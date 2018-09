Blogivalmentaja Tiia Konttinen auttaa bloggaajia menestymään

Blogivalmentaja Tiia Konttinen on rakentanut kaksi suosittua blogia ja auttanut satoja bloggaajia sekä yrittäjiä rakentamaan paikkariippumatonta tulovirtaa oman blogin avulla. Kuinka menestyvä blogi rakennetaan?

Yrittäjä Tiia Konttinen rakastui bloggaamiseen päätä pahkaa, kun hän aloitti kirjoittamaan ensimmäistä blogiaan vuonna 2007. Taloushallinnon tradenomi työskenteli pankkimaailmassa, kunnes joutui jäämään sairaslomalle työuupumuksen vuoksi 2013 vuoden lopulla. Kaksosten äiti alkoi puntaroimaan elämän arvoja ja kertoo miettineensä: ”Olen kolmekymppinen ja olen sairaslomalla työuupumuksen vuoksi. Ei tämä elämä voi mennä näin.”

Suosittu ”Unelma onnellisuudesta -blogi syntyi puhtaasti ajatuksista, joita oli pakko purkaa jonnekin”, muistelee Konttinen. Yhtäkkiä blogissa vieraili 10 000 ihmistä ja Tiialle kehkeytyi toivo uudesta ammatista. Vuosien vieriessä eteenpäin Konttinen jätti uransa pankissa ja bloggaamisesta tuli ammatti.

Konttinen opiskeli digimarkkinointia, bloggaamista ja kirjoitti talousaiheisen e-kirjankin. Opiskelujen myötä bloggaaminen alkoi kiehtomaan ihan eri näkökulmasta. ”Blogi onkin markkinointikanava ja sitä kautta on mahdollista saada tuloja”, Tiia kertoo oivaltaneensa. Pikkuhiljaa Tiia alkoi saamaan muilta bloggajilta viestejä, että ”miten sä teit tämän, miksi tätä juttua jaettiin niin paljon, miksi sun juttu koukuttaa niin paljon ja miksi mulla on 4-5 välilehteä sun juttuja auki täällä?” Muiden auttaminen toi iloa Tiialle ja idea urasta blogivalmentajana syntyi.

Tiian nykyinen blogi Tiia Konttinen perustettiin vuonna 2016 ja sen puhdas tavoite on auttaa bloggaajia menestymään. Konttinen valmentaa bloggaajia, yritysbloggaajia, yrittäjiä sekä ammattibloggaajia. Tiian Bloggaajasta Ammattilaiseksi™ -kurssilla on jo yli 400 osallistujaa.

Menestyvä blogi on rakennettu auttamaan lukijoita

Blogia voi Tiian mukaan hyödyntää todella monipuolisesti omiin tarpeisiin. Sitä voi käyttää työnhaun tukena, portfoliona, brändäämisen työkaluna tai sen ympärille voi rakentaa liiketoimintaa hankkimalla automaattista tai passiivista tuloa. Blogin perustamiseen kannattaa kuitenkin nähdä vaivaa.

Konttisen mielestä bloggaamisesta saadaan helposti väärä kuva. Saatetaan olettaa, että kunhan se blogi saadaan pystyyn niin sieltä alkaa tulemaan salamana kasoittain rahaa. ”On todella tärkeä ymmärtää, että blogi ei ole semmoinen kanava, että sieltä saa nopeasti rahaa”, painottaa Konttinen.

Pohdi näitä asioita blogia aloittaessa:

Listaa ylös asioita ja aiheita, joista olet kiinnostunut. Listaa ylös aiheita, joista haluat oppia lisää. Etsi näistä aiheista viisi sellaista asiaa, joita pystyt linkittämään hyvin yhteen ja lähde sen jälkeen etsimään isoimmat ongelmat, mitä löydät tästä aihepiiristä.

”Kun blogi lähdetään rakentamaan auttamisen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta niin mä melkein uskallan luvata, että blogi kun blogi tulee menestymään”, Konttinen paljastaa. Toki tähän vaikuttaa se, että riittääkö aiheelle tarpeeksi lukijoita. Jos vaikka haluaa kirjoittaa vain kultakaloista, niin kannattaa puntaroida onko aihe liian suppea. Tärkeintä on, että blogissa käsiteltävät aiheet kiinnostaa itseään niin paljon, että jaksaa opiskella lisää ja innostusta riittää ratkomaan lukijoiden ongelmia.

Blogia voi hyödyntää eri keinoin tulonhankinnassa

Tiia tienaa bloginsa avulla affiliate-markkinoinnin eli kumppanuusmarkkinoinnin sekä digitaalisten tuotteiden myynnin kautta. Konttinen on rakentanut erilaisia digitaalisia tuotteita, kuten e-kirjoja ja verkkokursseja, joita hän myy blogin ja sähköpostilistan kautta. Tiia ei suosi blogissaan mainoksia eikä tee varsinaisia kaupallisia yhteistöitä. Konttinen on rakentanut blogiinsa valmiit myyntiputket, joiden ylläpitämiseen ei tarvitse käyttää paljoa aikaa. Tiia tienasi bruttona viime vuonna noin 82 000 euroa.

Jokaisen bloggaajan täytyy itse miettiä, mitkä keinot tuntuvat itselleen luonnolliselta tavalta tienata. Onko se sitten kaupalliset yhteistyöt, mainonta tai kumppanuusmarkkinointi. Tiian mukaan blogin perusta kuitenkin pitää rakentaa oikealla tavalla, jotta se pystyy kasvamaan ja kehittymään. Tuloja on mahdollista kerryttää nopeastikin, mutta se vaatii oikeat strategiat ja tarkkaa työtä. Tiian mielestä moni bloggaaja tekeekin tässä kohtaa virheen. Jos blogia perustaessa ei malta tehdä siihen vaadittavaa pohjatyötä, voi olla, että siksi tuloja ei tule, vaikka olisi blogannut kolmekin vuotta.

Ota huomioon blogin rakennusvaiheessa:

Blogin aihepiiri kannattaa rajata. Kuten Stephen King opettaa On writing -kurssillaan: ”Find your niche”, eli löydä tarkka markkinarakosi.

Määrittele blogillesi ”unelmalukija”: Kuka blogia lukee ja ketkä hyötyvät sisällöistä eniten?

Blogin ulkoasuun kannattaa panostaa. Blogia perustaessa ei välttämättä tarvitse palkata graafikkoa, sillä upeita teemoja voi löytää 15 euron investoinnilla.

”Jos on oikeat strategiat käytössä niin on täysin mahdollista, että uunituore blogi saa 10 000-15 000 yksilöllistä lukijaa kolmessa kuukaudessa. Sen jälkeen on täysin mahdollista päästä tekemään kaupallisia yhteistöitä tai saada affiliate-tuloja tai kumppanuuskomissioita.”

Menestyykö kaikki bloggaajat?

Kaikki bloggaajat eivät valitettavasti menesty Tiiankaan opissa. Menestyjät erottuvat sillä, että he ovat valmiita tekemään bloggaamiseen vaadittavan tarkan pohja- ja taustatyön ja heillä on intohimoinen sekä perikseantamaton ote. Konttinen iloitsee, kun hänen oppilaat ottavat valmennuskurssilla annetut tehtävät tosissaan ja toteuttaa ne omassa blogissa. ”Siellä nähdään ihan käsittämättömän upeita tuloksia.”

Kärsivällisyytä ja malttia kuitenkin vaaditaan. ”Jos ja kun malttaa tehdä töitä blogin eteen ja kerryttää tunnettuutta ja lukijakuntaa niin on mahdollisuus jonain päivänä tehdä 5-10 tuntia töitä ja saada pari tonnia yhdestä blogipostauksesta.”

Lue myös: Näin bloggaaja Veera Bianca tienaa matkablogin avulla.