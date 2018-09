Amerikkalaiset pörssiyhtiöt löivät tulosennusteet mennen tullen

Toinen vuosineljännes oli jenkkiyhtiöiden tulosjuhlaa. Factsetin mukaan peräti 80 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöstä löi analyytikoiden tulosennusteet. Lisäksi 72 prosenttia yhtiöistä raportoi odotettua paremmat liikevaihtolukemat.

Tulosyllätys on historiallinen. Factset on vertaillut toteutuneita tuloksia ennusteisiin vuodesta 2008 lähtien, eikä koskaan aiemmin niin iso osa yhtiöistä ole lyönyt tulosennusteita.

Yhtiöiden keskimääräinen osakekohtaisen tuloksen kasvu on ollut huimaa.

Factsetin mukaan tuloskasvu oli toisella vuosineljänneksellä keskimäärin peräti 25 prosenttia verrattuna viime vuoden toiseen neljännekseen. Tuloskasvu oli nopeinta sitten vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen. Kovimmin on tulostaan kasvattanut energiasektori, materiaalit ja it-sektori.

Seuraava vuosineljännes onkin sitten kysymysmerkki. 72 yhtiötä on raportoinut negatiivisista tulosnäkymistä kolmannelle vuosineljännekselle ja 24 yhtiötä on kertonut positiivisista näkymistä.

S&P 500 -indeksin arvostuskerroin on lähellä viiden vuoden keskimääräistä tasoa. Factsetin mukaan 12 kuukauden ennakoivilla osakekohtaisilla tuloksilla laskettu keskimääräinen P/E-kerroin on tällä hetkellä 16,8x, kun viiden vuoden keskiarvo on 16,3x.

