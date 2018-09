Airbnb-majoitus hulppeassa linnassa

Airbnb tunnetaan monipuolisista majoitusvaihtoehdoistaan. Mutta tiesitkö, että voit majoittua palvelun kautta aidossa historiallisessa linnassa?

Mitä jos vuokraisit seuraavalle Euroopan lomamatkalle majoituksen upeassa linnassa? Far & Wide -sivusto löysi 14 linnaa, joihin voit majoittua Airbnb:n kautta. Voit vuokrata joistakin paikoista oman huoneen tai siiven, kun taas toiset antavat sinun vuokrata koko linnan.

Saatat tarvita roiman budjetin varaamaan huoneen joistakin näistä linnoista, mutta toiset maksavat vähemmän kuin tavallinen hotellihuone. Haluatko elää kuin kuninkaallinen? Jatka lukemista.

Melville linna Skotlannissa hurmaa vieraansa 1700-luvun eleganssilla. Yksi Edinburghin viettävimmistä kohteista majoittaa 32 vierasta erikokoisissa huoneissa ja sviiteissä. 100 €/yö per huone.

Couffins linna Ranskassa majoittaa 16 vierasta ja se sijaitsee erinomaisella paikalla Bordeaux-viinitarhojen sydämessä. 1700-luvun perhetaloa ympäröi puisto ja se on varustettu omalla uima-altaalla. 900 €/yö koko linna.

Skotlannissa sijaisevan Dairsie linnan juuret ovat peräisin 1200-luvulta. Nykyinen omistaja restauroi tilan vuonna 1992. Linnassa on kuusi makuuhuonetta sekä iso ruokailutila, keittiö, kodinhoitohuone sekä olohuone. 615 €/yö koko linna.

Flocelliere linnan historialliset tiedot ovat peräisin 11. vuosisadalta. Voit majoittua Ranskan Disneylandin lähellä sijaitsevassa linnassa keskiaikaisessa tornissa, jossa on viisi makuuhuonetta, kolme kylpyhuonetta sekä ruokailutila, jossa on tunnelmallinen takka. 330 €/yö linnan tornissa.

Niccon Toscanan linna Italiassa on suosittu hääkohde. Linnan juuret ovat peräisin 1500-luvulta ja vierailla on mahdollisuus käyttää koko kiinteistöä, johon kuuluu 10 sviittiä, useita olohuoneita, valtava ruokasali, keittiö, kattoterassi ja uima-allas. 1 510 €/yö koko linna.

Castello Dal Pozzo Italiassa majoittaa vieraansa yhdessä 45 huoneesta, joissa on poreallas, hyvin varustettu minibaari, näköala Maggiorejärvelle sekä taideteoksia ja antiikkiesineitä Dal Pozzo -perheen yksityisestä kokoelmasta. Paikan päällä on myös kaksi huippuluokan ravintolaa sekä uima-allas. 3 500 €/yö koko linna tai yksittäinen huone alkaen 183 €/yö.

Saksassa sijaitsevaa baijerilaista linnaa ympäröi keskiaikaiset muurit ja on kuin suoraan saksalaisesta sadusta. Omakotitalossa on kaksi makuuhuonetta, kylpyhuone, olohuone ja keittiö. 60 €/yö asunto.

Montalto linna sijaitsee 700 hehtaarin kokoisella viljelyalueella Italiassa Toscanassa. Vieraat majoittuvat kaksikerroksisessa kolmen makuuhuoneen huoneistossa Torre del Vescovossa. Rentoudu uima-altaalla, pelaa tennistä ja nauti tilan rehevistä yksityisistä puutarhoista. 250 €/yö asunto.

1800-luvun Wilton linna Irlannissa majoittaa 14 vierasta ja voit vuokrata koko linnan tai yhden huoneen. Vieraat ylistävät linnan tyylikästä sisustusta. Linnan sviiteissä on jokaisessa oma olohuone ja kylpyhuone. 1000 €/yö koko linna.

Itävallassa sijaitseva Bernstein linnan perusta on peräisin 12. vuosisadalta, mutta tila on uusittu kokonaan. Vieraat voivat valita yhden 11 huoneesta, jotka ovat rakennettu 16. 17. vuosisatojen aikana. Majoitukset ovat mukavat, mutta yksinkertaiset. Linna on ollut saman perheen omistuksessa noin 200 vuotta ja heidän pyrkimyksenä on ollut säilyttää linnan aitous. 250 €/yö huoneisto.

Ranskan Champagnen alueella sijaitseva Cottage Abbey on historiallinen koti, jossa on kuusi makuuhuonetta. Kauniisti sisustetuissa huoneissa on olohuone, keittiö ja kaksi kylpyhuonetta. 209 €/yö huoneisto.

Caherin linnassa Irlannissa ei kannata olettaa ylellistä majoitusta. Isäntä Peter Hayes pitää kiinni linnan aitoudesta: ”Tämä linna rakennettiin 1400-luvulla ja hämähäkinseitit ovat jäljellä todistamaan sen”. Huoneiden kylpyamme on olohuoneessa, vessa on kalkkikiveä ja koko paikka lämmitetään tulisijoilla. 150 €/yö sviitti.

Manorbier linna sijaitsee Walesissa Pembrokeshiren rannikolla. Linnassa voi majoittua 12 vierasta ja ranta on vain viiden minuutin kävelymatkan päässä. 671 €/yö koko linna.

Irlannissa sijaitseva keskiaikainen tornirakennus on viihtyisä paikka majoittua. Rakennuksessa on neljä makuuhuonetta ja isäntä kutsuu vierailijoita ”palaamaan keskiajalle”. 900 €/yö tornirakennus.

Kuvat: Airbnb

Lue myös: Kannattaako loma-asunnon vuokraaminen Airbnb:n kautta? – Palvelun hyvät ja huonot puolet