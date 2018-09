5+1 keinoa ostaa asunto alle markkinahinnan

Hyvien sijoitusasuntodiilien löytäminen on asuntosijoittajien yhteinen ongelma. Ongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisut.

Listasin tähän artikkeliin 5+1 vinkkiä, joiden avulla alle markkinahintaisia sijoitusasuntoja on mahdollista löytää. Lupaan, että saat hyviä asuntodiilejä tarjolle jo seuraavien viikkojen aikana, jos ryhdyt heti aktiivisesti hyödyntämään artikkelin vinkkejä.

1. Aseta hakuvahteja

Parhaat sijoitusasunnot eivät aina päädy julkisiin portaaleihin asti, mutta aivan varmasti potentiaalisia sijoitusasuntoja voi löytää myös julkisista asuntoportaaleista.

Useimmiten asuntojen hintapyynnöt asetetaan vähintään markkinahintaan, mutta joskus yksityisillä myyjillä tai välittäjillä voi sattua hinnoitteluvirhe tai alhainen hinta voi johtua myyjän tilanteesta, jolloin on mahdollista ostaa asunto alle oikean hintatason. Tällaiset ”helmet” usein kyllä varataan alta aikayksikön, joten ilman hakuvahteja näihin ei ole asiaa. Jopa tunti myynti-ilmoituksen julkaisusta voi olla liian pitkä aika reagoida, koska parhaat kohteet ostetaan näkemättä kohteen pyyntihinnalla.

Tee näin: Ota hakuvahti käyttöön ja aseta sähköposti-ilmoitus tulemaan välittömästi kriteeriesi mukaisen kohteen ilmestyttyä myyntiin. Lisäksi, jos asetat puhelimesi ilmoittamaan uusista sähköposteista, saat tiedon sopivasta kohteesta välittömästi. Näin saat edun muihin ja pystyt sopivan kohteen kohdalla reagoimaan nopeasti. Edellytys nopealla toiminnalle on toki se, että tunnet alueen markkinahinnat ja taloyhtiöt hyvin sekä olet sopinut rahoituksen valmiiksi pankin kanssa.

2. Tee ostoilmoituksia

Harvemmin on niin päin, että asuntojen myyjät soittelevat sinulle. Tai ehkä he soittaisivat jos tietäisivät sinusta. Tämän takia kannattaa tehdä asunnon ostoilmoitus.

Ostoilmoituksen potentiaali piilee sen hyödyissä asunnon myyjälle. Myyjä säästää välityspalkkion ja saa tehtyä kaupan nopeasti ja helposti ilman välittäjien kilpailuttamista sekä viikoittaisia näyttöjä.

Omistaja saattaa olla tilanteessa, että asunnosta olisi päästävä nopeasti eroon, joten ilmoituksesi nähdessään myyjän on helppo tarttua tilaisuuteen ja tarjota asuntoa. Myyjä voi myös olla tilanteessa, ettei muutamilla tuhansilla ole merkitystä, joten eteen voi tulla maukkaitakin tilaisuuksia ostaa asunto alle markkinahinnan.

On myös mahdollista, että asunnon omistaja haluaa vapauttaa asunnossa kiinni olevat rahat muuhun tarkoitukseen ja jäädä asumaan vuokralle. Eräs tuttu löysi tällä tavoin hyvän alle markkinahintaisen sijoitusasunnon. Eläkkeellä oleva omistaja halusi hankkia kesämökin, mutta jäädä asumaan nykyiseen asuntoon. Ostoilmoituksen perusteella myyjä otti yhteyttä ja kaupat tehtiin nopeasti yhden näytön jälkeen. Myyjän kanssa sovittiin yhteisesti kauppahinnasta sekä vuokraehdoista. Asunto vaihtoi omistajaa selvästi alle markkinahinnan, mutta tämä kävi myyjälle, koska hänen intressinsä toteutuivat ja kaupanteko oli helppoa.

Tee näin: Laadi ilmoitus, jossa kerrot millaista asuntoa etsit. Laita ilmoituksesi esimerkiksi Tori.fi –sivustolle, paikallislehteen ja/tai sinua kiinnostavan taloyhtiön ilmoitustaululle. Saatat saada monenlaisia ehdotuksia, niin hyviä kuin huonojakin. Huonoista ehdotuksista voit kieltäytyä kauniisti, mutta reagoi hyvän ehdotuksen osuessa kohdalle.

3. Kontaktoidu välittäjien kanssa

Hyvällä välittäjällä on olemassa lista mahdollisista ostajista, jolloin esimerkiksi hyvä sijoitusasunto menee useimmiten kaupaksi ennen julkiseen myyntiin laittoa. Pyri pääsemään tuolle listalle.

Voi olla, että löydät luottovälittäjän, joka on yhteydessä, kun potentiaalinen asunto on tulossa myyntiin. Saatat esimerkiksi päästä katsomaan asuntoa ennen julkiseen myyntiin tuloa, joten parhaassa tapauksessa pääset käsiksi hyvään sijoituskohteeseen ennen muita. Kun hoidat ensimmäisen kaupan sujuvasta, osoitat välittäjälle, että homma toimii ja saat todennäköisesti jatkossakin tiedon hyvistä kohteista etukäteen.

Tee näin: Selaa hakualueesi myynti-ilmoituksia ja poimi viiden pätevimmän oloisen välittäjän yhteystiedot. Soita välittäjät yksitellen läpi ja kerro aikeistasi. Pyri sopimaan tapaaminen, koska on aina todennäköisempää, että yhteistyö jatkuu henkilön kanssa, jonka on vähintään kerran tavannut kasvotusten. Kannattaa myös käydä säännöllisesti asuntonäytöissä, keskustella välittäjien kanssa ja kertoa heille avoimesti, että etsit sijoitusasuntoa ja haluaisit kuulla potentiaalisista myyntiin tulevista kohteista.

4. Verkostoidu

Jos sijoitusasuntojen määrää on aikomus kasvattaa voimakkaasti, kontaktit ovat avainasemassa. Niihin kaikkein parhaimpiin diileihin pääsee käsiksi vain oikeiden kontaktien kautta. Me sijoitamme asuntoihin ammattimaisesti ja tekemistämme sijoitusasuntohankinnoista nykyään 100% ostetaan muualta kuin julkiselta markkinalta.

Tee näin: Vaihda ajatuksia asuntosijoittamisesta erilaisissa tilanteissa. Jos sopivalta tuntuu, ota puheeksi työpaikalla, juttele harrasteporukassa ja osallistu aiheeseen liittyviin tapahtumiin. Tärkeää on olla aktiivinen, koska mahdollisuuksia saattaa avautua yllättäenkin sillä koskaan ei tiedä kuka on asuntosijoituspelissä mukana ja millä tasolla. Olemme huomanneet, että hyviä sijoitusasuntodiilejä ei tipahda nenän eteen itsestään vaan niitä on tullut tarjolle oman aktiivisuuden seurauksena.

5. Tee ostotarjouksia

Moni asunto ei välttämättä houkuta hintapyynnillä, mutta alemmalla hinnalla diili voisi olka hyvä. Tällaisessa tilanteessa voit tehdä tarjouksen ja ehdottaa nopeaa kauppaa. Kannattaa keskustella rahoitus etukäteen, koska hinnassa voi olla joustovaraa, mikäli kaupan toteuttaminen on mahdollista tehdä nopeasti.

Määritä etukäteen maksimihinta, jolla diili on sinulle hyvä ja tee tarjous sen mukaan. Pitäydy ennalta määrittämässäsi hinnassa ja muista, että etu on aina ostajan puolella. Myyjän osa on hankalampi. Myyjällä voi olla esimerkiksi pakkomyyntitilanne tai muuten vaan pelko siitä, ettei asunto mene kaupan. Sinun ei ole pakko ostaa, mutta myyjän voi olla pakko myydä.

Tee näin: Kun löydät potentiaalisen kohteen, laske asunnolle kriteeriesi mukainen maksimihinta. Tee tarjous hieman alle laskelmiesi määrittämän hinnan, jolloin jätät itsellesi neuvotteluvaran. Muista aina perustella miksi hinta tulisi olla tarjouksesi mukainen. Älä lipsu määrittämästäsi maksimihinnasta. Kovinkaan usein tarjous ei varmasti mene läpi, mutta riittää, kun esimerkiksi yksi kolmestakymmenestä tarjouksesta hyväksytään. Koskaan ei tiedä milloin tärppää. Toki jos laskemasi tarjous on kovin kaukana hintapyynnistä, kannattaa kysyä välittäjältä, että onko tarjousta järkevä tehdä vai kannattaako antaa olla ja säästää molempien aikaa ja vaivaa.

5+1: Osta tukkuostajalta

Myös piensijoittaja pystyy ostamaan sijoitusasuntoja ”tukkuhinnoilla”. Tämän mahdollistaa suursijoittajan määräalennukset. Vanhemmissa kohteissa homma toimii niin, että isompi sijoittajataho ostaa kokonaisen kerrostalokohteen, jolloin hinta voi olla 10-20% alle yksittäisten asuntojen markkinahinnan. Sijoittajataho maksaa varainsiirtoverot, perustaa uuden asunto-osakeyhtiön, ehkä järjestää yhtiölainan ja myy asunnot yksittäin piensijoittajille, mahdollisesti edelleen reilusti alle markkinahinnan.

Uudiskohteissa toimii sama logiikka. Sijoittajataho ostaa kokonaisen kerrostalon tai ison asuntomäärän ja saa sille sovitun alennuksen, yleensä 5-15% alle pyyntihintojen. Sijoittajataho myy asunnot eteenpäin piensijoittajille alle yksittäin ostettujen asuntojen hintojen.

Markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka ovat näin ratkaisseet piensijoittajien ongelman löytää hyviä alle markkinahintaisia sijoitusasuntoja. Mikäli tämän tyyppiset sijoitusasunnot kiinnostavat, voit liittyä sisäpiiriin ja vastaanottaa tietoa uusista sijoituskohteista täältä.

Pekka Väänänen on sijoittanut asuntoihin vuodesta 2012 asti ja kasvattanut asuntosalkkuaan suhteellisen vauhdikkaasti ilman suuria tuloja. Pekka kertoo kokemuksiaan, jakaa tietoaan ja antaa vinkkejä www.asuntosalkunrakentaja.fi-sivustolla. Voit ladata sivustolta myös yli 50 sivuisen E-kirjan ilmaiseksi tai tutustua hyviin sijoitusasuntoihin.