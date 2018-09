Yllättävä tekijä saattaa tukea Nordean osakekurssia

Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen ensi kuun alussa tulee tarjoamaan sijoittajille ”teknisen ostopaikan”, arvioi OP.

Nordea ilmoitti vuosi sitten päätöksestään siirtää pääkonttorista Ruotsista Suomeen. Päätös oli odotettu, sillä analyytikot pitivät pääkonttorin siirtoa Suomeen täysin mahdollisena.

Päätöksen tärkein syy oli luultavasti se, että Suomi kuuluu EU:n pankkiunioniin. Eurojärjestelmän jäsenyyden arvellaan tuovan ennustettavuutta pankin toimintaympäristöön ja vakautta noudatettuun pankkipolitiikkaan.

Kotipaikan muutto Suomeen tapahtuu näillä näkymin lokakuun alussa.

Pääkonttorin siirto Suomeen tulee vaikuttamaan pankin indeksipainotuksiin Suomen pörssissä, ja indeksipainomuutokset astuvat voimaan seuraavana päivänä. Helsingin pörssistä tulee osakkeen ensisijainen listauspaikka, jolla indeksipaino lasketaan koko yhtiön markkina-arvosta, OP toteaa.

Indeksimuutos on erittäin suuri. OP:n mukaan Nordean indeksipaino nousee OMX Helsinki Cap indeksissä 10 prosenttiin, kun se nyt on vielä vain 2,15 prosenttia.

Indeksipainon lasku Tukholmassa tulee vastaavasti olemaan huomattavasti maltillisempi, sillä valtaosa osakkeista on rekisteröity Ruotsiin.

Indeksimuutos tarjoaa mahdollisuuden osakesijoittajille.

”Indeksipainomuutokset luovat Nordean osakkeelle teknistä ostopainosta, joka on markkinoilla alkanut jo vähitellen näkymään. Kuluneen parin viikon aikana Nordean euromääräinen osakekurssi on ollut jatkuvasti lievässä nosteessa, huolimatta siitä, että Ruotsin kruunu on näkyvästi heikentynyt”, OP toteaa.

Nordean vahvistuminen kruunun heiketessä on normaalista poikkeava tilanne, sillä normaalisti kruunun heikentyminen painaa Nordean kurssia.

”Odotamme osakkeeseen kohdistuvan ostopaineen jatkuvan vielä hyvän aikaa ennen lokakuun alkua”, OP ennustaa.

OP:n suositus Nordean osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 10,6 euroa. OP:n kuluvan vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 10,9x.