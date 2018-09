N26 tarjoaa ilmaisia pankkipalveluita

Haluaisitko ilmaisen pankkitilin ja läpinäkyvät pankkien palvelumaksut? Kukaan tuskin on sanonut ennen pankkeja trendikkäiksi, mutta uusista fintech-pankeista näin voisi sanoakin.

Yksi uusista pankeista on N26. Kyseessä on berliiniläislähtöinen start-up, joka sai pankkilisenssin Euroopan Unionin alueelle, mikä on antanut ison sysäyksen laajentumiselle. Sen tuotteet ja palvelut ovat saatavilla myös Suomessa.

Tällä hetkellä startup tarjoaa kuluttaja-asiakkailleen pankkipalveluita, mutta aikoo tulevaisuudessa laajentaa toimintaansa muun muassa vakuutuksiin. Itse asiassa korkeamman tason N26-käyttäjille luvataankin jo maailmanlaajuinen matkavakuutus ja valuuttanostot ilman välimaksuja kaikkialla maailmassa. Lisäksi ylimmän tason pakettiin sisältyy mm. kumppanuustarjouksia ja kattava asiakaspalvelu.

Kaikki tämä hoituu kännykän kautta: pankilla ei ole fyysisiä konttoreita.

Mikä on n26?

N26 aloitti mobiilisovelluksena, mutta pankkilisenssinsä saatuaan se on nyt ottanut uusia askeleita ja voit saada N26-pankista pankkitilin ja luottokortin ilman byrokratiaa. Keskiössä on edelleen mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi suunniteltu mobiilisovellus, jonka käyttäjä lataa puhelimeensa ja jonka avulla N26 toimii. Pankki mainostaakin itseään pankiksi, joka on suunniteltu toimimaan 2000-luvulla.

Startup luottaa erottuvansa hyvin suunnitellulla sovelluksella, joka mahdollistaa reaaliaikaisen taloudenpidon. Jos esimerkiksi ostat jotain kortillasi, voit saman tien nähdä sovelluksestasi samaisen transaktion. Sovellus näyttää siis reaaliajassa taloutesi tilan.

Voit vaikkapa seurata, kuinka paljon käytät rahaa ulkona syömiseen tai vaikkapa vaatteisiin kuukaudessa. Sovelluksesta voi myös estää maksukortin käytön ja avata sen uudelleen. Sovelluksessa voi estää myös esimerkiksi rahan nostamisen automaateista määräajaksi.

Miten N26 toimii?

Lataa sovellus puhelimeesi Ota esille passi tai henkilökortti Ota kuva henkilökortistasi, tai aloita videopuhelu N26:n kanssa. Seuraa ohjeita. Sinun täytyy näyttää passi/henkilökortti ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Voit lopettaa videopuhelun ohjeiden mukaisesti. Sinulle lähetään Mastercard-kortti. Huomaa, että kyseessä ei ole luottokortti vaan pankkikortti.

N26 lupaa, että hakemisprosessi vie vain muutaman minuutin (kahdeksan minuuttia tarkalleen ottaen!) ja että voit tehdä sen kokonaan netissä.

Millä rahalla ilmaispalveluja tarjoava pankki pysyy toiminnassa?

Jos N26 tarjoaa tällä hetkellä muun muassa pankkitilin ja maksukortin ilmaiseksi, niin millä se aikoo tehdä rahaa? Käytännössä N26 käyttää esimerkiksi peleistä tuttua ansaintalogiikkaa. Se tarjoaa riisutun perusmallin ilmaiseksi tai hyvin pienellä hinnalla.

Rinnalla kuluttajalle tarjotaan monipuolisempaa, niin sanottua Premium-tiliä, joka on mahdollista saada korkeampaa hintaa vastaan. Premium-tili on nimeltään N26 Black. Lisäluksusta tämänkin päälle tarjoaa N26 Metal, jonka kuukausimaksu on vielä hieman korkeampi.

N26 tilien vertailu Palvelupaketti ja hinta N26 basic 0 € N26 Black 9,90 € N26 Metal 16,90 € Ilmaiset automaattinostot euroissa ✔ ✔ ✔ Ilmaiset maksut missä tahansa valuutassa ✔ ✔ ✔ Ilmaiset maailmanlaajuiset nostot ✖ ✔ ✔ Allianz matkavakuutus ✖ ✔ ✔ Kattava asiakastuki ✖ ✖ ✔ Eksklusiiviset kumppanitarjoukset ✖ ✖ ✔* *Alennuksia tarjoavat mm. hotels.com, Babbel ja IHG.

Koska sovellus on kehitetty Berliinissä, on sen tarjonnassa nähtävissä vertailu saksalaisiin pankkeihin saksalaisiin tapoihin toimia: Saksassa monet pankit nipistävät esimerkiksi pienen komission siitä, jos asiakas maksaa luottokortillaan jossakin muussa valuutassa kuin euroissa.

Sen sijaan esimerkiksi suomalaisissa pankeissa tällaista käytäntöä ei ole juurikaan ollut.

Koska N26 peruspaketin MasterCard ei ole luottokortti, ei siihen sisälly kaikkia luottokortteihin tavallisesti kuuluvia etuja.

Muun muassa Aktian vuosimaksuton MasterCard Gold Credit -luottokortti on tarjolla kaikkien pankkien asiakkaille, minkä lisäksi se tarjoaa muun muassa matkavakuutuksen. Jos taas haluaa valita Visan, esimerkiksi vuosimaksuton Bank Norwegian luottokortti tarjoaa matkavakuutuksen.

Kannattaakin tutkia eri luottokorttien ominaisuuksia luottokorttivertailustamme. Sinun ei tarvitse itse kaivella luottokorttien ominaisuuksia ja tehdä aikaavievää vertailua.