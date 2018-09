Alustatalouden menestyjät voittavat asiakkaiden arvostuksen

Alustataloudessa alustan tehtävä on yhdistää, nopeuttaa ja kiihdyttää kohtaamisten ja kauppojen syntymistä.

Saan paljon avunpyyntöjä auttaa yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan ja hyödyntämään alustatalouden mahdollisuuksia. Kerta toisensa jälkeen työ alkaa ennakkoluulojen poistamisesta ja asian syvällisestä oivalluttamisesta.

Väkisinkin alustatalous ajatellaan verkkopalveluiksi. Pitää olla joku fyysinen palvelu, jossa ostajat ja myyjät kohtaavat. Alusta on avoin, skaalautuva, analyyttinen ja pilvessä. Niin se voi lopulta ollakin.

Alustatalouden ketterämpiä mahdollisuuksia on pistää yksittäinen käyttäjä tai asiakas keskelle ja piirtää hänelle sopivia palveluprosesseja. Esimerkiksi lentoyhtiö voi tarjota palveluissaan taksimatkoja, parkkipaikkoja tai junalippuja. Samoin pankki voi pohtia rakentamisen, rahoituksen ja asuntojen välittämisen arvoketjuja.

Alustatalous siirtää asiakkaan kuskin paikalle

Kaikki yritykset joilla on investoinneissa kapasiteettiä, ajautuvat tuotantolähtöisiksi. Laivayhtiö miettii käyttöastetta ja keskihintoja, sähköyhtiö verkon kapitalisointia ja teleoperaattoria liikevaihtoa ja tuottoa per asiakas. Asiakaskokemus jää väkisinkin jonkinlaiseksi viimeiseksi mailiksi. Esimerkkinä teleoperaattorit, joiden jokaisen palvelun hyöty on itse tunnistettava, palvelu tilattava ja pahimmassa tapauksessa asennettava tai päivitettävä. Alustataloudesta elävä operaattori laittaisi alustan keskiön osoitteen tai perheen, pohtisi tarpeet tietoturvasta kolmannen osapuolen lisäarvopalveluihin ja paketoisi kaiken yhdeksi palvelusopimukseksi.

Alustatalous nostaa päätään kilpailun kasvaessa

Lentoyhtiöt tarjoavat jo varsin mutkattoman kokemuksen lipunostosta kotiovelle. Rukalle suuntautuvat matka on ostettava vielä siruina erikseen. Hyvän lentomatkan perässä odottaa hotelli respajonoineen, lippulappuineen ja fyysisine avaimineen. Miksi lento sujuu mukavasti, mutta hotellikokemus laahaa 80-luvulla? Asiakaskokemus paranee kun kilpailu haastaa aidosti voittamaan asiakkaan rakkauden.

Onko hyvä asiakaskokemus synonyymi alustataloudelle?

Kyllä ja ei. Hyvä asiakaskokemus ymmärtää alustalouden mahdollisuuksia, mutta palvelee ehkä paremmin yksittäistä käyttäjää kuin täysin avointa ekosysteemiä. Toisaalta alustataloudesta ponnistavat GAFA- yhtiöt haastavat jokaisen laivurin pohtimaan tulevaisuuttaan. Voiton vievät parhaiten asiakkaiden tarpeita tunnistavat. Tieto asiakkaan liikkeistä, tarpeista ja toiveista muuttuu ajan kanssa alustasta voittavaksi liikeideaksi.

Ville Tolvanen

CEO

Digitalist

Artikkeli on julkaistu alun perin Ville Tolvasen kotisivuilla 7.9.2018.