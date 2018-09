Historian karu esimerkki – korkojen nousu laukaisee uuden finanssikriisin

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti neljännesprosenttiyksiköllä korkokokouksessaan viime keskiviikkona. Fed nosti Fed funds -koron tavoitehaarukan 2,00–2,25 prosenttiin tänään päättyneessä avomarkkinakomiteansa kokouksessa.

Keskuspankin koronnosto on jo kolmas tänä vuonna ja korko on noussut korkeammalle kuin kertaakaan yli 10 vuoteen. Viimeksi ohjauskorko oli yhtä korkealla maaliskuussa 2008. Edellisen kerran Fed nosti korkoa kesäkuussa, jolloin se nosti tavoitehaarukan 1,75–2,00 prosenttiin aiemmasta 1,50–1,75 prosentista. Viime kokouksessaan heinäkuussa Fed piti koron ennallaan.

Koronnosto ei ollut yllätys, sillä uutistoimisto Bloombergin kokoamassa ennusteessa vain kolme yhteensä 92 ekonomistista odotti koron nyt pysyvän ennallaan.

Markkinoilla keskuspankin asteittain kiristyvään rahapolitiikkaan on suhtauduttu rauhallisesti. Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi nousi vastikään kaikkien aikojen ennätykseen ja markkinoiden epävarmuutta mittaava VIX-indeksi on pysytellyt edelleen alhaisena. Jenkkiosakkeiden vakuuttava tuloskehitys ja Yhdysvaltojen voimakas noususuhdanne ovat pitäneet markkinat optimistisina korkojen noususuunnasta huolimatta.

Historia kuitenkin osoittaa, ettei korkojen nousu ole ollut mitään ruusuilla tanssimisen aikaa.

Lähes kaikki lähihistorian korkojen nousukaudet ovat johtaneet taantumaan ja finanssi- tai pankkikriisiin, väittää analyytikko Jesse Colombo Forbes-sivuston artikkelissaan.

”Ei ole syytä olettaa, että tällä kertaa asiat olisivat toisin”, Colombo toteaa.

Colombon näkemyksen mukaan alhaisen korkotason ajanjaksot ovat johtaneet velan ja varallisuuserien paisumiseen. Alhainen korkotaso rohkaisee kuluttajia, yrityksiä ja valtioita lainanottoon. Lisäksi alhainen korko tekee riskisijoituskohteista käteistä houkuttelevamman omaisuuserän.

Alhainen korkotaso houkuttelee myös yrityksiä ostamaan omia osakkeitaan, jakamaan osinkoja ja tekemään yritysostoja velkapääomalla. Sijoittajat käyttävät velkavipua tankatakseen riskisijoituksia.

Lisäksi alhainen korkotaso johtaa finanssimarkkinoiden epätasapainoon ja vääristymiin, Colombo väittää. Alhaisella korkotasolla keskuspankki antaa ”väärän signaalin” ja rohkaisee talouden toimijoita käyttäytymiseen, jota ne korkeamman korkotason vallitessa välttäisivät.

Alhainen korkotaso johtaa myös virheinvestointeihin, joista on useita esimerkkejä. Colombo mainitsee esimerkiksi 90-luvun teknologiakuplan, asuntomarkkinoiden vääristymän 2000-luvun puolivälissä sekä keskenjääneet pilvenpiirtäjät Dubaissa ja muissa kehittyvissä talouksissa.

Colombo osoittaa kuvaajan avulla, kuinka talous- finanssi- ja pankkikriisit ovat ajoittuneet ajankohtiin, jolloin ohjauskorko on noussut selvästi.

See my latest on Forbes – ”How Interest Rate Hikes Will Trigger The Next Financial Crisis”: https://t.co/61qwLxYYUJ $QQQ $SPY pic.twitter.com/5wR1VjUzDY

— Jesse Colombo (@TheBubbleBubble) 27. syyskuuta 2018