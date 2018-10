Osakekeisari-sijoitusblogi listasi 100 suosituinta kotimaista taloustwiittaajaa

Aktiivisimmat talousaiheista twiittaavat yksityishenkilöt ovat Twitterissä yllättäen suositumpia kuin monen talouslehden tai yritysten twitter-tilit.

Osakekeisari-blogi listasi suosituimmat kotimaiset twiittaajat, joiden aiheet käsittelevät talousaiheita. Mukaan on otettu niin yksityishenkilöitä kuin talouslehtiä kuin pankkejakin.

Osakekeisari keräsi listalle aktiivisimpia ja eniten huomiota herättäneitä taloudesta twiittaavia käyttäjiä seuraamiensa Twitter-tilien joukosta, sekä muiden twiittaajien suositusten perusteella. Twiittausdatan analysointiin Osakekeisari käytti #pinnalla-palvelua.

Listan sijoitus riippuu Osakekeisarin mukaan uniikkien retweettaajien ja keskustelijoiden lukumäärästä, käyttäjän tavoittavuus (retweettaajien seuraajamäärä) sekä omien twiittien määrästä. Lista on laadittu viime syyskuun tietojen perusteella.

Mielenkiintoiseksi listan tekee ennen kaikkea se, että listan kärkisijoilla loistaa etupäässä useita yksityishenkilöitä. 10 kärkeen mahtui talouslehdistöstä vain Kauppalehti ja Talouselämä.

Vaikka suurten lehtitalojen medioilla on Twitterissä täysin ylivoimainen seuraajajoukko (esimerkiksi Kauppalehdellä 185 000), pääsivät huomattavasti pienempien seuraajamäärien yksityishenkilöt hyviin sijoituksiin listalla. Tämä kertonee siitä, että #pinnalla-palvelun algoritmi osaa arvostaa myös lukijoiden sitoutumista twitter-tiliin, ei pelkästään tilin seuraajamääriä.

Yksityishenkilöiden Twitter-tileillä on tietenkin vahva persoonallinen ote, ja suosituimmat yksityishenkilöinä twiittaavat uskaltavat laittaa itsensä likoon – ottavat rohkeasti kantaa, kertovat raha-asioistaan ja osallistuvat seuraajiensa kanssa keskusteluun.

Listan ykkösenä loistaa yrittäjä, bloggaaja ja sijoittaja Merja Mähkä. Mähkä on aktiivinen sijoituskeskustelija netissä ja sosiaalisessa mediassa. Monipuolisen mediauran tehnyt sijoitusbloggaaja on Helsingin Sanomissa ilmestyvässä Onnellinen omistaja -blogissaan kannustanut mutkattomalla tyylillään ihmisiä huolehtimaan omasta taloudestaan ja pyrkinyt madaltamaan sijoittamisen aloittamisen kynnystä. Hän myös kertoo avoimesti omista sijoituskokemuksistaan.

Sijoitusbloggaaja keskustelee aktiivisesti sijoittamisesta ja raha-asioista sosiaalisessa mediassa, ja hän on myös antanut kasvot etenkin naisten sijoittamiselle. Twitterissä hänellä on yli 5000 seuraajaa, mikä on sijoituspiireissä paljon. SalkunRakentajan haastattelussa Mähkä kertoi sijoitustyylistään.

Mähkällä on selkeä näkemys, miksi juuri yksityishenkilöt pärjäsivät Osakekeisarin Twitter-listauksessa niin hyvin.

”Tästä on varmaan joku konsulttikin joskus organisaatiota opastanut: Yksilö on Twitterissä kiinnostavampi kuin organisaatio. Ihmisen kanssa voi oikeasti jutella”, Mähkä toteaa twiitissään.

Tästä on varmaan joku konsulttikin joskus organisaatiota opastanut: Yksilö on Twitterissä kiinnostavampi kuin organisaatio. Ihmisen kanssa voi oikeasti jutella. https://t.co/5Gx3Di2gZi — Merja Mähkä (@merjamahka) 8. lokakuuta 2018

Tässä Osakekeisarin laatiman listan 10 suosituinta taloustwiittaajaa.

