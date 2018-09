Vaikuttavuussijoittaminen yhdistää pääoman tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen ESG-sijoittamisen kehittynein muoto. Globaalisti vaikuttavuussijoittaminen on lähestymistapa, joka yleistyy kiihtyvällä vauhdilla.

Vaikuttavuussijoittaminen on kasvussa. Global Impact Investing Networkin mukaan alaan sijoitetut varat tuplaantuivat vuonna 2017 noin 228 miljardiin dollariin ja nyt vaikuttamissijoittaminen on rantautumassa Suomeen.

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä aloitti toimintansa tämän vuoden kesäkuussa ja Suomi on myös hyväksytty Vaikuttavuusinvestoimisen kansainvälisen ohjausryhmän jäseneksi.

Mitä on vaikuttavuussijoittaminen?

Sitran ja Deloitten määritelmän mukaan vaikuttamissijoittamisessa sijoittaja tietoisesti tavoittelee taloudellisen tuoton rinnalla ympäristöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa mitattavaa vaikuttavuutta.

Vaikuttavuussijoittaminen koostuu neljästä kriteeristä: 1) Intentio, eli sijoitustoimintaa leimaa tietoinen positiivisen vaikutuksen tavoittelu 2) tuotontavoittelu 3) sijoittaminen yrityksiin, joiden tuotteet ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia 4) vaikuttavuuden mittaaminen.

Vaikuttavuussijoittaminen ei siis ole hyväntekeväisyyttä vaan sijoitetulle pääomalle haetaan kunnon tuottoa.

Vaikuttavuussijoittaminen on voimakas keino vaikuttaa

Vapaaehtoistyö ja avustukset ovat tärkeä tapa vaikuttaa, mutta vapaaehtoistyön ongelmana ovat rajalliset resurssit.

Harvardin professori Michael Porterin mukaan yritykset ovat ratkaisu isoihin ongelmiin. Syy siihen on se, että taloudellisesti kannattavan toiminnan resurssit ovat lähes rajattomat. Toisin sanoen toimintaa voidaan kasvattaa, ilman että rahat loppuvat kesken. Tämä skaalautuvuus on avain yhteiskunnan isojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Vaikuttavuussijoittaminen käytännössä

Courage Ventures Funds on toistaiseksi ainoa vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvä pääomasijoittaja Suomessa.

Courage Ventures Fundsin osakas Will Cardwell uskoo, että sijoittaminen nimenomaan aikaisen vaiheen yrityksiin on avainasemassa silloin, kun halutaan saada ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. ”Startup-yritysten joustavuus ja lean-tekniikat ovat avain murroksen aikaansaamiseksi”, Cardwell summaa.

Will Cardwell tietää mistä puhuu. Cardwell toimii työelämäprofessorina Yhdysvaltojen parhaimpiin lukeutuvassa kauppakorkeakoulussa, jossa hän opettaa toimitusjohtajatason henkilöille muun muassa miten uusia yrityksiä tulisi perustaa.

Cardwelilla on yli 20 vuoden ja 26 exitin kokemus startup-kentästä niin yrittäjänä kuin pääomasijoittajanakin. Courage Ventures Fundsilla on muutenkin vakuuttava tiimi. Bruce Oreckin verkosto kattaa yhdysvaltalaisyritysten ylintä johtoa. Fabian Sepulveda on tehnyt uran johdon konsulttina ja investointipankkiirina. Todd Wiebusch on erikoistunut terveydenhuoltosektorille.

”Todd perusti ja toimi toimitusjohtajana yrityksessä, joka tarjosi terveydenhuollon palveluja suoraan kotiin. Yritys myytiin 60 miljoonalla dollarilla”, Cardwell kiteyttää. Osaamista siis löytyy. Tarkastellaanpa miten Courage Ventures Funds sijoittaa.

Courage Ventures Fundsin sijoitusprosessiin sisältyy voimakas valinta. Ensimmäisen kahden vuoden aikana tiimi on käynyt läpi yli 500 yritystä ja valinnan seurauksena päättänyt sijoittaa näistä ainoastaan seitsemään yritykseen.

“Ensisijoituksemme on tyypillisesti noin 50 000 euroa, ja myöhemmässä vaiheessa saatamme lisätä sijoituksiamme 300 000 euroon asti”, Will Cardwell kertoo.

Courage Ventures Funds on kehittänyt 16 kohdan arvioimismenetelmän, joka helpottaa sijoituskohteen valintaa. Arvioitavia asioita ovat kohdeyrityksen tiimi ja toimitusjohtaja, sekä liiketoimintamallin nykytila ja potentiaali. Lisäksi arvioidaan markkinan kokoa ja markkinoille tulon ajankohtaisuutta. Samalla mietitään sitä, kuinka paljon lisäarvoa Courage Ventures voi puhtaasti omalla osaamisellaan kohdeyritykseen tuoda.

Vaikuttavuussijoittaminen ja yrityksen valinta, tapaus Huoleti

Yksi Will Cardwellin johtaman Courage Ventures Fundsin valitsemista yrityksistä on suomalainen Huoleti. Käydäänpä läpi miksi Huoleti pääsi läpi Courage Ventures Fundsin todella tiukasta seulasta.

Prosessi alkaa startup-yrityksen ratkaiseman ongelman tarkastelulla. Huoletin tuote on rakennettu ratkaisemaan vakaviin sairauksiin liittyvää tukiverkon tarvetta.

”Osana niin sanottua due diligence -prosessia käytettiin paljon aikaa itse ongelmaan”, Cardwell kertoo. Prosessin seurauksena potentiaalisista markkinoista voitiin todeta seuraavat asiat.

1) Huoleti tarjoaa ratkaisun, joka on maailmanlaajuinen ja merkittävän kokoinen

2) Ei ole löydettävissä saman ongelman hyvin ratkaisevaa toista palveluntarjoajaa

3) Terveydenhoitotoimenpiteiden antama vaste on riippuvainen sosiaalisesta ympäristöstä

4) Ratkaisu on skaalautuva niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

Kansainvälisesti skaalautuva ratkaisu tarkoittaa käytännössä sitä, että tuote voidaan tuoda globaaleille markkinoille ilman merkittävän kokoista lisäpääoman tarvetta. Vuonna 2017 perustettu Huoleti tekee jo nyt yhteistyötä maailman suurimman syöpälääkevalmistaja Rochen kanssa.

”Uskomme, että yhteistyö isojen lääkeyritysten kanssa on paras tapa päästä kansainvälisille markkinoille”, Cardwell summaa.

Huoletin rahoituskierros on nyt auki

Huoletin tuote on tällä hetkellä markkinoiden ainoa sovellus, joka vastaa vakavasti sairastuneiden potilaiden ja heidän läheistensä tarpeeseen antaa ja saada konkreettista apua ja vertaistukea.

Huoleti-yhtiöön on mahdollista sijoittaja Invesdorin kautta 11.9.2018 auki olevan rahoituskampanjan kautta. Ennen sijoittamista kannattaa tutustua huolella kohteen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja riskeihin alla olevasta linkistä.

