Twiitti, joka poltti lyhyeksi myyneiden rahaa isolla liekillä

Teslaa lyhyeksi myyneiden rahaa paloi eilen ihan urakalla.

Tesla on ehkä tunnetuin sähköautojen valmistaja ja on tulollaan nopeuttanut siirtymistä polttomoottoriajoneuvoista sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin.

Teslan osakkeen korkea hinta ja yrityksen ongelmat ovat tehneet siitä suositun kohteen lyhyeksi myyjien parissa.

Lyhyeksi myyvä sijoittaja saa tuottoa osakekurssin laskiessa. Teslan ongelmien myötä osakkeen lyhyeksi myynti kasvoi pahimmillaan 38,26 miljoonaan osakkeeseen. Tämä edustaa Teslan osakkeista jo 30,41 prosenttia. Tällä hetkellä noin 35 miljoonaa Teslan osaketta on myytynä lyhyeksi.

Yksi syy lyhyeksi myyntiin on ollut osakkeen hinta verrattuna muihin autonvalmistajiin. Tesla on markkina-arvoltaan kaksi kertaa arvokkaampi kuin Ford. Kuitenkin Ford teki viime vuonna kuusi miljoonaa autoa 7,6 miljardin dollarin voitolla, kun taas Tesla teki 100 000 autoa kahden miljardin tappiolla. P/S-luku eli osakkeen hinta suhteessa liikevaihtoon on Fordilla 0,28, Volkswagenilla 0,39 ja Teslalla yli 4.

Muita syitä Teslan lyhyeksi myynnin kasvuun ovat olleet merkittävän kokoinen velkataakka ja tuotanto-ongelmat.

Eilen tiistaina Teslan toimitusjohtaja latoi pöytään todella uutisen ja twiittasi harkitsevansa yhtiön vetämistä pois pörssistä.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

CNBC:n laskujen mukaan twiittauksia seurannut kurssinousu tarkoittaa käytännössä noin 1,3 miljardin dollarin menetyksiä Teslaa lyhyeksi myyneille.

Vuoden alusta laskien lyhyeksi myyjien Tesla tappiot ovat noin 3 miljardia dollaria. Se on samaa kokoluokkaa kuin vaikkapa Suomen puolustusministeriön budjetti tänä vuonna 2018.

Teslan vetäminen pörssistä olisi Wall Streetin historian suurin pörssistä poistuminen. 420 dollarin osakehinnalla yhtiön vetäminen pörssistä maksaisi noin 71 miljardia dollaria.