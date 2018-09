OP Ryhmän Baltian vahinkovakuutusliiketoiminnan myynti on toteutunut

OP Ryhmä tiedotti viime vuoden lopussa myyvänsä Baltiassa toimivan vakuutusyhtiönsä ja myynti on nyt toteutunut.

OP Ryhmä on myynyt Baltiassa toimivan vakuutusyhtiönsä Seesam Insurance AS:n koko osakekannan Latvian ja Liettuan sivuliikkeineen Vienna Insurance Groupille (VIG). Seesam siirtyi VIG:n omistukseen 31.8.2018, tiedottaa OP Ryhmä.

Seesam tuli osaksi OP Ryhmää vuonna 2006. Heillä on Baltiassa 23 konttoria sekä yli 180 000 asiakasta, joista noin 85 prosenttia on yksityishenkilöitä. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta jo olemassa olevien asiakkaiden vakuutussopimuksiin tai -ehtoihin. Seesam työllistää Baltiassa 342 henkilöä ja yrityskaupan myötä henkilöstö siirtyi VIG:n palvelukseen. Seesamin maksutulo oli noin 65 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja sen markkinaosuus oli noin 5 prosenttia Baltian vahinkovakuutusmarkkinoista.

Vienna Insurance Groupilla on lähes 200 vuoden kokemus vakuutusliiketoiminnasta ja yritys on markkinajohtaja Itävallassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Konserniin kuuluu 50 yhtiöitä, jotka toimivat 25 eri maassa ja työllistävät noin 25 000 henkilöä. Pörssiyhtiö Vienna Insurance Group on arvostetuin yhtiö ATX-indeksin mukaan, joka on Wienin pörssin tärkein osakeindeksi. VIG:n osake on listattu myös Prahan pörssissä.