HS: Nokian Risto Siilasmaan mukaan Jorma Ollila loi yhtiöön pelon ilmapiirin

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa pitää Jorma Ollilan johtamistapaa yhtenä syynä Nokian matkapuhelinliiketoiminnan romahdukseen.

Siilasmaa arvostelee uudessa Paranoidi optimisti -kirjassaan kirjassaan voimakkaasti edeltäjänsä Jorma Ollilan johtamistapaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lokakuussa ilmestyvässä kirjassa Siilasmaa esittää myös oman tulkintansa Nokian puhelinliiketoiminnan romahduksen syistä.

Siilasmaan mielestä osasyy puhelinliiketoiminnan romahdukseen oli Jorma Ollilan pelolla johtaminen. Ollila piti hänen mukaansa toistuvilla raivokohtauksilla yllä pelon ilmapiiriä.

”Oli todella surullista havaita Jorman sitoneen identiteettinsä yhtiön menestykseen niin vahvasti, että kaikki kritiikki yhtiötä kohtaan osui suoraan häneen. Siksi keskustelu uusista vaihtoehdoista tai näköpiirissä olevista tulevaisuuden ongelmista oli vaikeaa tai mahdotonta”, Siilasmaa sanoo HS:lle.

Ollila sai raivokohtauksia kahdenkeskisissä tapaamisissa tai puhelimessa, harvemmin kokouksissa tai useamman ihmisen ollessa paikalla, Siilasmaa toteaa.

Pelolla johtamisella oli Siilasmaan mielestä vakavat seuraukset. Huonoista uutisista vaiettiin ja tietoa ongelmista pimitettiin. Kyseenalaistaminen oli kiellettyä, tietoa ongelmien perimmäisistä syistä pantattiin ja vaikeiden kysymysten esittäjä leimattiin riidanhaastajaksi.

Ollilan raivon kohteeksi joutui Siilasmaan lisäksi Microsoftilta Nokian toimitusjohtajaksi siirtynyt Stephen Elop.

”En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa”, Elop oli todennut kyyneleet silmissä Siilasmaalle vuonna 2011 saadun läksytyksen jälkeen. Elop oli ollut yhteydessä Nokian hallituksen jäseniin ohi puheenjohtajan, mistä Ollila oli raivostunut.

Jorma Ollila puolustautuu Helsingin Sanomille sanomalla, että väitteet ovat kärjistettyjä tai eivät pidä paikkaansa.

”En ole koskaan kokenut, että identiteettini olisi jotenkin sidottu Nokiaan tai minä olisin jollain kummallisella tavalla yhtä kuin Nokia. Hallitus kuitenkin vuonna 2006 maanitteli minut jatkamaan puheenjohtajana ja määritteli tehtäväkseni auttaa Olli-Pekka Kallasvuota saamaan asiat hallintaansa. Mutta kiistaton operatiivinen vastuu oli hänellä”, Ollila sanoo.

Ollilan mukaan hänen suorat puheensa ja temperamentti ovat olleet hyvin tiedossa, ja niistä on keskusteltu avoimesti, mikä on aina kuulunut Nokian kulttuuriin.

Nokian pelolla johtamisen kulttuuria on väitetty yhdeksi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ongelmien syyksi myös aiemmin.

Aalto-yliopiston professori Timo O. Vuori ja Singaporen INSEAD-yliopiston professori Quy N. Huy osoittavat Nokian murrosvuosiin keskittyvässä tutkimuksessaan, että yrityksen strategiset valinnat epäonnistuivat pitkälti siksi, ettei Nokian hallitus huomioinut ennen vuotta 2012 operatiivisen johdon ristiriitaisia tunteita riittävästi ja ajoissa.

Tutkimus perustui 120 haastatteluun, joista 9 tehtiin hallituksen jäsenten ja 19 johtoryhmän jäsenten kanssa.

Nokian härkäpäiset yritykset kehittää älypuhelimiinsa ensin omaa Symbian-käyttöjärjestelmäänsä – ja sen jälkeen Windowsia – juonsivat pitkälti syvään juurtuneesta pelon kulttuurista, jossa johtajat eivät uskaltaneet esittää hallitukselle vaihtoehtoja.

Risto Siilasmaa on F-Secure-tietoturvayrityksen perustaja ja entinen toimitusjohtaja. Nykyisin hän toimii Nokian hallituksen puheenjohtajana ja on suurin osakkeenomistaja, noin 40 prosentin osuudellaan. Siilasmaa on tullut tunnetuksi myös aloittelevien yritysten bisnesenkelinä.

Vuonna 2012 hänet valittiin Nokian hallituksen puheenjohtajaksi ja Nokian hallituksen jäsen hän on ollut toukokuusta 2008 lähtien.

Jorma Ollila toimi puolestaan Shellin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2014 ja Nokian toimitusjohtajana 1992–1999, pääjohtajana 1999–2006 sekä hallituksen puheenjohtajana 1999–2012.

Ollila on toiminut vuosina 2013–2018 Outokummun hallituksen puheenjohtajana ja hän on myös elinkeinoelämää edistävän EVA:n hallituksen puheenjohtaja ja Perella Weinberg Partnersin konsultti.