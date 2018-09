Autokauppa siirtyy vauhdilla nettiin

Danske Bankin rahoitusyhtiö Danske Financen mukaan 16 prosenttia suomalaisista on valmiita tekemään kaikki auton hankinnan vaiheet vaihtoehtojen vertailusta valintaan ja maksamiseen verkossa.

Sen sijaan 14 prosenttia ei käytä internettiä millään tavalla osana autokauppa. Vuotta aiemmin tämä luku oli 16 prosenttia.

”Vuosia verkossa kiertäneessä lehtijutussa suomalainen autokauppias sanoo, että koko netti pitäisi räjäyttää, koska se on sotkenut autokaupan. Näin ei ole käynyt, ja se on kuluttajan etu. Autokaupan siirtyminen verkkoon helpottaa kaupantekoa ja tuo läpinäkyvyyttä”, sanoo Danske Financen johtajaAltti Kuuri.

Eniten verkkoa ollaan valmiita käyttämään vaihtoehtojen kartoittamiseen, maksamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. Auton lopullisen valinnan ja ostopäätöksen on valmis tekemään verkossa 16 prosenttia suomalaisista. Erityisen suuri osuus on alle 45-vuotiaissa, joista 22 prosenttia on valmis tekemään myös ostopäätöksen netissä.

Autojen verkkokauppa jakaa sukupolvia voimakkaasti. Muutos tapahtuu yli 56-vuotiaissa, joista vajaa viidennes ei halua tehdä mitään autokaupan osaa verkossa. Maantieteellisesti positiivisimmin verkkoon suhtautuvat Uudellamaalla asuvat. Heistä 24 prosenttia olisi valmiita hoitamaan koko auton ostoprosessin verkossa.

Ennen autonhankintaa internetistä haettiin selvästi eniten hintatietoja, joita vertaili 66 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten haetaan automerkin ja -mallin teknisiä tietoja sekä kulutus- ja päästötietoja. Autorahoituksen hinnasta tietoa etsi 19 prosenttia auton ostajista.