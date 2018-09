10 yritystä, jotka kasvavat Amerikassa nyt nopeimmin

Nämä 10 yritystä Amerikassa keräsivät viime vuonna yli 1,2 miljardin dollarin kollektiivisen tulon ja yritysten kolmen vuoden liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 75,6 prosenttia. Lue lisää Amerikan nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Inc. listaa Amerikan 10 nopeimmin kasvavaa yksityistä yritystä, jotka perustuvat Inc.:in tuottamaan vuotuiseen Inc. 5000 -listaukseen. Listalta löytyvät yritykset muuttavat tapaamme käyttää puhelinta, miten valmistamme illallista ja he löytävät ratkaisuja, joilla yritykset kuljettavat rahtia ja löytävät uusia työntekijöitä.

1. SwanLeap

Liikevaihto vuonna 2017 98,9 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 75,6 prosenttia.

SwanLeap-ohjelmistoyritys perustettiin vuonna 2013. Yritys tarjoaa muun muassa rahtitarkastuksia ja lohkoketjuteknologiaa, jolla voi parantaa varastonhallintaa.

2. PopSockets

Liikevaihto vuonna 2017 168,8 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 71,4 prosenttia.

David Barnett keksi PopSockets-puhelinpidikkeen vuonna 2010, jotta hänen korvakuulokkeensa langat eivät menisi solmuun. MTV uutisoi älypuhelinkansaa hurmaavasta tuotteesta, jonka myynti on mennyt Suomessakin kuumille kiville.

3. Home Chef

Liikevaihto vuonna 2017 255 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 60,1 prosenttia.

Pat Vihtelic perusti Home Chefin vuonna 2013. Yhtiö tuo kotiovelle valmiiksi pakattuna ruoka-aineet sekä ohjeet, miten valmistat aineksista helppoja sekä herkullisia ruoka-annoksia.

4. Velocity Global

Liikevaihto vuonna 2017 49,1 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 39,8 prosenttia.

Toimitusjohtaja sekä perustaja Ben Wright pyrkii auttamaan yrityksiä laajentamaan toimintaansa ulkomailla. Yhtiö tarjoaa palkkaus-, maahanmuutto-, konsultointi- ja henkilöstöresursseja.

5. Depcom Power

Liikevaihto viime vuonna 219,5 miljoonaa dollaria. Kasvu kolmen vuoden aikana 38,9 prosenttia.

Vuonna 2013 Jim Lamonin perustama yhtiö tarjoaa insinöörityötä sekä apua toiminnoissa, hankinnoissa sekä rakennuspalveluissa.

6. Aeronux Airways

Liikevaihto viime vuonna 21,8 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 20 prosenttia.

Aeronux Airways välittää yksityisiä lentoja ympäri maailman ja lupaavat täyttää asiakkaiden matkustustarpeet 24 tuntia vuorokaudessa päivittäin. Kambiz Khadem perusti yrityksen vuonna 2012.

7. Diamond Assets

Liikevaihto viime vuonna 43 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 19,7 prosenttia.

Diamond Assets ostaa vanhoja Apple-laitteita kouluilta ja yrityksiltä, kunnostaa ne ja myy laitteet eteenpäin eri jakelijoiden kautta. Liiketoimintaa johtaa Mike McKenna.

8. GForce Life Sciences

Liikevaihto viime vuonna 16,8 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 16,4 prosenttia.

Mark Gallagherin perustama henkilöstöyhtiö on etsinyt huipputekijöitä lääketeollisuudelle vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2017 yhtiössä oli 13 työntekijää, joiden kunkin lasketaan tuottaneen yritykselle yli 1,3 miljoonaa dollaria.

8. Flexport

(8. sijalla kaksi yhtiötä)

Liikevaihto vuonna 2017 224,7 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 15,9 prosenttia.

Flexport logistiikka-yhtiö auttaa yrityksiä kuten Bridgestone toimittamaan tavaroita ja tuotteita maailmanlaajuisesti lentokoneella, maalla tai merellä. Ryan Petersen perusti yhtiön viisi vuotta sitten.

9. Scientist.com

Liikevaihto viime vuonna 50,2 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 15,2 prosenttia.

Kevin Lustig perusti verkkokaupan, jossa lääke- ja biotekniikkayritykset voivat ulkoistaa muun muassa tutkimushankkeita.

10. The Garrett Companies

Liikevaihto vuonna 2017 82 miljoonaa dollaria. Kolmen vuoden kasvu 14,8 prosenttia. Eric Garretin johtama ja perustama yritys rakentaa monimuotoisia asuntohankkeita.