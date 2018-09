Löytyy sitä luksusasuntoja Suomestakin – hulppean kerrostalohuoneiston hinta lähes 10 miljoonaa euroa

Helsingin Eiranrannassa on myynnissä hulppea näköala-asunto, joka on tämän hetken kallein kerrostalohuoneisto Etuovi.com-palvelussa.

Huoneiston velaton myyntihinta on peräti 9,7 miljoonaa euroa. Hoitovastike on yli 2500 euroa kuukaudessa.

Huoneistossa on 10 huonetta, kaksi keittiötä, ruokailutila ja tietenkin myös sauna. Asuinpinta-alaa on yli 460 neliötä. Huoneisto sijaitsee seitsenkerroksisen kerrostalon viidennessä kerroksessa. Kerrostalo on 10 vuotta vanha, eli se on rakennettu vuonna 2008.

Luksusta huoneistosta löytyy tietenkin yllin kyllin.

Keittiö on täysin koneistettu. Olohuoneessa on myös kaasutakka liitettynä kaupunkikaasuun. Kylpyhuoneista löytyy porealtaat ja tavallisen saunan lisäksi huoneistossa on turkkilainen höyrysauna.

Lähes 10 miljoonan euron myyntihinnalla pitää tietenkin saada merinäköala. Huoneistosta on esteetön merinäköala horisonttiin yli vehreän rantapuiston. Huoneistoalan lisäksi huoneistoon liittyy laaja, oma kattoterassi, jossa on muun muassa poreallas ja ulkotakka.

Osa ulkoterassista on lasitettu ja varustettu lasikatolla. Asuntoon pääsee myös suoraan sisälle eteistilohin hissillä. Huoneisto on varustettu omalla koneellisella ilmanvaihdolla sekä kaukokylmällä.

