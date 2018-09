Sijoitusstrategi: Nollakorkojen aika on tulossa tiensä päähän

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin odotetaan jälleen nostavan ohjauskorkoaan tällä viikolla.



Nordean mukaan Yhdysvaltain talouden hyvä kehitys sekä työmarkkinoiden tervehtyminen ovat luoneet Yhdysvaltain keskuspankille mahdollisuuden ohjata rahapolitiikkaa selvemmin kohti normaalia.

”Nollakorkojen aika on jo selvästi taakse jäänyttä elämää ja lisäksi Fed antaa taseensa pienentyä mittavien joukkolainaostojen jäljiltä. Keskuspankki on hyvissä tarkkailuasemissa rahapolitiikan osalta, kun myös kuluttajahintojen nousu eli inflaatio on kohonnut yli keskuspankin kahden prosentin tavoitetason”, sijoitusstrategi Ville Korhonen toteaa Nordean viikkokatsauksessa.

Korhosen mukaan tässä ympäristössä Fedillä ei ole mitään ”suurempaa päänsärkyä”, josta sen tulisi huolehtia, vaan rahapolitiikan normalisointia voidaan hoitaa vanhalla kaavalla.

Ensi vuonna Fed arvioi nostavansa korkoa kolmesti. Jos Yhdysvaltain talouskehitys pysyy keskuspankin odottamalla uralla, niin ensi vuonna koroilla voi olla painetta nousuun, Korhonen uskoo. Hänen mukaan tämä tapahtuu, kun sijoittajat hinnoittelevat korkosijoituksia paremmin linjaan keskuspankin kanssa. Tällä hetkellä markkinoilla odotetaan maltillisempaa korkojen nousutahtia kuin mitä keskuspankki on arvioinut.

Rahapolitiikan kiristyminen on jo näkynyt USA:n lyhyissä koroissa, mutta ei pitkissä.

Korhosen mukaan sijoittajien odotukset koskien tulevaa inflaatiota tai talouskasvua eivät ole alkuvuoden jälkeen juuri pompanneet ylemmäs, vaan taivaanrannassa on pikemminkin ollut hieman kauppasotahuolten muovaamia pilviä, jotka ovat ruokkineet epävarmuutta.

Epävarmuus on näkynyt korkokäyrän loiventumisena, eli pitkien ja lyhyiden velkakirjojen korkoero on kaventunut.

”Tämän epävarmuuden väheneminen avaisi arviomme mukaan tilaa myös pidempien korkojen selvemmälle nousulle”, sijoitusstrategi uskoo.

Vaikka osakkeet ovat nousseet Yhdysvalloissa jo lähes ennätyksellisen kauan, on osakkeilla vielä Korhosen arvion mukaan edellytyksiä nousulle. Osakkeiden kasvun eväitä ei ole vielä syöty.

”Jossain vaiheessa keskuspankin koronnostot saavuttavat pisteen, jossa rahoitusolosuhteiden kiristyminen alkaa selvemmin haitata talouskasvua. Tämä kasvun hidastuminen tarkoittaa myös sitä, että yritysten tulosten kasvu pysähtyy. Yhdysvalloissa ei kuitenkaan olla vielä tässä pisteessä.”

Monet talouden tulevia olosuhteita luotaavat indikaattorit ennakoivat kasvun jatkuvan, sijoitusstrategi muistuttaa. Lisäksi yritysten tulosten odotetaan kohenevan niin tänä kuin ensi vuonnakin.

”Eväät suotuisalle markkinakehitykselle ovat siten edelleen olemassa, mikä sijoitussuositustemme näkökulmasta tarkoittaa osakesijoitusten suosimista”, Korhonen toteaa.

Ville Korhonen, sijoitusstrategi, Nordea Varallisuudenhoito