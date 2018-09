Helsingin pörssin indeksipainot menevät uusiksi ensi kuun alusta, kun Nordea siirtää kotipaikkansa Suomeen. Osakesijoittajille muutos saattaa tarjota mielenkiintoisen mahdollisuuden pikavoittoon.

Nordea päätti vuosi sitten siirtää kotipaikkansa Suomeen, joka on Euroopan pankkiunionin jäsenmaa. Siirto on suunniteltu tapahtuvaksi 1.10.2018, kun tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta on saatu. Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät ehdotuksen kotipaikan siirrosta Suomeen 15. maaliskuuta 2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nordean muuton taustalla oli Ruotsin hallituksen päätös kiristää pankkien vakausvaatimuksia. Yhtiö halusi välttää korotettavat vakausmaksut. Yhtiö harkitsi Suomen lisäksi muuttoa myös Tanskaan, mutta valinnan ratkaisi Suomen pankkiunionin jäsenyys.

Sijoittajien kannalta Nordean muuton mielenkiintoisin yksityiskohta on sen vaikutus Helsingin pörssin osakepainoihin.

Pankin primäärilistaus Helsinkiin kasvattaa nimittäin Nordean osakepainon moninkertaiseksi pörssin indekseissä. Nordean osakkeen paino painorajoitetussa OMXH Cap -indeksissä nousee nykyisestä noin kahdesta prosentista peräti 10 prosenttiin eli maksimiin.

Pääkonttorin siirto Suomeen tulee vaikuttamaan pankin indeksipainotuksiin Suomen pörssissä, ja indeksipainomuutokset astuvat voimaan seuraavana päivänä. Helsingin pörssistä tulee osakkeen ensisijainen listauspaikka, jolla indeksipaino lasketaan koko yhtiön markkina-arvosta.

Suomessa Nordean FDR-osake- talletustodistukset korvataan suoraan rekisteröitävillä Nordea Suomen osakkeilla. Nordea Ruotsin osakkeet poistetaan pörssistä kotipaikan siirtopäivänä tai sen aikoihin.

Mitä tämä tarkoittaa Nordean osakekurssin kannalta Suomen pörssissä?

Pankin osakepainon moninkertaistuminen johtaa siihen, että indeksirahastot joutuvat muuttamaan salkkujensa osakepainotuksia. Indeksirahastot joutuvat siis ostamaan lisää Nordean osakkeita.

Kaiken lisäksi Nordean muutto Suomeen nostaa sen eurooppalaiseen EuroStoxx50 -indeksiin, jolloin kyseistä indeksiä seurailevat indeksirahastot joutuvat ostamaan Nordeaa salkkuunsa.

Se tosiasia, että indeksirahastot joutuvat ostamaan Nordeaa salkkuunsa, lisää tietenkin pankkiosakkeen kysyntää ja siten luo painetta osakkeen hinnannousulle.

Ostorumba voi jatkua pitkin talvea, sillä esimerkiksi OMXH 25 -indeksissä muutos tapahtuu vasta ensi vuoden helmikuussa ja OMXH Benchmark -indeksissä ensi huhtikuussa, muistuttaa toimittaja Merja Saarinen Talouselämässä.

”Indeksipainomuutokset luovat Nordean osakkeelle teknistä ostopainosta, joka on markkinoilla alkanut jo vähitellen näkymään. Kuluneen parin viikon aikana Nordean euromääräinen osakekurssi on ollut jatkuvasti lievässä nosteessa, huolimatta siitä, että Ruotsin kruunu on näkyvästi heikentynyt”, totesi OP aiemmin tässä kuussa.

Nordean osake on ollut selvässä nousussa viime kesäkuun lopulta lähtien. Osakekurssia on siivittänyt hyvä tuloskehitys. Pankin kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,18 eurosta 0,27 euroon. Nordea on viime vuosina yksinkertaistanut toimintaansa ja keskittynyt pohjoismaisiin markkinoihin ja asiakkaisiin.

On toki myös mahdollista, että sijoittajat ovat jo valmistautuneet indeksimyllerrykseen ja sen vaikutus olisi jo leivottu osakekurssiin.