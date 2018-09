Italia on yhä painavampi euroalueen riippakivi

Saapasmaasta saattaa tulla vielä Kreikkaakin isompi murhe euroalueelle. Korkomarkkinat reagoivat rajusti Italian budjettikurin löystymiseen.

Sekä Suomessa että muualla Euroopassa osakkeet olivat tänään selvässä laskussa. Helsingin pörssi laski tänään yli prosentin ja Eurostoxx 50 -indeksi rojahti peräti 1,53 prosenttia.

Kurssilaskun taustalla olivat euroalueen odotettua alhaisemmat inflaatiolukemat sekä mollivoittoiset uutiset Italiasta. Maan populistihallituksen paisuva budjetti huolettaa sijoittajia, sillä saapasmaassa hyväksyttiin yllättävän löysä budjettialijäämä. Italia antaa julkisen talouden alijäämän kasvaa 2,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuosina 2019–2021. Edellisen hallituksen tavoite oli 0,8 prosenttia.

Vaikka EU:n vaatimus 1,6 – 2,4 prosentin alijäämästä täyttyi niukasti, eivät kurinalaista talouspolitiikkaa toivoneet tahot voi olla tähän päätökseen tyytyväisiä, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Pettymys Italian talouspolitiikkaan heijastui myös korkomarkkinoille. Italian ja Saksan kahden vuoden velkakirjojen korkoero kasvoi päivässä lähes 0,5 prosenttiyksikköä. Korkoero on nyt 1,7 prosenttia. Italian kahden vuoden velkakirjojen korko nousi tänään lähes 37 prosenttia.

Populistihallituksen löysä budjetti oli siis shokki sijoittajille.

The spread between 2-year bond #yields in #Italy and Germany is up a staggering 0.47% on the day! Total spread now 1.70%. pic.twitter.com/FWmfLdwzAg — jeroen blokland (@jsblokland) 28. syyskuuta 2018

Italian valtionlainojen korkojen nousu on jatkunut jo keväästä asti. Tuolloin populistiset Legan ja viiden tähden liike aloittivat hallitusyhteistyön.

Italia on kasvava huoli euroalueella. Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenvaltioiden tulisi pitää valtionvelan tulisi olla alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Italiassa velkataakka on kuitenkin noussut lähes 132 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä tekee siitä euroalueen toiseksi velkaantuneimman maan.

”Kreikan muut euromaat pystyivät vielä pelastamaan, mutta Italia on Kreikka potenssiin kymmenen. Se on todellakin too big to fail, liian iso kaatumaan”, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki toteaa Twitterissä.

Vaikka saapasmaan todennäköisyys samanlaiselle kriisille kuin Kreikassa on pieni, sellaisen sattuessa Italia olisi selvästi vakavampi ongelma kuin Kreikka. Italian BKT on noin kymmenen kertaa suurempi kuin Kreikan. Italian valtion velan koko on yli 2 000 miljardia euroa, kun Kreikan valtion velka on runsaat 300 miljardia euroa.