohuutokauppojen lisäksi huutokauppoja, joiden maturiteetti on enintään 91 päivää.