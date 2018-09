Pfizer Suomi valitsi yhteistyökumppanikseen Huoletin

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Pfizer Suomi ja Huoleti ovat sopineet kolmivuotisesta yhteistyöstä tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneiden arjen tukemiseksi Huoleti-potilassovelluksen avulla.

Huoleti on suomalainen startup-yritys, jonka tiimi on kehittänyt sosiaalisia verkostoja hyödyntävän digitaalisen arkitarpeiden palvelukokonaisuuden täydentämään terveydenhuollon palveluita.

Moni startup rakentuu uuden tuotteen tai teknologian ympärille, mutta Huoleti syntyi tarpeen ympärille. Huoletin toimitusjohtaja Carita Savin viittaa lukemiinsa yli 120 potilaan ja heidän läheistensä kertomuksiin siitä, miten vakava sairaus vaikuttaa heidän elämäänsä. ”Iso kriisi jättää pysyvät jäljet. Vakavan sairauden kohdatessa on tyypillistä, että iso osa kavereista häviää ihan sen takia, ettei haastavassa elämäntilanteessa olevaan ihmiseen osata suhtautua”, Savin valaisee potilaan tilannetta.

Savin yllättyi itsekin, kun merkittävän kokoiseen tarpeeseen ei vain yksinkertaisesti ollut valmista sovellusta tarjolla: ”Vertaistukeen, tiedon tarjoamiseen ja arjen apuun on olemassa erillisiä sovelluksia. Niistäkin usein puuttuu paikannus. Läheisille tukea tarjoavia ratkaisua ei juurikaan ole. Haastavassa elämäntilanteessa voimavarat ei välttämättä riitä siihen, että asentaa monta eri appia, joiden avulla yrittää edes auttavasti selvitä tilanteesta.”

Huoletin sovellus on kehitetty Value Proposition Design -menetelmällä. ”Se tarkoittaa sitä, että lähdetään liikkeelle potilaiden ja heidän läheistensä tarpeista. Siitä mikä oikeasti sattuu ja miten sitä tuskaa voidaan helpottaa”, Savin valaisee. Toimitusjohtaja Savin on ICT-taustainen palvelumuotoilija.

Lääkeyritykset ovat kiinnostuneita potilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

Vuonna 2017 perustettu Huoleti toimii jo yhteistyössä Rochen kanssa syöpää, MS-tautia ja keuhkofibroosia sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamiseksi.

Tänään julki tulleen tiedon mukaan myös Pfizer aloittaa yhteistyön Huoletin kanssa tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyen. Syy on selvä, tavoitteena on potilaan arkielämän helpottaminen ja helpottumisen myötä mahdollistuva elämänlaadun ja hyvinvoinninkokemuksen kohentuminen.

”Pfizer Suomelle on tärkeää olla mukana mahdollistamassa toimivia tukipalveluja potilaille ja olemme hyvin innoissamme uudesta yhteistyöstä Huoletin kanssa, sillä Huoleti on kehittänyt innovatiivisen potilastukiratkaisun. Pfizer haluaa olla mukana mahdollistamassa helpompaa arkea potilaille ja yhteistyö Huoletin kanssa on yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta toiminnasta”, toteaa ​Pekka Lehmus​, Inflammation & Immunology -yksikön johtaja.

Huoletille yhteistyö Pfizerin ja Rochen kaltaisten isojen lääkeyritysten kanssa tarjoaa myös kanavan saada tuotteensa laajan kansainvälisen yleisön tietoisuuteen ja käyttöön.

Yhteiskunnan haasteet

Maailmalla on menossa trendi, jossa annettujen hoitojen ohella keskitytään potilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Toimitusjohtaja Savin kertoo siitä, mitä sairastaminen arjessa voi silti tarkoittaa, vaikka lääkitys ja hoito muuten olisivatkin kunnossa: ”Pitkäaikainen sairaus seuraa potilasta kaikkialle”. Savin kertoo esimerkkinä tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneiden potilaiden haasteista.

Töissä voi käydä, mutta energia ei riitä täyteen suoritukseen ja kokouksista pitää poistua kesken kaiken. Ulkopuoliselle tilanne näyttäytyy lähinnä laiskuutena tai asenneongelmana.

Matkustaminen on hankalaa ja parisuhteesta tulee haastavaa. Arjesta selviytyminen ei ole enää itsestäänselvyys. Sosiaalitoimi tunnistaa tilanteen, mutta ei voi auttaa sillä kaikkien palveluiden ostaminen ulkopuolelta tulisi yksinkertaisesti liian kalliiksi. Huoleti auttaa rakentamaan tukiverkoston lähipiiristä sekä naapurustossa toimivista vapaaehtoisista. Huoleti on siis työkalu, jonka avulla voidaan tukea modernia yhteisöllisyyttä.

Huoletin rahoituskierros on nyt auki

Huoletin tuote on tällä hetkellä markkinoiden ainoa sovellus, joka vastaa vakavasti sairastuneiden potilaiden ja heidän läheistensä tarpeeseen antaa ja saada konkreettista apua ja vertaistukea.

Vuoden 2017 alussa Huoleti osallistui Vertical-kiihdyttämöön ja sai sijoittajan Courage Ventures Fundsista. Toukokuussa 2017 Huoleti voitti OP Smart Health -innovaatiohaastekilpailun ja kesäkuussa 2017 alkoi arvokas yhteistyö maailman suurimman syöpälääkevalmistaja Rochen kanssa ja nyt alkoi yhteistyö lääkeyritys Pfizerin kanssa.

