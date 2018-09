Erikoinen omistajariita terveys- ja hyvinvointiyritys Cor Groupissa

Pörssiyhtiö Digitalist Groupin toimitusjohtaja ja digitalisaation edistäjänä tunnettu Ville Tolvanen on ajautunut omistajariitaan Cor Groupin kanssa.

Tolvanen on ajautunut erikoiseen riitaan Cor Groupin kanssa, jonka osakkeista Tolvanen omistaa kahdeksan prosenttia.

Tolvanen väittää pelkästään tätä aihetta käsittelevällä nettisivullaan, että Cor Groupin pääomistajat olisivat ryhtyneet painostamaan häntä luopumaan Cor Groupin omistuksistaan.

”Pääomistajat ryhtyivät laajaan hyökkäykseen tavoitteenaan saada haltuunsa omistukseni mahdollisimman halvalla”, Tolvanen kirjoittaa.

Ville Tolvanen tunnetaan aktiivisena digitalisaation puolestapuhujana. Hän on erittäin aktiivinen kirjoittaja sosiaalisessa mediassa ja netissä. Cor Group puolestaan on konserniyhtiö, joka on tunnettu varsinkin tytäryhtiöstään, voimakkaasti kasvavasta oululaisesta terveysyritys Coronariasta.

Tolvanen oli tehnyt vuonna 2010 Cor Groupin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Tolvasen perustaman yrityksen Rome Advisors Oy:n, josta myöhemmin tuli osa Digitalist Groupia, ja Cor Groupin oli tarkoitus tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä.

Pääomistajat ryhtyivät Tolvasen väitteiden mukaan painostamaan häntä luopumaan omistuksistaan. Tolvasen mielestä pääomistajat ryhtyivät laajaan hyökkäykseen tavoitteenaan saada haltuunsa Tolvasen omistukset mahdollisimman halvalla.

Vaatimusta seurasi Tolvaselle haaste käräjäoikeuteen.

Cor Groupin väitteen mukaan sille on aiheutunut miljoonien vahinko siitä, ettei se ole saanut omistustani haltuunsa. Tolvasen mukaan osakkeiden lunastamisasiaa ei ole kuitenkaan edes käsitelty yhtiön yhtiökokouksessa.

”Sen sijaan yhtiö ja erityisesti sen toimitusjohtaja Coronarian Teppo Lindén on päättänyt painostaa minua väittämällä minun rikkoneen väljää yhteistyösopimusta ja testaa valtavalla operaatiolla käräjäoikeudessa mahdollisuuksiaan lunastaa omistukseni neuvottelematta sen todellisesta arvosta”, Tolvanen kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Tolvanen myös toteaa, että yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet jättivät syksyllä 2014 yhtiön. Yhtiöön jäi tuolloin yhtiöjärjestyksen vastainen pääomistajien ja yhden ulkopuolisen luottomiehen muodostama hallitus. Käytännössä yhtiön hallituksessa vaikuttivat pääasiassa sen pääomistajat.

Coronarian toimitusjohtajan Teppo Lindénin mukaan erimielisyys johtuu osakassopimuksen tulkinnasta.

”Kyseessä on osakassopimuksen tulkinnasta johtuva erimielisyys. Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti sopimustulkinnan ulkopuolisena arvioijana toimii käräjäoikeus, joka myöhemmin tulee ratkaisemaan asian”, Lindén toteaa sähköpostitse SalkunRakentajalle.

Tapahtumaa käsittelevä käräjäoikeuden istunto alkaa 12.9.