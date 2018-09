Varainhoitoyhtiön päästrategi: Dollari on yliostettu ja kehittyvät markkinat ylimyytyjä

Railakas myynti-into kehittyvillä osakemarkkinoilla on nyt laantumassa ja arvostukset näyttävät nyt houkuttelevilta, uskoo Pictet Asset Management -yhtiön päästrategi.

Yhdysvaltain dollari on arvoltaan korkeimmalla tasolla ainakin 25 vuoteen, toteaa Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini varainhoitoyhtiö Pictet Asset Managementin Barometer-katsauksessa.

Vaikka dollarin vahvuutta ovat tukemassa Yhdysvaltojen vankka talous, nouseva inflaatio ja elvyttävä finanssipolitiikka, taalan nousu on Paolinin mukaan lopuillaan.

”Dollarin nousumahdollisuudet ovat rajalliset, ellei inflaatio yllätä tai nykyhallinto tarjoa uusia veroleikkauksia”, päästrategi toteaa.

Siksi Pictet nostaa euro–dollari-vaihtokurssin alipainosta neutraaliin ja kotiuttaa voittoja pitkästä positiosta dollareissa. Samalla varainhoitoyhtiö on päättänyt vähentää alttiutta mahdolliselle volatiliteetille valuutoista vähentämällä sijoituksia Sveitsin frangiin.

Paolinin mukaan Yhdysvaltojen dollarin nousu voi päästää inflaation valloilleen, ja se voi aiheuttaa ongelmia kehittyvien markkinoiden yrityksille, joilla on dollarimääräistä velkaa. Myös kauppasota tuo kehittyville talouksille ongelmia.

“Kehittyville vientimaille muodostaa riskin myös Yhdysvaltojen kiihtyvä kauppakiista Kiinan kanssa. On kuitenkin syitä uskoa, että kehittyvien markkinoiden kohteiden myynti-into on lopahtamassa. Kiina on kääntänyt taas rahahanat auki vastapainona Yhdysvaltain tuontitullien vaikutuksille. Tätä voidaan täydentää julkisen kulutuksen lisäämisellä, mikä voi lisätä momentumia. Sitä taas ei vielä ole otettu huomioon hinnoissa.”

Tilannetta vahvistaa päästrategin mukaan edelleen se, että dollari on nyt yliostettua ja alttiina korjausliikkeelle. Kehittyvien markkinoiden arvostukset näyttävät hyviltä viimeaikaisen myyntiaallon jälkeen ja näyttävät nyt puolestaan ylimyydyiltä. Siksi Pictet pitää ylipainon kehittyvien markkinoiden osakkeissa.

Paolinin mukaan Pictet ei ole niin innostunut eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista osakkeista, etenkin kun vaikuttaa siltä, että jälkimmäisistä ei ole rahalle vastinetta.

Osakkeiden ulkopuolella varainhoitoyhtiö pitää ylipainon kullassa. Paolini uskoo, että globaalisti kullassa lyhyet positiot ovat enemmistönä, mikä on ennenkuulumatonta.

Heikentynyt dollari hyödyntänee kehittyvien markkinoiden paikallisessa valuutassa olevia lainoja, joissa Pictet pitää myös ylipainon.

”Ylipainon pidämme myös Yhdysvaltain valtionlainoissa suojana globaalien markkinoiden volatiliteetilta sekä siksi, että ne näyttävät vähemmän kalliilta kuin muut joukkolainamarkkinat”, Paolini toteaa.

Pictet on kuitenkin yrityslainojen suhteen varovainen.

”Arvostukset ovat liian korkealla, ja yritykset ovat lisänneet vivuttamista niin, että maailman osakkeissa puolessa (finanssiala pois lukien) on noustu korkeammalle kuin 20 vuoteen. Lisäksi lainat menestyvät yleensä heikosta syklin loppupuolella.”