Hong Kongissa nyt enemmän superrikkaita kuin New Yorkissa

Hong Kongissa on nyt enemmän superrikkaita kuin missään muussa kaupungissa maailmassa.

Aiemmin tämä ennätys kuului New Yorkille, mutta nyt Hong Kong on ohittanut Ison Omenan, kertoo CNN. Tulokset perustuvat tutkimusyritys Wealth-X:n tällä viikolla julkaisemiin tutkimustuloksiin.

Wealth-X määrittelee superrikkaiksi henkilöt, joiden varallisuus on vähintään 30 miljoonaa dollaria.

Hong Kongin superrikkaiden kasvu on häikäisevää, sillä heidän määrä nousi viime vuonna lähes kolmanneksella. Nyt kaupungissa on peräti 10 000 superrikasta asukasta.

Wealth-X on ylläpitänyt superrikkaiden kaupunkien ranking-listaa vuodesta 2011 lähtien. Tähän asti New York on ollut listan ykkönen.

Hong Kongin nousu listan ykköseksi johtuu sen osakemarkkinoiden noususta ja kasvavasta taloudellisesta yhteydestä muuhun Kiinaan.

Kommunistien vallattua manner-Kiinan vuonna 1949 Hongkong jäi Britannian hallintaan. Taiwanin ohella maan perinteinen kiinalainen kulttuuri, talouselämä ja sananvapaus välttyivät kommunismilta.

Vuonna 1997 piskuinen kaupunkivaltio siirtyi Kiinan hallintaan. Sille on kuitenkin perustuslaissa taattu edelleen suhteellisen korkea autonomia. Hong Kongilla on oma lainsäädäntönsä, valuuttansa, tullinsa, lentoliikenneoikeudet ja maahanmuuttolakinsa. Vain puolustus ja diplomaattiset suhteet ovat Pekingin keskushallinnon vastuulla.

Maakohtaisessa vertailussa Yhdysvallat on edelleen ykköspaikalla. Aasia ja etenkin Kiina ovat kuitenkin viime vuosina ottaneet Yhdysvaltoja kiinni. Aasiassa superrikkaiden määrä nousi viime vuonna 20 prosenttia.

Maailmanlaajuisesti superrikkaiden määrä nousi viime vuonna 13 prosenttia, jolloin heitä oli yli 250 000. Heidän yhteenlaskettu varallisuutensa nousi 31,5 biljoonaan dollariin.

Hong Kongin ja New Yorkin jälkeen superrikkaiden asuinsijoja olivat Tokio, Los Angeles, Pariisi, Lontoo ja Chicago.

Hong Kongin matkailunähtävyyksistä kerrotaan alla olevalla videolla.