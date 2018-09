7 tapaa tehdä heräämisestä helpompaa

Monet menestyneet ja rikkaat ihmiset kertovat olevansa aamuvirkkuja. Mitä jos aamulla herääminen tuntuu vaikealta? Lue seitsemän keinoa, joilla helpotat heräämistä.

Kello soi aikaisin aamulla ja ensimmäinen ajatus on läntätä herätyskello kiinni ja jatkaa kauneusunia. Kuulostaako tutulta? Real Simple -sivusto esittää kikkoja, joilla helpotat heräämistä ja teet itsestäsi aamuihmisen.

Kun avaat silmäsi…Lopeta torkuttaminen

”Vielä viisi minuuttia…” Torkuttaminen ei kannata, kertoo neurologi Sabra Abbott. Saat ehkä muutaman lisäminuutin sängyssä, mutta pätkittäin nukkuminen huonontaa unen laatua ja voi saada sinut tuntemaan sekavalta – eikä levänneeltä. Jos haluat maksimoida unensaannin, mene aikaisemmin nukkumaan tai laita herätyskello soimaan hieman myöhemmin torkuttamisen sijaan.

Vuorokausirytmiä ei kannata sekoittaa viikonloppuna nukkumalla pidempään, esittää Terve.fi. Sunnuntai-iltana unta voi olla todella vaikea saada ja maanantai aamuna herääminen voi tuntua ylivoimaiselta. Asiantuntijoiden mukaan on tehokkaampaa mennä aikaisin nukkumaan, kuin nukkua pidempään aamulla.

Kun avaat silmäsi…Pidä itsellesi kannustuspuhe

”Ajatusten laatu vaikuttaa merkittävästi tulevan päivän energiatasoon”, toteaa psykologi Elizabeth Lombardo. Jos voisit nauhoittaa ensimmäiset ajatuksesi aamulla, minkälaisia ne olisivat? ”Olen niin väsynyt” tai ”Olen niin stressaantunut”? Käännä ajatukset päälaelleen ja pidä itsellesi kannustuspuhe: ”Tänään x tuo minulle iloa.” Jos tarvitset muistutuksen, pistä itsellesi aiheesta muistilappu yöpöydälle.

Kun avaat silmäsi…Avaa verhot

Sabra Abbotin mukaan luonnonvalo kytkee aivot unesta hereille. ”Ei ole mitään parempaa kuin auringonvalo”, hän jatkaa. Jos ulkona on pimeää laita valot päälle tai käytä vaikkapa kirkasvalolamppua.

Kun lähdet makuuhuoneesta…Venyttele

Tee 5-10 syvää hengitystä ja muutama venytys: kurota käsiä pään yläpuolelle, käännä kroppaa varovasti puolelta toiselle, taivuta eteenpäin ja kosketa varpaitasi. Lääkäri Carrie Jaworskin mukaan pienet liikkeet saa suuret lihakset liikkeelle ja lisää verenkiertoa. Tämä tekee heräämisestä helpompaa ja olet virkeämpi.

Kun olet valmis juomaan kahvia…Odota

”Kehon stressihormonitasot ovat korkeimmillaan kun heräät ja kofeiinin nauttiminen on tehokkaampaa myöhemmin aamulla, kun nämä tasot alkavat laskea”, paljastaa Abbot. Älä siis juo kahvia heti aamutuimaan.

Kun avaat jääkaapin…Juo vettä

Pitkä yö kuivattaa ja aamulla kannattaa juoda iso lasillinen vettä. Tutkimusten mukaan nestehukka voi väsyttää. Veteen voi lisätä sekaan basilikaa tai inkivääriä, jotka lisäävät pirteyden tunnetta.

Kun istut alas aamiaiselle…Syö hiilihydraatteja

Hiilihydraatit ovat aivojen ensisijainen polttoaineen lähde, kertoo Abbot. Aamiaisella kannattaa siis syödä hiilihydraatteja. Suosi kuitupitoisia kokojyvätuotteita ja marjoja, jotka sulavat ja imeytyvät hitaasti. Näin aamiaisella syömäsi ruoka pitää sinut kylläisenä pidempään.

Kun olet pukeutunut…Petaa sänky

Sängyn petaaminen voi rauhoittaa ja petaus vie viimeistään pois uneliaisuuden tunteen, kertoo Time Management from the Inside Out -kirjan kirjoittaja Julie Mergenstern. Petaa sänky joka aamu, jotta siitä tulee tapa.

