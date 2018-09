Yksityissijoittajia mielenkiintoisempi seurata kuin ammattilaisia

AlmaTalent järjesti syyskuussa uuden Sijoittaja 2018 -tapahtuman. Päivä huipentui yksityissijoittajien paneeliin.

Nordnet järjesti tapahtuman yhteydessä Vuoden Sijoittaja 2018-kilpailun, ja paneeliin osallistui kilpailun yhdeksästä ehdokkaasta seitsemän ansioitunutta yksityissijoittajaa. Voit seurata koko paneelikeskustelun täältä.

Vuoden sijoittaja 2018 -kilpailu järjestettiin, koska Nordnetissä haluttiin nostaa esiin niitä yksityissijoittajia, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia. Kilpailun raadissa istuneet osakestrategi Jukka Oksaharju (Nordnet), toimistopäällikkö Jamilla Heiskanen (Osakesäästäjien Keskusliitto) sekä pörssitoimituksen toimituspäällikkö Petri Koskinen (Alma Talent) valitsivat kattavan selvitystyön jälkeen yhdeksän ehdokasta, joita kuka tahansa saattoi käydä äänestämässä. Raadin perustelut ehdokkaille löytyvät täältä kohdasta kilpailu. Ehdokkaina kilpailussa olivat:

Jasmin Hamid , näyttelijä ja sijoitusbloggaaja (@ja5minhamid)

Äänestyksessä annettiin 1291 ääntä, ja niistä 35 % sai Aki Pyysing. TOP3-joukkoon selvisivät hänen lisäkseen myös Jasmin Hamid ja Kyösti Kakkonen. Suuret onnittelut TOP3:lle ja kaikille ehdokkaille!

Miksi sitten näitä yksityissijoittajia on niin paljon mukavampi seurata kuin ammattilaisia?

Vertaistuen ja esimerkin voima

Seuraamalla paljon esillä olevia ja näkyvyyttä saavia sijoittajia ymmärtää aika nopeasti, miksi monet ovat heistä kiinnostuneita. Ammattilaiset harvoin jalkautuvat niin lähelle tavallisia sijoittajia, kuin olisi suotavaa. Seuratut yksityissijoittavat ottavat päivittäin haltuun ne kanavat, missä sijoittamisesta kiinnostuneet liikkuvat ja rohkaisevat omalla tekemisellään muita. Ns. tavissijoittajaan on helppo kenen tahansa meistä samaistua. Hänen esimerkkiään on helppo seurata, sillä avoimuuden aistii heti ensimmäisistä kommenteista.

Ehdokkaista useampi on ollut perustamassa ja kehittämässä sosiaalisessa mediassa ryhmiä, joissa on kymmeniä tuhansia osallistujia. Jasmin Hamid on ollut mukana perustamassa aktiivista Ompeluseuran Talousgurut -Facebook-ryhmää, jossa jäseniä on yli 7000. Hyvän päivän varalle -blogissaan Hamid haluaa tehdä rahasta puhumisesta tavallista ja sijoittamisesta tavoiteltavaa. Hän elää niin kuin opettaa. Hän ei tavoittele äkkirikastumista tai haaveile eläköityvänsä nelikymppisenä. Hän haluaa korostaa, että sijoittaminen on luonnollinen osa elämää ja sijoitustavoitteet on valittava niin, ettei säästäminen aiheuta ylimääräistä stressiä tai jatkuvaa vyön kiristämistä. Hamidin avoimeen kerrontaan on helppo monen samaistua.

Myös Aleksi Kopponen on tehnyt merkittävän suomalaisen sijoitusteon perustamalla ja ylläpitämällä Facebookin hyvin aktiivista Sijoituskerho-ryhmää, jossa jäseniä on jo yli 36 500. Ryhmäläisille on järjestetty myös tilaisuuksia ja tapahtumia sijoittamisesta. Kaveriporukan ryhmästä alkanut Sijoituskerho on paisunut merkittäväksi sijoitusfoorumiksi, sillä keskustelun taso on korkea ja asiantunteva.

Osinkokuningas-blogia pitävä Stefan Jaakkola avaa oman sijoitussalkkunsa sisällön ja kehityksen blogissaan täysin avoimesti. Samalla Jaakkola tarjoaa etenkin osinkosijoittamisesta kiinnostuneille ideoita sijoittamisen tueksi. ”Kolmenkympin paremmalla puolella olevaksi toimistotyöntekijäksi Vantaalta” itsensä esittelevä Jaakkola sijoittaa palkkatuloillaan, ja toimii itse käytännönläheisenä esimerkkinä muille samassa elämäntilanteessa olevalle.

Avoimesti taustastaan kertonut Nuoret Osakesäästäjät -ryhmän perustajiin kuuluva Laura Linkoneva on noussut sossun luukulta nuorten sijoittajien esikuvaksi. Linkonevan tarina kannustaa etenkin nuoria: oman elämän ja talouden voi aktiivisuudella ottaa hallintaan, eikä säästäminen ja sijoittaminen vaadi suuria pääomia. Sijoittajana ja sijoitusbloggaajana Linkoneva on korostanut etenkin sijoittamisen aloittamisen tärkeyttä vaikka edes pienillä summilla. Linkoneva on ETF-sijoittamisen puolestapuhuja ja korostaa sijoittamisen vaivattomuutta.

Yrittäjä Merja Mähkä on Onnellinen omistaja -blogissaan kannustanut ihmisiä huolehtimaan omasta taloudestaan ja pyrkinyt madaltamaan sijoittamisen aloittamisen kynnystä. Mähkä on erittäin aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa ja on antanut kasvot etenkin naisten sijoittamiselle. Avoimesti sijoittamisesta ja myös virheistään puhuvaan Mähkään on helppo samaistua. Toimittajataustan vuoksi Mähkän tekstit ovat ymmärrettäviä ja mietittyjä. Niissä on sanoma kohdallaan hänen kohderyhmälleen.

Yksityissijoittajien puolen pitämistä

Kaikki esillä olevat sijoittajat ajavat omalta osaltaan näkyvästi yksityissijoittajien oikeuksia, mutta muutama sijoittaja profiloituu tässä mielessä enemmän. Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen on yhtiöidensä kautta TOP5-omistajana kuudessa suomalaisessa pörssiyrityksessä: Revenio Group Oyj, Aspocomp Group, Incap, Endomines AB, Afarak Group ja CapMan Oyj. Muun muassa Afarakin suuromistajana pörssissä hän on korostanut pienomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Kakkonen on omalla esimerkillään kannustanut pienomistajia vaatimaan oikeuksiaan, pitämään puolensa ja tuonut aktivistiomistajan mallia myös Suomeen.

Jos sinua kiinnostaa perinteiset pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset ja pääomamarkkinapäivät, olet ehkä törmännyt Twitterissä @Zijoittaja-nimimerkillä twiittaavaan Tomi Lahteen, joka on uuden ajan some-sijoittaja.

@Zijoittaja on kerännyt Twitterissä merkittävän seuraajajoukon raportoimalla pörssiyhtiöiden tilaisuuksista mielenkiintoisella tavalla. Hän saattaa esimerkiksi raportoida koko kansalle sen, kuinka hermostuneelta talousjohtaja näyttää käydessään kvartaalitulosta läpi. Yksityissijoittajana hän pystyy välittämään tiedon seuraajilleen uskottavammin kuin ammattisijoittaja. @Zijoittajan innovaatio on myös Instagramissa sijoittajatapahtumien tarjoiluihin keskittyvä Reaaliosinko-tili.

Ei pelkkää puhetta vaan aitoa tekemistä

Kaikki tässä esitellyt sijoittajat puhuvat avoimesti omista sijoituksistaan. Ex-osakemeklari Kimmo Matikainen kertoo salkkunsa kiertävän yli 100 kertaa vuodessa. 20 vuoden ura meklarina tuo uskottavuutta puheisiin, eikä Matikaisen twitteröinti jää pelkäksi puheeksi. Matikainen kertoo Twitterissä avoimesti omista sijoituspäätöksistään ja kaupankäynnistään. Lähes 120 000 twiittiin mahtuu monta päivitystä tehdyistä kaupoista, toteutuneista voitoista ja tappioista ja valtava määrä kommentointia taloudesta ja sen ulkopuolelta. Suomalainen sijoituskeskustelu painottuu usein ”osta ja pidä” -strategiaan, ja Matikainen onkin yksi harvoista suomalaisista sijoittajista ja keskustelijoista, joka käy näin aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Tämän vuoksi Matikainen tuo sijoituskeskusteluun kaivattua monipuolisuutta.

Vuoden Sijoittaja 2018 -äänestyksen voittanut pokeriammattilainen Aki Pyysing on sijoittanut spekulatiivisesti osakkeisiin 30 vuotta. Pyysing on Sijoitustieto.fi-sivuston perustaja ja osakas. Sijoitustieto on hänen omien sanojensa mukaan enimmäkseen ideologinen projekti. Tarkoituksena on saada Suomen markkinoille aktiivinen, mutta asiallinen keskustelupalsta, julistaa osakesijoittamisen ilosanomaa ja tuoda esiin alan epäkohtia.

Pyysingin usein piikikkäät kolumnit ovat luoneet hänelle oman fanijoukon. Hän tuo suomalaiseen sijoituskeskusteluun tervetullutta räyhäkkyyttä ja omaleimaisuutta. Pyysingin analyysit pörssiyhtiöistä ovat usein teräviä ja kärjistäviäkin, mutta johdonmukaisesti argumentoituja.

On vaikea nimetä kovin montaa sijoitusammattilaista, jotka pääsevät kommenteillaan yhtä terävään ytimeen.

Intohimo ja pröystäilemättömyys

Näiden karismaattisten sijoittajien aikaansaannoksia saa seurata päivittäin. Kaikkia kilpailussa mukana olleita yhdistää yksi asia: intohimo sijoittamiseen ja sen ilosanoman levittämiseen. Heitä yhdistää myös nöyryys ja pröystäilemättömyys. Tarkoitus ei ole kerskua omalla sijoitussalkulla tai tuotoilla.

Juuri sen vuoksi näitä yksityissijoittajia on monen mielestä mukavampi seurata kuin ammattilaisia.

